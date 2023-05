﻿Taste of India: So schmeckt’s beim Inder in der Neustadt

Eine riesige Auswahl indischer Gerichte gibt’s direkt am Albertplatz. Ob das wirklich der Geschmack von Indien ist? Das kann wohl am ehesten eine indischstämmige Testbegleitung beurteilen.

Dresden. Der Osterhase ist in kulinarischer Hinsicht nachweislich vor allem dafür bekannt, kalk- und cholesterinhaltige Hühnererzeugnisse sowie allerhand Schokoladeprodukte zu verteilen. Nachdem meine Suche nach Eiern auch in diesem Jahr wieder relativ erfolglos verlief und Schokolade mich bekanntlich meist eher nicht hinterm Ofen vorlockt, erschien mir die Aussicht auf ein völlig anders geartetes Kontrastprogramm mehr als angebracht. Indisch kam in dieser Reihe bislang nicht vor, Zeit wurde es also ohnehin mal für einen Test. Aufgrund der überwiegend positiven Bewertungen fiel die Wahl auf „The Taste of India“, das gut erreichbar direkt am Albertplatz zu finden ist.