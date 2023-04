﻿Schwung in der Schüssel: Gesundes Fast Food im Bakuli am Schillerplatz

Dresden. Als große Freundin des geschriebenen und gesprochenen Wortes weiß ich natürlich die vielen Besonderheiten der deutschen Sprache ganz ungemein zu schätzen: Es gibt Worte, die genau so klingen wie das, was sie beschreiben (plappern, knistern, plätschern, knallen,...), man kann zwei völlig konträre Worte zu einem einzigen, neuen zusammenbauen und jeder weiß sofort, was gemeint ist (Klientelkneipe) und es gibt die sogenannten Januswörter. „Umfahren“ ist ein sehr prominentes Beispiel für diese wunderbare Gattung, die ein Wort beschreibt, das trotz exakt identischer Schreibweise zwei komplett gegenteilige Bedeutungen hat. Manche Worte hingegen klingen wie etwas, für das man zuerst bei irgendeiner Behörde eine Genehmigung beantragen muss oder sind einfach unnötig kompliziert. Oder wissen Sie, welches Phänomen mit postprandialer Müdigkeit beschrieben wird? Nein?

Gemeint ist die Mittagsmüdigkeit, die sich nach einem besonders üppigen Mahl zwischen zwei Arbeitseinheiten einstellt, besser bekannt als Suppen- oder auch Fresskoma. Blöd: So richtig effektiv arbeitet es sich nicht mehr, wenn man erst einmal von einer gar zu üppigen Speise in dieses mentale Tief herabgezogen wurde. Das Bakuli am Schillerplatz hat die Herausforderung angenommen und will mit gesunden, vielseitigen Bowls diesen gefürchteten Effekt umgehen. Mit der mittagstischerprobten Lieblingsbegleitung mache ich also den Test an einem ansonsten etwas ungemütlichen Freitagmittag. Im Bakuli ist es da deutlich heimeliger, hell, modern und freundlich ist der Gastraum passend zum Konzept in frischen Farben gestaltet und mit vielen Pflanzen aufgehübscht. Wir suchen uns einen Platz an der breiten Fensterfront und studieren das Angebot.

Gesund und appetitlich

Die Schüsselparade präsentiert sich als buchstäblich bunter Mix. Die „Beerenstarke Auszeit“ aus Vollkorn-Haferflocken und crunchy Müsli, Mandelmilch, Wald- und Heidelbeeren, Ahornsirup, Acai, gepufftem Amaranth und schwarzem Sesam (5,90 Euro) verorten wir eher beim Frühstück, ebenso wie das fruchtige Bircher Müsli mit Heidelbeeren, Mango, Weintrauben, gepufftem Amaranth und gehackten Kokos-Pistazien-Flocken (6,90 Euro) – klingt aber schonmal gut. Trotzdem widmen wir uns lieber den weniger süßen Varianten. Zehn verschiedene Schüsselkombinationen sind im Angebot. Je nach Lautstärke des individuellen Magenknurrens kann zwischen der „Appetit“- oder der „Hunger“-Variante gewählt werden. Wir entscheiden uns für das Mittagsangebot, das zwischen 12 und 14 Uhr neben der großen Bowl noch ein kleines Softgetränk oder einen Kaffee inkludiert (10,95 Euro). Nun gilt es also nur noch, einen Favoriten auszumachen.

Die vegetarischen Varianten wie „Farbenfrohes Durcheinander“ mit Kartoffelstampf, gelben Linsenbällchen, Brokkoli und Blumenkohl, Mais, Karotte und veganer Bratensoße (6,45 Euro Appetit/ 8,90 Hunger), das „Drei Käse Hoch“ mit bunten Spinat-Ricotta-Tortellini, Gouda, Balkankäse, Mozzarella, Weintrauben, Ruccola und Kichererbsenpesto (6,85 Euro/9,40 Euro) oder die „Yum Yum Bowl“ mit Quinoa, gelben Linsenbällchen, Rotkohl, Karotte, eingelegtem Ingwer, Zuckerschoten, Erdnüssen, glasierten Zwiebeln, Himbeeren, Koriander und Hummus-Soja-Dressing (6,75 Euro/9,40 Euro) klingen allesamt nicht nur sehr gesund, sondern auch ausgesprochen appetitlich.

Das food ist nicht ganz so fast

Die Begleitung entscheidet sich dennoch recht umstandslos für „Buntes Huhn“ (6,85 Euro/9,40 Euro) mit Basmatireis, Hähnchen und Gemüse. Ich bin heute im Fischmodus und bereit, meine „Lachs Liebe“ wiederzuentdecken: Zum Basmatireis gibt’s Lachswürfel, Rote Bete-Falafel, Edamame, Karotte, Mango und Purpur-Dressing (7,30 Euro/9,90 Euro). Besser gesagt: gäbe es. Diese Bowl erfreut sich augenscheinlich einer nicht unerheblichen Beliebtheit und ist leider schon aus. Schade, denn das klang nach einem wirklich guten Match. Die „Orientalischer Fisch“-Alternative (6,45 Euro/8,90 Euro) mit Quinoa, Kibbelingen, gelben Linsenbällchen, Mango und Koriander vermag mich mit thematisch durchaus passenden Beigaben wie Datteln und Rosinen nicht einzufangen. Auch die Aussicht auf „Torero Haps“ (6,80 Euro/9,20 Euro) und „Mexikanisches Rambazamba“ (6,85 Euro/9,40 Euro) scheint mir tatsächlich etwas viel Rambazamba zu bedeuten, weshalb ich auf „Gegrilltes Tohuwabohu“ (6,45 Euro/9,90 Euro) umschwenke – gegen ein gesittetes Durcheinander ist immerhin nicht viel einzuwenden.

Die „Yam Yam Bowl" besteht aus Quinoa, gelben Linsenbällchen, Rotkohl, Karotte, eingelegtem Ingwer, Zuckerschoten, Erdnüssen, glasierten Zwiebeln, Himbeeren, Koriander und Hummus-Soja-Dressing © Quelle: Dietrich Flechtner

Die Wartezeit vertreiben wir uns mit einer Fritz Cola Light (2,85 Euro für 0,33 Liter – hier lohnt sich das Mittagsangebot dann durchaus). Warten müssen wir tatsächlich eine Weile, denn der Laden ist zur Mittagszeit gut gefüllt. Außerdem bekommen wir dank einer nicht zu überhörenden Diskussion zweier Mitarbeiterinnen mit, dass das Joghurt-Minz-Dressing zu meiner Bowl wohl ebenfalls bereits aufgegessen wurde. Am Ende wird aber nochmal der Mixer angeschmissen und neues zubereitet. Frischer geht’s quasi nicht – allerdings vergehen so weitere Minuten, in der die Begleitung hungrig seine Bowl beäugt, im Interesse des gemeinsamen Mittagsmahls aber noch nicht loslegen kann. Ganz so fast ist das food also nicht unbedingt – aber immerhin fresh.

Gelungene Kompositionen mit guten Grundprodukten

Immerhin, gut sieht sie aus, die Schüssel: Um den mittig platzierten Dressingnapf sind Kichererbsen, Avocado, rote und gelbe Paprika, mit schwarzem Sesam getoppte Hähnchenbruststreifen, geraspelte Möhre und geröstete Erdnüsse drapiert. Darunter versteckt sich der Basmati. Alles wirkt sehr frisch und knackig und leuchtet in bunten Farben. Schließlich findet auch meine Bowl den Weg an unseren Tisch. Das gerade frisch gemixte Dressing ist schön aufgeschäumt, zum ebenfalls gegrillten Huhn gibt’s in dieser Variante Grillgemüse in Gestalt von Zucchini, Paprika und Zuckerschoten. Die sättigende Basis bildet Bulgur mit Kreuzkümmel. Nun aber, aufgegabelt!

Das rohe Gemüse der heute als Buntes Huhn getarnten Begleitung überzeugt durch Frische, die Avocado balanciert zudem perfekt auf dem schmalen Grat zwischen „noch zu hart“ und „schon zu matschig“. Die Kichererbsen sind leicht angeröstet und haben einen schönen Crunch, das Fleisch ist nicht zu trocken, dezent gewürzt und von offensichtlich guter Qualität. Gut gefällt uns auch das würzige Hummus-Soja-Dressing, das auch mit den knackigen Erdnüssen schön harmoniert. Der Reis ist bissfest und locker – insgesamt eine gelungene Komposition.

Eine minzige Wolke

Auch meine Schüssel macht Laune. Insgesamt wirkt sie etwas weniger üppig gefüllt als bei der Begleitung, allerdings hat das Grillgemüse durchs Erhitzen naturgemäß etwas Volumen eingebüßt. Dafür ist der Fleischanteil etwas höher. Das Warten aufs Dressing indes hat sich gelohnt, schön leicht und frisch und dabei gleichzeitig cremig ist die minzige Wolke eine tolle Ergänzung zu dieser Zusammenstellung, die anders als der tohuwabohuistische Name vermuten lässt, gar nicht so durcheinander geraten ist. Das Gemüse ist angenehm gewürzt – der Cumin passt super zum körnigen Bulgur – hätte für mich noch einen Schnuff mehr Biss haben können, passt aber noch. Die Begleitung spendiert in guter, alter Tradition noch einen Espresso (1,90 Euro) zum Abschluss-Resümée.

Begeistert sind wir von der Frische der Zutaten, der guten Qualität der Grundprodukte und der ansprechenden Optik, außerdem gefallen uns die Kombinationen der Bowls: Nicht zu überdreht, dennoch nicht 08/15 und gut aufeinander abgestimmt. Fisch, Fleisch und Veggie/vegane Optionen gibt es gleichermaßen, letztere sind so interessant zusammengestellt, dass auch eher carnivor Orientierte nichts vermissen dürften. Falls doch, gibt es als eins von mehreren Add Ons auch extra Fleisch (+1,80 Euro). Gut finden wir auch, dass bei den Basics große Abwechslung herrscht, von Reis über Bulgur und Quinoa bleiben über Kartoffelstampf und Tortellini bis hin zu Vollkornfussili keine Wünsche offen. Als etwas unpraktisch empfinden wir im Nachhinein die inmitten des Bowlgeschehens drapierten Dressingschälchen. Das sieht hübsch aus und ermöglicht das Dosieren nach eigenem Belieben, wenn man letzteres tut, dann stören diesen Vorgang allerdings etwas die diversen Anhaftungen der anderen Zutaten.

Steckbrief Restaurant Bakuli Adresse Hüblerstraße 2, 01309 Dresden, Telefon: 0351 314 379 42 Internet: www.bakuli.de Konzept gesundes Fast Food zum Frühstück oder in der Mittagspause Extras Catering, Mittagsspecial Mo bis Fr 12 bis 14 Uhr, kostenfreies W-Lan, Cocktail Happy Hour 18 bis 19 Uhr Geöffnet Mo bis Fr 6 bis 21 Uhr, Sa 7 bis 20 Uhr Preise Hauptgerichte ab 6,95 Euro Gesamtnote (von max. 10) 7,6, Essen: 8 (Anteil an der Gesamtnote: 60 Prozent), Service: 7 (20 Prozent), Ambiente: 7 (20 Prozent) Fazit leckere, kunterbunte Schüsselkreationen für einen schnellen, aber nachhaltigen Mittagssnack

Insgesamt fühlen wir uns gut gesättigt und haben beide Bowls mit Vergnügen geleert, obendrein gibt’s das gute Gefühl, dem Körper sinnvolle Nahrung zugeführt zu haben. Der Hunger gibt für mehrere Stunden Ruhe, das Mittagstief muss an diesem Tag ebenfalls auf unsere Gesellschaft verzichten. Übrigens gibt’s das Bakuli nicht nur am Schillerplatz, auch an der Dohnaher Straße und in der Altmarkt-Galerie ist das Lokal mit einem Standort vertreten, teilweise mit zusätzlichem oder leicht abgewandelten Angebot. Außerdem sind die Bowls – als täglich frisch abgepackte To-Go-Variante – auch in rund 40 Dresdner Supermärkten zu finden: Eine interessante Alternative für alle, deren Mittagspausenzeitfenster durch die Anreise gesprengt würde.