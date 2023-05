﻿Blind Date auf dem „Balkon Dresdens“: So schmeckt’s im Luisenhof

Dresden. Zack, schon ist der April vorbei – leider hat er vergessen, seine mangelnde Entscheidungsfreude hinsichtlich der Wettergestaltung ins Reisegepäck zu stecken. So geht das enervierende Wechselspiel auch im Mai noch fröhlich weiter. Der ist als Wonnemonat ansonsten ja eher bekannt für die sehr hübsch anzusehenden, aber leider giftigen Maiglöckchen, Waldmeisterbowle und soll angeblich nahezu alles neu machen.

Das kann ich aus meiner bisherigen Erfahrung zwar nicht bestätigen, jedoch gibt es in diesem Jahr tatsächlich ein Novum: Erstmalig in dieser Reihe findet der Testbesuch diesmal im Rahmen eines Blind Dates statt. Und das, obwohl ich derartige Zusammenkünfte nach Möglichkeit meide wie ein Pubertier den Gang unter die Dusche. Immerhin musste ich hierfür keine Dating-App bemühen, das Treffen wurde – ganz altmodisch – von der Redaktion arrangiert. Begleitet werde ich heute von Kerstin Much, ihres Zeichens Mitglied des Leserbeirats der DNN.

Sie hatte sich den traditionsreichen Luisenhof als Ort unseres ersten Treffens gewünscht, telefonisch einen Tisch reserviert und um einen schönen Platz am Fenster gebeten. Vorfreudig betreten wir nach einem ersten Beschnuppern das Lokal und melden uns am Empfang. Dort erklärt man uns auf Nachfrage, Plätze am Fenster würden – entgegen der zuvor am Telefon getroffenen Aussage – grundsätzlich nicht reserviert. Wir sind latent irritiert, haben aber dennoch Glück und ergattern einen Fensterplatz in dem an diesem Mittwochabend nicht allzu frequentierten Restaurant. So richtig herzlich fühlen wir uns nicht empfangen, allerdings entschädigt der Ausblick selbst von innen dafür allemal. Ein Servicemitarbeiter bringt uns die Speisekarte und wir verschaffen uns zunächst einen Überblick.

Die Spargel-Saison ist in vollem Gange

Das Angebot ist vielseitig: Aktuell gibt es zusätzlich zum regulären Angebot passend zur Saison eine Spargel-Karte. 200 Gramm frischen Spargel mit Petersilienkartoffeln gibt es als Hauptgang für 17,90 Euro, dazu werden verschiedene Upgrades mit Schwarzwälder Schinken (19,90 Euro), Bärlauchrisotto (18,90 Euro), Schweineschnitzel (24,90 Euro) oder gepökelter Zunge (25,90 Euro) angeboten. Auch bei den Vorspeisen wird dem Spargel eine Hauptrolle zu Teil, etwa als Cremesüppchen mit frischer Kresse (6,90 Euro) oder als Flammkuchen mit weißem und grünem Spargel, Kirschtomaten, Schwarzwälder Schinken, roter Zwiebel und Sauce Hollandaise (13,90 Euro). Schnell fällt die Entscheidung für den Spargelsalat (16, 90 Euro), den wir uns teilen möchten.

Ziegenkäse mit Bärlauchrisotto grünen Spargel und halbgereiften Tomaten. © Quelle: Michael Lukaszewski

Die restlichen Vorspeisen der regulären Karte sind klassisch, es gibt Würzfleisch vom Schwein (8,90 Euro), verschiedene Salate, Soljanka mit Zitrone und Schmand sowie Sächsische Kartoffelsuppe mit gebratenen Bockwurstscheiben und Petersilie (je 5,90 Euro). Die Suppen-Sektion wartet allerdings auch mit feineren Kreationen auf, wie etwa einem Kohlrabi-Kokos-Süppchen mit Hanföl und Käsecracker (7,50 Euro). Sehr üppig für eine Vorspeise klingt die Luisenhof-Bowl mit Avocado, Sojabohnen, Mango, gelben Linsen, Cherrytomaten und gerösteten Kürbiskernen, Aioli-Creme und hausgebeiztem Lachs (17,50 Euro).

Etwas kurios finden wir, dass der Flammkuchen der Woche (10,90 Euro) mit Toast serviert wird – allerdings ist die Welt ja voll neuer Trends, die kein Mensch überblicken kann. Wir hoffen trotzdem, dass Brot mit Brot sich nicht dauerhaft durchsetzen wird.

Schöne, eigenständige Gerichte für Vegetarier und Veganer

Gedanken gemacht hat man sich offensichtlich bei der Rubrik Vegetarisch/Vegan. Hier wird der tierleidvermeidende Gast nicht mit einem Beilagenpotpourri abgespeist, sondern kann aus wohlklingenden Kompositionen wie veganem Gulasch aus Möhren, Waldpilzen und Pastinake mit Petersilienkartoffeln (17,90 Euro), mit halbwildem Reis und Mozzarella gefüllter Paprikaschote mit Rucola und Tomatensauce (15,90 Euro) sowie Kohlrabisteak mit getrüffeltem Püree, Brokkoli und Rote-Bete-Schaum (15,50 Euro) wählen.

Die restlichen Hauptspeisen unterteilen sich in die Rubriken Klassiker und Moderne Küche. Erstere bietet Erwartbares wie Sächsischen Sauerbraten mit Apfelrotkohl, Kartoffelklößen und Rosinen (18,90 Euro), Schnitzel vom Schwein mit Pommes und kleinem Salat (16,50 Euro) und gebratene Gefügelleber mit Kartoffelstampf und Zwiebeln (14,90 Euro), der Schweinebraten stammt hier vom Spanferkel und wird mit Möhrengemüse, Kräuterkartoffeln und zerlassener Butter serviert (17,90 Euro). Die als modern deklarierten Gerichte finden wir größtenteils auch relativ klassisch, zu unserer Überraschung ist hier etwa auch das Kalbsschnitzel mit Kartoffel-Gurken-Salat und Preiselbeeren (24,90 Euro) verortet. Wenig überraschend gibt es einen Burger, hier mit Patty vom Angusrind, Guacamole, Cheddar, karamellisierten roten Zwiebeln, Bacon und BBQ-Sauce, dazu Pommes (18,90 Euro).

Das Brot vermag nicht zu begeistern

Bei den meisten der restlichen Speisen sollen offenkundig die Beilagen den modernen Twist verleihen. So gibt es zur geschmorten Lammhaxe Paprikagemüse und eine Kartoffelroulade (25,90 Euro), zu den Rinderbäckchen werden Vanille-Möhren und getrüffelter Kartoffelstampf (24,90 Euro) gereicht. Hier überlege ich kurz, bin ich doch bekennender Fan des Rinderbäckchens.

Heute steht mir der Sinn allerdings mehr nach Fisch. Durchaus gut klingt das auf der Haut gebratene Zanderfilet mit Tomaten-Zucchini-Gemüse, halbwildem Reis und Limonenbutter (19,90 Euro), spannender finde ich allerdings das gebratene Welsfilet mit Schmorgurken und Rote-Bete-Risotto nebst Limonenbutter (22,90 Euro), welches schließlich auch das Rennen um meinen Hauptgang für sich entscheidet. Die Begleitung erwählt indes das gebratene Maishähnchen an zweierlei Möhren, mit Petersilien-Risotto und Rosmarinjus (18,90 Euro).

Während des Auswahlprozesses erreicht uns die zuvor georderte Flasche Rosa Schuh (29,50 Euro für 0,75 Liter) – der geht, so sind wir uns schnell einig, schließlich immer. Ansonsten sind neben dem Weingut Schuh einige weitere Winzer aus der Region vertreten: finden wir gut. Gut verläuft auch das Kennenlernen, an Gesprächsstoff mangelt es uns nicht. Dafür sorgt auch das Brotkörbchen nebst Kräuterquark, das uns der sehr freundliche und durchaus zu Scherzen aufgelegte Service-Mitarbeiter als kleinen Küchengruß mitgebracht hat.

Begeistert sind wir nicht vom Brot: Beide Sorten sind relativ hart, die Schnittflächen sind trocken. Das kann auch der okaye, aber insgesamt eher belanglose Quark nicht rausreißen. Allerdings können wir der Sache auch etwas Positives abgewinnen: Wie sich herausstellt, verzichten wir beide gern auf Brot als Magenfüller – außer, es ist besonders gut. Diese Kalorien sparen wir uns also einvernehmlich und gerne.

Das Risotto enttäuscht

Deutlich erfreuter sind wir beim Anblick unserer Vorspeise: Der Salat aus weißem und grünem Spargel sowie Rucola ist hübsch angerichtet und toll mariniert, getoppt mit frischen Erdbeeren und Kirschtomaten, frischer Kresse und Scheiben vom Roastbeef, das hervorragend dazu passt. Einen schönen Kontrast bildet der sehr cremige Büffelmozzarella von guter Qualität. Eine sehr schöne Komposition und ein guter Auftakt, auch die Menge ist für den Preis fair und auch als geteilte Portion für uns völlig ausreichend.

Und wo wir gerade beim Positiven sind: In dem wirklich schön gestalteten, hellen Gastraum findet sich eine sehr niedliche und umfangreich ausgestattete Spielecke für die kleinen Gäste. Die weckt zwar nicht unseren Spieltrieb, allerdings finden wir es sehr gut, dass hier mitgedacht wurde. Übrigens auch im Sanitärbereich, wo ein separater Wickelraum mit Sessel und reduzierter Beleuchtung einen entspannten Rückzugsort bietet.

Sous-Chef David Schilling in Aktion. © Quelle: Michael Lukaszewski

Unsere Hauptgänge erreichen uns bald darauf. Optisch sind beide Teller was fürs Auge: Schön angerichtet, harmonisches Farbenspiel mit Leuchtkraft, keine unnötige respektive nicht essbare Dekoration. Vor allem vom Risotto sind wir zunächst angetan, beide Varianten wirken sehr cremig und eher flüssig denn kompakt – das könnte sehr, sehr gut werden. Zunächst jedoch widme ich mich dem Wels. Der ist gut gebraten, außen schön kross und innen noch saftig, gewürzt wurde eher dezent. Das feste, rote Fleisch erinnert geschmacklich an Kalb, ist von guter Qualität und nicht zu fettig, wie es vorkommen kann, wenn ein altes Tier in der Pfanne gelandet ist. Das ist hier offensichtlich nicht der Fall. Schön gewählt als Beilage ist die eher selten anzutreffende Schmorgurke, die noch schön grün und leicht bissfest ist.

Enttäuscht bin ich – und nach dem Probieren auch die Begleitung – vom Risotto. Das hat zwar eine schöne rosa Farbe, die Bete kommt geschmacklich aber nur sehr dezent raus. Käse schmecken wir gar nicht und auch die Konsistenz erinnert eher an einen herzhaften Milchreis. Das haben wir uns anders vorgestellt.

Die Hauptgänge bleiben hinter den Erwartungen zurück

Auf dem Teller gegenüber bestätigt sich dieser Eindruck: Das Petersilienrisotto der Begleitung ist relativ geschmacksneutral. Die vorherrschende Note ist zu unserer Überraschung Sahne, was den Milchreis-Eindruck mehr zementiert als untermauert. Käse kam auch hier offenbar nicht zum Einsatz, es fehlt, wie auch bei der Bete-Version an Schlotzigkeit. Das Risotto-Monster grummelt beleidigt. Besser schneidet das Maishähnchen ab, das als Brust und Keule serviert wird – aus der Beschreibung der Karte war das nicht ersichtlich. Das Fleisch ist gut gebraten, die Haut kross. Auch hier wurde nach unserem Empfinden aber eher vorsichtig gewürzt. Das gilt auch für die Möhre, die sich als Püree und im Ganzen auf dem Teller findet, etwas kräftiger ist die Rosmarin-Jus, die einen schönen Glanz aufweist. So richtig rausreißen kann es das aber auch nicht. Wir finden beide Gerichte insgesamt etwas lasch, auch hätte alles einen Schnuff heißer sein dürfen.

Kaddi kostet mit Kerstin Much im Luisenhof Das Blind-Date samt Restaurant-Test ist vollbracht! Wie lautet das Fazit von Kersti Much und Kaddi Cutz? © Quelle: Kaddi Cutz

Wir beschließen den Abend mit einem Dessert: Bei mir wird es Spargel Pana Cotta mit Erdbeeren von der Saisonkarte (8,50 Euro), die Begleitung entscheidet sich für Vanille-Eis mit Kürbiskernöl, gerösteten Kürbiskernen und Schlagsahne (5,90 Euro). Auf die Frage, welches Eis hier zum Einsatz kommt, antwortet der befragte Service-Boy schlicht mit „Schöller“. Nun gilt für dieses Dessert der oft bemühte Grundsatz: Keep it simple. Gutes Eis, gutes Öl. Mehr braucht es nicht. Insofern ist die Deko aus frischen Beeren und einer Gebäckstange zwar hübsch anzusehen, tut aber nichts für das Endergebnis. Die Begleitung findet’s okay, ist aber nicht übermäßig begeistert. Optisch ein Knaller ist dafür die Spargel Pana Cotta: Ein schönes Farbenspiel aus Weiß, Rot und Grün. Die Erdbeeren sind reif und frisch, der grüne Spargel in zarten Scheibchen bringt Abwechslung auf der Zunge, die Sahne hat eine leichte Spargelnote und die leichte Erdbeersauce ist nicht zu süß. Ein schönes, sommerliches Dessert.

Steckbrief Restaurant Luisenhof Adresse Bergbahnstraße 8, 01324 Dresden, Telefon: 0351 2877 7830, Internet: luisenhof-in-dresden.de Konzept klassische und modern interpretierte Küche mit gehobenem Anspruch für alle Generationen Extras Sonnenterrasse, Brunch, Tanzabende Geöffnet Mo bis Fr 11 bis 22 Uhr, Fr 11 bis 23 Uhr und Sa 9 bis 22 Uhr Preise Hauptgerichte ab 14,90 Euro Gesamtnote (von max. 10) 7,8, Essen: 7 (Anteil an der Gesamtnote: 60 Prozent), Service: 8 (20 Prozent), Ambiente: 10 (20 Prozent) Fazit gigantischer Ausblick, schöne Location – das Essen ist gut, bleibt allerdings hinter unseren Erwartungen zurück

Zum Abschluss zieht es uns nochmal nach draußen und wir genießen den gigantischen Ausblick über Dresden samt sich rötendem Abendhimmel. Das allein ist einen Ausflug in den Luisenhof wert. Das Essen fanden wir gut, hätten uns aber ehrlicherweise mehr erwartet, oder, wie die Begleitung konstatiert: „Das war mehr Schein als Sein“. Alles klingt gut und macht auch optisch was her, geschmacklich fehlte uns jedoch teilweise der Pfiff, das Besondere – Als Date-Location überzeugt der Luisenhof auf ganzer Linue, die Verheißungen der Karte sehen wir -zumindest an diesem Abend- für uns nicht ganz erfüllt.

