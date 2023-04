﻿Toll, toller, Tolkewitz – So schmeckt’s im Gutshof Hauber in Dresden

Eine kulinarische Überraschung in rustikalem Ambiente hat Kaddi Cutz beim Test in Tolkewitz erlebt: Die Küche schlägt das Ambiente um Längen. Was unsere Gastro-Kritikerin besonders begeistert.

Koch Peter Fritz und Küchenchef Sebastian Ihle (v.l.) richten Gutshof-Spieß mit Schupfnudeln an

Dresden. Alles hat zwei Seiten – so lautet ein ebenso bekanntes wie kluges Sprichwort. Weil diese Betrachtungsweise aber dann manchmal doch etwas zu eindimensional ist, haben wir uns für diese Test-Reihe diesmal einen Drei-Seiten-Hof ausgeguckt. Na gut, das ist Quatsch. Tatsächlich stand der Gutshof Hauber einfach schon recht lange auf meinem Plan, auch deshalb, weil ich außerhalb der „gängigen“ Stadtviertel schon häufig auf äußerst positive kulinarische Überraschungen gestoßen bin.

Das Restaurant samt Hotel ist natürlich trotzdem ein Drei-Seiten-Hof und Tolkewitz unbestritten ein von mir bislang wenig frequentierter Stadtteil. Das Restaurant hat im September 2020 unter neuer Führung wiedereröffnet, knapp ein Jahr später kam Sebastian Ihle als Küchenchef ins Team. Wie ist es also im neuen Gutshof Hauber? Und vor allem: Wie isst es sich? In trauter Frauen-Runde machen wir uns an einem Freitagabend daran, eine Antwort darauf zu finden.

Atmosphäre ist etwas kühl

Meine Begleitungen sind schon da, als ich mit etwas Straßenbahn-Verspätung eintreffe. Immerhin, die Anbindung ist gut: Mit der 6 geht’s bis zur Haltestelle Wasserwerk Tolkewitz, von dort aus fällt man quasi direkt in den Gasthof und ins Restaurant. Das dient gleichzeitig auch als Frühstücksraum des Hotels, das Ambiente ist rustikal und nicht ungemütlich, trotzdem empfinden wir die Atmosphäre als etwas kühl, was eventuell auch an der nicht ganz stimmigen Beleuchtung liegt. Trotzdem ist alles sauber und gediegen, sicher könnte man das durchaus vorhandene Potenzial aber nutzen, um alles etwas einladender gestalten.

Bei der sehr freundlichen Servicekraft bestellen wir zunächst ein Glas Sekt aus dem Hause Wackerbarth zum Anstoßen (5,30 Euro für 0,1 Liter) – der extra ausgewiesene Saxetto ist leider nicht vorrätig – und werfen dann einen Blick in die Karte. Die liest sich ebenfalls rustikal, es dominiert klassische Hausmannskost mit oft sächsischem Einschlag, ansonsten ist das Angebot erfreulich übersichtlich gehalten und bietet eine kleine, aber feine Auswahl in allen Rubriken.

Der weinaffinen Begleitung fehlt die Raffinesse

Praktischerweise fällt schon die Auswahl der Vorspeisen mit dem heutigen Test-Trio fantastisch und unkompliziert aus: Begleitung 1 entscheidet sich für die Knoblauchcremesuppe mit frisch gerösteten Schwarzbrotwürfeln (5,90 Euro), Begleitung 2 wählt den bunten Gartensalat mit Hausdressing (8.40 Euro), der optional auch mit gebackenem Edamer (plus 3,10 Euro) oder gebratenem Sesam-Hähnchen (plus 3,80 Euro) zu haben ist. Ich entscheide mich gegen das hausgemachte Würzfleisch vom Schwein mit Käsehaube und Früchtebrot (6,80 Euro) und für das Kalbscarpaccio mit Brotsalat (11,20 Euro).

Ein bisschen schwieriger gestaltet sich die Weinauswahl: Vor allem meine berufsbedingt weinaffinen Begleitungen hätten sich eine größere Auswahl regionaler Weine und etwas mehr Raffinesse bei den Weinen allgemein gewünscht. Am Ende treffen wir mit einer Flasche 2020er Kerner „Alte Rebe“ vom Weingut Jan Ulrich (6,85 Euro für 0,2 Liter) aber eine solide Wahl.

Bei den Hauptspeisen werden wir uns ebenfalls schnell einig. Rostbrätel mit pikant angebratenen Zwiebeln, Paprika, Kräuterbutter und Röstkartoffeln (16,30 Euro), Schweineschnitzel aus dem Rücken mit Kohlrabigemüse und Salzkartoffeln (16,90 Euro) klingen super, auch Rinderroulade mit Apfel-Rotkohl und Klößen (17,10 Euro), Tafelspitz mit Meerrettichsauce, glaciertem Wurzelwerk und Salzkartoffeln (17,20 Euro) und Braten vom Weiderind mit Paprikakraut und hausgemachten Hefeknödeln (18,20 Euro) verlocken.

Die Knoblauchsuppe würde auch einen Vampir anlocken

Als erklärter Fan von Forelle hätte ich mich fast für die „Müllerin“ mit Salzkartoffeln und Salatbukett (17,90 Euro) entschieden, am Ende catcht mich dann aber doch der Gutshof-Spieß mit Schupfnudeln, Pfeffersauce und wildem Brokkoli (19,20 Euro) mehr. Begleitung 1 wählt Zanderfilet im Serrano-Mantel mit Rahmspinat und Rote-Bete-Gnocchi (18,70 Euro), Begleitung 2 entscheidet sich für Sellerie-Schnitzel mit Süßkartoffel-Pommes und knackiger Tomaten-Paprika-Salsa (15,40 Euro).

Unsere Vorspeisen erreichen uns nach relativ kurzer Zeit und machen optisch schonmal einen sehr guten Eindruck. Alle Teller sind ansprechend präsentiert und schön ausgarniert, ohne dabei unnützen Krempel zu bemühen, den am Ende eh niemand isst. Der Gartensalat ist merklich frisch und schön mariniert, dazu gibt’s ebenfalls schmackhaftes Früchtebrot. Auch sehr hübsch präsentiert ist die Knoblauchsuppe: Die Schwarzbrotwürfel haben noch einen guten Crunch, ausgarniert wurde der Teller mit Schnitt- und Bärlauch sowie etwas Kresse – das würde eventuell selbst einen Vampir anlocken.

Das Kalbscarpaccio ist Bombe

Auch geschmacklich ist diese Vorspeise ein Volltreffer, Begleitung 1 lobt die zurückhaltende, aber vorhandene Schärfe sowie die Konsistenz. Mein Kalbscarpaccio ist ebenfalls ansprechend angerichtet, wenngleich mir der riesige Glasteller persönlich nicht ganz so zusagt. Aber es kommt ja auf den Inhalt an – und der ist Bombe: Das Fleisch ist zart und rosa, dick und cremig ist der Schmand mit frischen Kräutern und schöner Schärfe vom Meerrettich. On top gibt es seinen sehr feinen, gerösteten Brotsalat mit gebratenem grünen Spargel. Die Portion ist für den Preis – wie auch alle anderen Vorspeisen - mehr als fair und generell eine wirklich gute Wahl.

Weil ich in guter alter Tradition auch hier eine Probierportion Bratkartoffeln (4,20 Euro) bestellt habe, landet diese in der Mitte und stellt sich dem Testerinnen-Trio. Auch hier herrscht einhellige Begeisterung. Nicht nur, dass der Sidekick trotz seiner Nebenrolle schön präsentiert auf den Tisch kommt, auch geschmacklich ist das wirklich ohne Makel. Die Zwiebeln sind schön glasig, der Speck kross und die einzelnen Kartoffelscheiben offenbar einzeln gebraten und optimal gebräunt, insgesamt sind die Bratkartoffeln super gewürzt. Eigentlich könnte sich das jetzt einfach vervielfachen und ich wäre durchaus glücklich. Stattdessen erwarten uns noch unsere Hauptspeisen, auf die wir einen Moment länger warten müssen, da zwei größere Gruppen uns im Gastraum Gesellschaft leisten. Macht aber nichts, denn wir fühlen uns wohl und haben ausreichend Schnatterstoff.

Blinder Passagier unter den Hauptgerichten

Als es soweit ist, sind wir hin und weg von der Optik der Gerichte: Das haben wir bei dem Ambiente so nicht erwartet (Jetzt mal ehrlich: Salatbukett klingt einfach semi-sexy) und auch die Lektüre der Speisekarte lässt nicht erahnen, was Küchenchef Sebastian Ihle hier tatsächlich auftischt. Erst nach dem Abflauen des kurzen Begeisterungssturms bemerken wir, dass sich ein blinder Passagier eingeschlichen hat: Statt des Sellerie-Schnitzels sieht sich Begleitung 2 Taglirani mit confierten Tomaten, Oliven und Rucola gegenüber. Die frische Pasta sieht zwar ausgesprochen super aus, geht aber dennoch zurück.

Unsere Service-Fee, ansonsten eher ein Original, das aber vortrefflich in einen Landgasthof passt, ist erschüttert. Die Reaktion ist dennoch professionell, nach einer Entschuldigung für die Verwechslung geht sofort die richtige Bestellung in die Küche, außerdem erfolgt das Angebot, die falsche Pasta dann einfach mitzunehmen. Machen wir. Und finden wir super, denn Verschwendung ist doof – und das eine wirklich gute Lösung.

Vortreffliche Qualität

Mega ist auch mein Gutshof-Spieß. Den Teller hatte ich irgendwie derber erwartet, stattdessen ist der mit drei in einen Speckmantel gewandeten Filetstücke vom Schwein bestückte Spieß auf äußerst feinen Grund gebettet: Die angebratenen Schupfnudeln werden ergänzt von gebratener Paprika und wildem Brokkoli, beide Gemüse haben noch ihre volle Leuchtkraft, sind bissfest und toll gewürzt.

Chef Sebastian Ihle mit dem Gutshofspieß: Schweinefilet im Speckmantel an Schupfnudeln mit feiner Pfeffer-Rahm-Soße und wildem Brokkoli. © Quelle: Dietrich Flechtner

Die sehr gute Pfeffersauce ist in gutem Verhältnis eingesetzt, glänzend, nicht zu stark abgebunden und auch geschmacklich eine runde Sache. Unter krossem, guten Bacon verbirgt sich ein perfekt rosa gegartes Schweinefilet vortrefflicher Qualität. Ich bin happy mit meiner Wahl, entwickele dennoch aber sowas wie Futterneid angesichts des Zanders nebenan und dem inzwischen eingetroffenen Sellerieschnitzel gegenüber.

Futterneid angesichts der anderen Teller

Begleitung 1 ist begeistert, was nicht verwundert angesichts ihres fast schon gemäldegleichen Tellers: Acht leuchtend pinke, offenkundig selbstgemachte Gnocchi, zwei Stücke Zanderfilet in Serrano, frischer Blattspinat und ein feines Sahnesößchen bilden ein schönes Farbenspiel. Bei Begleitung 2 gibt es gleich vier lose panierte Schnitzel vom Sellerie und ein Körbchen krosser Süßkartoffel-Fritten, natürlich auch wieder malerisch angerichtet. Beide Begleitungen sind hin und weg von ihren Hauptgängen, ich hingegen bin ein Fuchs, der seine wechselnden Testbegleitungen mit Bedacht auswählt: Ich darf probieren. Die Gnocchi sind sensationell und von fast seidiger Konsistenz. Toll auch der gut abgeschmeckte Rahmspinat, der Zander ist auf den Punkt gegart und glasig – würde ich so jederzeit auch bestellen.

Als Knaller erweist sich auch das in Panko knusprig gebratene Veggie-Schnitzel, das optisch eher an Halloumi erinnert. Natürlich kann das kein echtes Schnitzel ersetzen, funktioniert aber super als eigenständiges Gericht, das richtig Laune macht und von den nicht zu fettigen Süßkartoffel-Pommes, die lange ihre Knusprigkeit behalten, gut ergänzt wird. Darunter findet sich ein sehr feines Tomaten-Paprika-Gemüse, das Frische und den vielgerühmten Bums mitbringt. Wir sind konsterniert, das hätten wir so hier nicht erwartet.

Genau mein Beutelschema

Eigentlich sind wir jetzt auch schon randvoll, allerdings triggert die sehr kleine Dessert-Sektion eine alte, längst vergessene Liebe in meinem so gar nicht dessertaffinen Herzchen: Neben verschiedenen Eisbechern (ab 6,20 Euro) und Quarkkäulchen (6,80 Euro) gibt es auch einen hausgemachten Windbeutel (6,40 Euro). Nach quasi keiner Überzeugungsarbeit teilen wir uns dieses doch eher selten anzutreffende Dessert, das tatsächlich auch eine Wucht ist. In jeder Hinsicht. Der mit Puderzucker leicht bestäubte, gut ausgebackene Brandteig ist fluffig und leicht, die Füllung aus Vanille-Sahne und Kirsch-Ragout ist gut ausbalanciert und knallt, kühle Abwechslung bringt das Vanilleeis. Was soll ich sagen: Genau mein Beutelschema.

Steckbrief Gutshof Hauber ■ Adresse: Wehlener Straße 62, 01279 Dresden, Telefon: 0351 25 46 60, www.hotel-hutshof-hauber.de/restaurant.html ■ Konzept: sächsisch, freundlich, niveauvoll: Klassisch-rustikale Speisen modern interpretiert ■ Extras: Außenterrasse, Events, Hotel, hausgeräucherte Forelle immer freitags ab 11.30 Uhr (März bis September) ■ Geöffnet: Di bis Sa 15 bis 22.30 Uhr, So 11 bis 16 Uhr ■ Preise: Hauptgerichte ab 15,30 Euro ■ Gesamtnote: (von max. 10) 9 Essen: 10 (Anteil an der Gesamtnote: 60 Prozent) Service: 7 (20 Prozent) Ambiente: 6 (20 Prozent) ■ Fazit: Hervorragende, gutbürgerliche Küche mit modernem Twist zu absolut fairen Preisen

Wie eingangs beschrieben lohnt sich auch hier der zweite Blick: Das Essen scheint nicht so recht mit dem Ambiente zusammenzupassen – dennoch sei gesagt, dass wir heute nur den Innenbereich bewerten, aber auch ein wirklich schöner Außenbereich zum Restaurant gehört. Die Küche ist sensationell, die Portionen sind reichlich, auch optisch ein Knaller und die Preis-Leistung ist fast nicht zu schlagen. Mein bisheriges Highlight in Sachen Hausmannskost, weil hier einfach noch ein Schippchen drauf gelegt wird.