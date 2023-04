﻿Warum in die Berge schweifen, sieh: Das Kitzo in Dresden liegt so nah!

Dresden. Der März erwies sich in diesem Jahr als regelrechte Berg-und Talfahrt, zumindest was das Wetter angeht. Zwar hat der April gerade mal Bergfest, trotzdem droht ihm sein Vormonat den Rang abzulaufen, hat er doch ein ziemliches Arsenal an Wechselhaftigkeit und unwägbarer Witterungen aufgefahren. Geradezu verlockend erschien uns da an einem besonders ungemütlichen, verregneten und stürmischen Freitagabend der Gedanke an Almhütten-Flair, Behaglichkeit und kulinarische Seelenwärmer. Und wie fast immer zauberte meine umfangreiche To-Test-Liste ein Kaninchen aus dem Hut, denn das Kitzo Alpenstüberl’ verspricht all das. Und wenn der Berg ruft, das wusste schon Luis Trenker, dann muss man diesem Ruf auch folgen.

Auf der Website konnten wir spontan keine Reservierung mehr vornehmen, deswegen versuchen wir es mit einem Anruf im Lokal und haben Glück: Wir bekommen noch einen Tisch am frühen Abend. Irgendwie passend befindet sich das Restaurant an der Gompitzer Höhe, die 7 hält direkt vor der Tür, das Alpenstüberl grenzt direkt an das Kim Hotel an und sich optisch eindeutig ab.

Schon der Außenbereich vermittelt Almhütten-Flair. © Quelle: Dietrich Flechtner

Der als Holzhütte gestaltete Anbau wirkt ein bisschen als Tor in eine andere Welt. Im Eingangsbereich warten wir auf den Service, um uns platzieren zu lassen. So richtig gefällt uns das hier noch nicht, der Vorraum wirkt nicht unbedingt gemütlich und etwas kühl. Glück gehabt also, dass wir einen Tisch im hinteren Gastraum ergattern. Hier sieht es aus, wie wir uns das vorgestellt haben: Jede Menge Holz in der Hütte, bei dem es sich nach Angaben auf der Website um 300 Jahre altes Scheunenholz handelt. Viel mehr geht nicht und freilich stellt sich damit quasi instant Gemütlichkeit ein.

Das frisch Gezapfte rinnt süffig die Kehle hinunter

Diese wird dennoch konterkariert durch den etwas seriellen, geometrischen und leicht gedrängten Aufbau von Tischen, Stühlen und Bänken. Die Begleitung bringt es auf den Punkt: „Wie gemütlich du es findest, hängt sehr davon ab, wo im Raum du sitzt“. Im Eingangsbereich hätten wir nicht sitzen wollen, durch immer wieder neu hereinkommende und dann stehend wartende Gäste entsteht uns zu viel Unruhe. Wir können allerdings nicht meckern, unweit der Bar und mitten im Geschehen fühlen wir uns sehr wohl. Der sehr nette Service-Boy bringt uns die Karte und wir bestellen zuallererst mal je ein Büble Edelbräu vom Fass (0,5 Liter für 4,90 Euro) – wenngleich die Getränkekarte auch darüber hinaus eine sehr umfangreiche Auswahl bietet, ist das für uns glasklar eine Bier-Location und die innere Weinbergschnecke muss heute mal zuhäuschen bleiben.

Beim ersten frisch Gezapften, das ausgesprochen süffig und wohlschmeckend unsere Kehlen hinunter rinnt, werfen wir einen Blick in die Karte. Das Angebot ist erwartungsgemäß gutbürgerlich und präsentiert sich als Mix aus sächsischer und österreichischer Küche, die eindeutig „Wirtshaus“ ruft. Es gibt eine kleine Auswahl von Salaten, in der Suppen-Sektion finden sich neben Soljanka (5,80 Euro) auch sächsische Kartoffelsuppe mit Bacon (5,80 Euro), Hühnerbrühe mit Tiroler Speck-Knödeln (5,70 Euro) und feurige Gulaschsuppe vom Rind (6,50 Euro). Die sonstigen Vorspeisen vermögen nicht zu überraschen, sind aber solide: Rösti mit Räucherlachs (11.80 Euro), gebackener Camembert mit Preiselbeeren und Baguette (6,90 Euro), Würzfleisch (7,90 Euro) und Bruschetta (5,90 Euro). Finden wir okay, haben wir aber anderswo schon zur Genüge verkostet.

Was kann die Kitzo-Brotzeit?

Da die Begleitung bekennender Fan des Brotzeitbretts ist und über weitreichende einschlägige Erfahrungen in diversen Lokalitäten verfügt, wollen wir natürlich wissen: Was kann die Kitzo-Brotzeit? Die Antwort darauf soll uns die klassische Wirtshausjause geben. Wir teilen uns die Single-Version (13,40 Euro), wer es richtig krachen lassen will, bekommt für 21,90 Euro die Platte für zwei Personen.

Die Auswahl der Hauptspeisen fällt uns indes gar nicht so leicht, denn sowohl Sauerbraten in Rosinensoße mit Rotkohl und Klößen (16,20 Euro) als auch Szegediner Gulasch (13,90 Euro), Schweinebraten in Dunkelbiersoße mit Sauerkraut und hausgemachten Semmelknödeln (15,40 Euro), ofenfrische Schweinshaxe (1/2 für 13,40 Euro, 1/1 für 18,20 Euro) mit Sauerkraut und Klößen klingen durchaus ansprechend. Zudem finden wir die Preise angesichts der opulent gefüllten Teller, die an unserem Tisch vorbei zu anderen Gästen getragen werden, mehr als fair.

Kitzbühel mit eigener Rubrik

Vegetarisch kann man im Kitzo übrigens ebenfalls durch den Abend kommen, etwa mit Rahmschwammerln und Semmelknödel (11.90 Euro) oder mediterraner Gemüsepfanne mit Rösti (13,50 Euro). In der Rubrik Kitzbühel finden sich zudem hausgemachte Kasspatzl mit geschmorten Zwiebeln (11,40 Euro). Wir sind heute übermäßig fleischeslustig, wildern jedoch immerhin im gleichen Gebiet. Die Begleitung erwählt das Original Wiener Schnitzel vom Kalb mit Bratkartoffeln und kleinem Salat (19,30 Euro), ich entscheide mich gegen das Zürcher Geschnetzelte vom Kalb mit Champignons und Kräuterspätzle (18,20 Euro) und für den Tafelspitz mit Meerettichsoße, Wurzelgemüse und Salzkartoffeln (17,90 Euro).

Im Kitzo werden die Spätzle hausgemacht: Küchenchef Lars Trauer an der Presse. © Quelle: Dietrich Flechtner

Los geht’s zünftig mit der Brotzeit. Die ist hübsch angerichtet, wir bekommen zwei kleine Teller und Besteck sowie ein Körbchen mit zweierlei Bauernbrot dazu. Gut gefällt uns das recht ausgewogene Verhältnis aus Wurst und Käse, etwa ein Drittel der Platte ist fleischfrei. Unter der reichhaltigen Garnitur aus roten Zwiebelringen, Radieschen, Karotte, saurer Gurke und gepickeltem Blumenkohl verstecken sich außerdem Blut- und Leberwurst, Knacker, verschiedener Schinken und hausgemachter Schweinebraten.

Aufmerksamer, unaufdringlicher Service

Die Begleitung mag Leberwurst nur im Brotzeitbrettkontext – ich gar nicht. Allerdings zeigt sie sich dann doch so angetan von der Wurstware, dass ich mich zu einem Probiereckchen hinreißen lasse und, siehe da: Finde ich richtig gut. So gut, dass ich direkt nochmal nachlege. Auch der Schweinebraten überzeugt, Koch- und Rohschinken sind von guter Qualität. Knacker mag ich persönlich mehr abgehangen, allerdings ist auch dieser hier okay. So auch der Bavaria Blue, super gefällt uns der Allgäuer Rahmbergkäse. Das fällt auch dem aufmerksamen, aber unaufdringlichem Service auf, der uns sogleich Brot-Nachschub in Aussicht stellt. Wir verzichten dennoch mit Verweis auf die noch ausstehenden Hauptgerichte.

Die erreichen uns alsbald und machen einen optisch gemischten Eindruck. Das krosse und leicht soufflierte Schnitzel nimmt mehr als die Hälfte des Tellers ein, die ebenfalls knusprig wirkenden Bratkartoffeln verstecken sich größtenteils darunter. Auch der Salat sieht frisch und gut aus. Mein Teller hinterlässt uns allerdings etwas ratlos: Der Tafelspitz ist komplett mit Meerettichsoße bedeckt, in die das angekündigte Wurzelgemüse direkt hineingemengt wurde. Zusammen mit den recht blassen Kartoffeln wirkt das insgesamt etwas trist und ist kein so richtig schöner Anblick. Das geht wirklich ansprechender, liebes Kitzo.

Das Auge isst nicht immer mit

Geschmacklich ist die Soße gut, der Kren kommt gut raus und liefert eine schöne, recht dominante Schärfe. An Bums fehlt es der Soße nicht, das noch leicht knackige Gemüse bringt zudem Frische rein. Trotzdem: Ich hätte mir die Wurzeln doch eher klassisch als separate Beilage gewünscht, dass auch das Auge mitessen sollte, ist schließlich eine geläufige Weisheit. Leider haben auch die Kartoffeln ein Manko in Gestalt eines noch recht harten Kerns. So richtig Spaß macht das nicht, weswegen wir den Service-Boy entsprechend informieren. Der verspricht umgehenden Ersatz. Das Fleisch ist gut, vielleicht einen kleinen Schnuff zu trocken, insgesamt aber völlig okay und besser als es aussieht. Trotzdem bin ich etwas neidisch auf das Schnitzel gegenüber, das die Begleitung völlig zu Recht als „eine Wucht“ bezeichnet: Schön dünn geklopft, tolle Fleischqualität, gut gewürzt. Die Panade ist in gutem Verhältnis eingesetzt, knusprig, aber nicht zu fettig und zumindest stellenweise souffliert.

Nicht zu fettig sind auch die Bratkartoffeln, die ebenso wie der Speck einen guten Crunch haben. Die Zwiebeln sind glasig und offenbar zur rechten Zeit in die Pfanne gewandert, der frische Salat dazu ist mit einem sehr angenehmen Dressing mariniert. Apropos „zur rechten Zeit“ – ich bekomme neue Kartoffeln mit dem Versprechen, „die sind jetzt so, wie sie sein sollten“ und einer Entschuldigung aus der Küche. Das ist nett und trifft zu, diesmal sind die Erdäpfel zu Ende gegart. Allerdings passiert natürlich trotzdem das, was eben passiert, wenn ein Gericht oder Teile davon reklamiert werden: Entweder verzehrt man das Verbliebene eben unvollständig oder wartet ab und nimmt die fortschreitende Erkaltung in Kauf. Wohlweislich habe ich mich für Variante 1 entschieden, bin beim Eintreffen der Ersatzkartoffeln dann aber schon ausreichend gesättigt.

Gute Qualität, guter Preis

Einen Nachtisch schaffen wir nicht mehr, auch weil das Büble ob seiner Süffigkeit an diesem Abend recht raumfordernd an uns gearbeitet hat. Wir beschließen den Abend also mit zwei Espressi (2,50 Euro), wenngleich die Auswahl Allgäuer Brände und Liköre relativ reizvoll klingt. Insgesamt beweist unser mehrstündiger Aufenthalt, dass es sich hier ausgesprochen gut versacken lässt.

Steckbrief Restaurant Kitzo Adresse Gompitzer Höhe 2, 01156 Dresden, Telefon: 0351 410 21 70, Internet: www.kitzo.de Konzept österreichische und sächsische Küche in rustikalem Ambiente Extras Jagdstube, Außenterrasse mit 100 Plätzen, Feierlichkeiten Geöffnet Mo bis Do 16 bis 22 Uhr, Fr 12 bis 22 Uhr, Sa & So 11 bis 22 Uhr Preise Hauptgerichte ab 12,90 Euro Gesamtnote (von max. 10) 7,8, Essen: 8 (Anteil an der Gesamtnote: 60 Prozent), Service: 8 (20 Prozent), Ambiente: 7 (20 Prozent) Fazit gute, solide Wirtshaus-Küche mit fairer Preis-Leistung

Das Bier macht wirklich Laune, die angebotenen Speisen werden der Aufgabe, hier eine solide Grundlagenbildung zu ermöglichen, mehr als gerecht. Dafür muss man gar nicht allzu tief in die Tasche greifen, Qualität und Preise stehen in einem absolut angemessenen Verhältnis. Sollte der Berg also erneut ins Alphorn tuten, können wir nun dem Ruf mit gutem Gefühl auch ein zweites Mal folgen.