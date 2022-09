﻿Ab auf die Hüfte! So schmeckt’s im Hüftgold in Dresden-Löbtau

Das Löbtauer Lokal „Hüftgold“ lockt mit sächsischer Hausmannskost und deftiger deutscher Küche. Ein Besuch.

Dresden. Dass Essengehen eine meiner erklärten Lieblingsbeschäftigungen ist, das ist wohl kaum zu verhehlen. Mitnichten ist diese Mission jedoch lediglich eine Aneinanderreihung von Annehmlichkeiten, im Gegenteil: Die Tätigkeit als Restaurantkritikerin fordert immer wieder auch ih­ren Tribut. So mache ich seit einigen Wochen mit wachsender Begeisterung Intervallfasten, denn sonst würde es einfach irgendwann mal einen sehr lauten Knall geben und dann wäre es das gewesen.

Dabei habe ich tatsächlich überhaupt kein Problem mit Kalorien. Diese dürfen sich bei mir gern austoben und ihr mehr oder weniger schönes Werk an meinem Körper verrichten – wenn sich das Erlebnis geschmacklich gelohnt hat, dann bitteschön. Ein fairer Deal. In Löbtau macht das Restaurant Hüftgold schon im Namen deutlich, dass hier eher nicht mit kulinarischen Leichtgewichten jongliert wird. Angesichts des unübersehbaren Herbstbeginns finden wir das Konzept sächsisch angehauchter, rustikaler und deftiger Küche ganz passend und uns an einem verregneten, frühen Mittwochabend im recht gut besuchten Lokal mitten im Wohngebiet ein.