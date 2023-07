﻿Verhopft und zugenäht: So schmeckt’s im Augustiner an der Frauenkirche

Dresden. Wilhelm Busch zeichnet bekanntlich für so manchen Schabernack verantwortlich, geizte aber auch nicht mit mehr oder minder guten Ratschlägen an die Kollegen der schreibenden Zunft. „Die erste Pflicht der Musensöhne ist, daß man sich ans Bier gewöhne“, ließ er etwa in seiner Bildergeschichte „Bilder zur Jobsiade“ verlauten – als diese 1872 erschien, galt er als Skandalautor und hatte offensichtlich Spaß daran. Der terminus technicus Musensohn ist ein damals gebräuchliches Synonym für einen Dichter. Und da, Sie ahnen es, schließt sich der Kreis.

Immerhin bin ich auch der Poesie sehr zugetan und schreibe neben Restaurantkritiken auch Kurzprosa und Gedichte, suche die sprichwörtliche Wahrheit aber meistens eher im Wein denn im Biere. Weil guter Rat sonst oftmals aber teuer ist und Gendern zu Lebzeiten Buschs noch kein Thema war, fühle ich mich einfach mal mitgemeint – außerdem hat so ein hopfenhaltiges Kaltgetränk ja auch durchaus seinen Reiz.

Heller und moderner als das „alte“ Augustiner

So trifft es sich ganz gut, dass das Augustiner an der Frauenkirche unlängst seinen Standort gewechselt und den Sprung auf die andere Straßenseite gewagt hat. Damit stand ein Testbesuch fest auf der Agenda, an einem Samstagabend vor wenigen Wochen ging es also mit der Bier- und Brotzeitbrett-erprobten Lieblingsbegleitung in das neue Heim des Traditionslokals. Wir haben reserviert, was sich als kluger Schachzug erweist: Die Hütte ist voll bis unters Dach.

Viel Betrieb auch draußen: Das Augustiner an der Frauenkirche. © Quelle: Dietrich Flechtner

Und sehr schön ist es hier, gegenüber dem „alten“ Augustiner sehr viel heller und moderner, trotzdem mit entspannter und uriger Bierhausatmosphäre. So werden wir vom Servicemitarbeiter auch freundlich-locker begrüßt, wir starten in den Abend mit je einem großen Hellen (0,5 Liter für 4,70 Euro) – wem das zu wenig ist, der kann hier aber auch eine Maß ordern (9,40 Euro). Auch stehen mit Augustiner Dunklem, Edelstoff und Pils gleich mehrere Alternativen vom Fass zur Auswahl.

Sachsen trifft auf Bayern

Wir allerdings sind bekennende Fans des Hellen und bleiben diesem, so viel sei gespoilert, den Abend über treu. Was Busch zu erwähnen vergaß, uns die Erfahrung aber gelehrt hat: Willst du dich am Biere laben, muss der Magen Nahrung haben. Deshalb stecken wir unsere Nasen nicht nur ins Glas, sondern auch in die Speisekarte, die einen sehr ausgewogenen Mix aus sächsischer und bayerischer, in jedem Fall zünftiger Wirtshausküche bietet.

So finden sich bei den Vorspeisen und kleinen Gerichten Dinge wie Sächsische Kartoffelsuppe nach Art des Hauses mit geräuchertem Bauchspeck und angebratenen Würstlscheiben (6,50 Euro) oder Münchner Lebernockerlsuppe mit frischem Schnittlauch (6,90 Euro), Münchner Weißwurst mit süßem Senf (3,40 Euro) oder hausgemachter, mit Augustiner Hell verfeinerter Obatzda mit dunklem Brot (10,40 Euro).

Brotzeitbrett als Opener

Mit der Begleitung teile ich nicht nur die Vorliebe für möglichst stressbefreite Restaurantbesuche, weswegen wir es wie immer ruhig angehen lassen, sondern auch eine für mich eher neue Freude daran, uns durch die Brotzeiten der Dresdner Wirtshausküchen zu probieren. Also vertagen wir die Wahl der Hauptspeisen und bestellen die „Wirtshaus Brotzeit mit verschiedenen Wurst- und Schinkenschmankerln, Obatzda und Käse“ (15,50 Euro) als gemeinsame Vorspeise, dazu gibt’s außerdem Butter und frisches Hausbrot.

Mit einem neuen Hellen kommt das Brotzeitbrett trotz vollem Lokal schnell an unseren Tisch. Nun esse ich in meiner Freizeit quasi nie Leber- oder gar Blutwurst und Sülze muss ich ebenfalls nicht haben – all das findet sich aber hübsch angerichtet auf unserem Brett. Tja. Ohne eine gewisse Offenheit geht es eben nicht, außerdem erhöhen Umwege bekanntlich die Ortskenntnis – auch in der Kulinarik.

Faires Preis-Leistungs-Verhältnis

Außerdem gibt’s viererlei Hart- und Weichkäse, Knacker, ein Näpfchen frischen Meerrettich, Roh- und Kochschinken, etwas saure Gurke, dezente Radieschen- und Sprossendeko und natürlich Obatzda. Schon jetzt können wir konstatieren: Eine wirklich schöne, opulente und vielseitige Auswahl, die in absolut fairem Verhältnis zum aufgerufenen Preis steht.

Auch geschmacklich kann das Brett überzeugen: Zwar werden Blutwurst und ich in diesem Leben wohl keine dicken Freunde mehr, aber essbar finde ich das durchaus und ohne große Überwindung. Richtig gut gefällt uns die Leberwurst, die würzig und cremig toll zum kräftigen Brot passt, das nach eigener Augustiner-Rezeptur im Dresdner Backhaus gebacken wird.

Der Meerrettich erweist sich als Knaller

Auch die Sülze finde ich – für mich überraschend – super. Verwendet wird hier Haxenfleisch, Gemüse und nicht allzu viel Gelee. Die Haxe gibt’s nebst Bratkartoffeln und Hausfrauensoße übrigens auch als eigenständiges Gericht (13,90 Euro), für uns macht jedoch tatsächlich eher die geringe Dosis das Gift. Ein buchstäblicher Knaller ist der Meerettich: Der hat mal richtig Bums! Finden wir super, wie auch den extrem cremigen Obazda, der wunderbar würzig ebenfalls Bambule im Mund macht. Auch die Käseauswahl passt – wir sind zufrieden.

Unser Service-Boy hat nicht nur ein aufmerksames Auge auf den Füllstand unserer Gläser, sondern auch immer einen lustigen Spruch parat – und bietet an, mehr Brot zu bringen. Das lehnen wir jedoch dankend ab, schließlich wollen wir noch einen Hauptgang bestellen. Im Angebot sind neben Nürnberger Rostbratwürstln mit Sauerkraut und Kartoffelpüree, hausgebackenem Leberkäse mit Bratkartoffeln und Spiegelei (13,90 Euro) sowie Fleischpflanzerln mit Kartoffelpü, Schwarzbiersoße und Romanesco (15,50 Euro) auch leichtere Gerichte wie Hähnchenbrust im knusprigen Cornflakesmantel mit zweierlei Rohkost, Blattsalaten, Sprossen und Zitrone (16,90 Euro).

Auch Vegetarier werden nicht vergessen

Außerdem natürlich Klassiker wie eine knusprige halbe Schweinshaxe mit Fasssauerkraut und handgedrehten Semmelknödeln (15,90 Euro, die ganze Haxe gibt’s für 22,50 Euro) oder sächsischer Sauerbraten mit Apfel-Rotkohl und Klößen (19,80 Euro). Wir sind jedoch in Schnitzel-Laune, weil es sowohl Wiener Schnitzel vom Milchkalb (28,50 Euro) als auch die Version Wiener Art vom Schweinerücken (19,90 Euro) gibt, nutzen wir die Gelegenheit zum Direktvergleich. Übrigens ist auch eine vegetarische Variante vom Kohlrabi (15,90 Euro) im Angebot.

Vegetarier werden trotz der eher fleischlastigen Küche hier durchaus fündig. So gibt es neben klassischen Dingen wie Backkartoffel mit Kräutersauerrahm und Blattsalaten (13,90 Euro) oder gebackenem Camembert (13,40 Euro) auch ein Dreierlei von Bayerischen Knödeln in den Sorten Spinat, Rote Beete und Kas mit brauner Butter und geriebenem Parmesan (14,50 Euro).

Wiener oder Wiener Art?

Beide Schnitzel werden in Butterschmalz gebraten und von Erdapfel-Gurkensalat, Preiselbeeren und Zitrone begleitet. Eventuell auch von einer weiteren Runde Bier, wegen der von Busch propagierten Gewöhnung (außerdem ist es wunderbar süffig und macht wirklich Spaß). Beide Schnitzel sind von ordentlicher Größe, schön dünn geklopft, die Panade ist knusprig und wunderbar souffliert. Geschmacklich sind beide hervorragend und wir uns einig: Das Original ist seinen Preis wert, wer nicht auf Kalbsgeschmack besteht, ist aber auch mit dem Schweineschnitzel hier bestens beraten.

Deftig: Schnitzel mit Bratkartoffeln. © Quelle: Dietrich Flechtner

Sehr gut gefällt uns auch der Kartoffel-Gurkensalat, der schön frisch und gut abgeschmeckt beide Schnitzel perfekt ergänzt. Dekoriert wurde auch hier wieder mit Sprossen, was dem ansonsten ja nicht allzu leichten Gericht eine schöne Frische verleiht. Bekanntermaßen bin ich Fan von essbarer Deko nur dann, wenn sie denn auch wirklich essbar ist, respektive was für den Teller tut – hier ist das der Fall.

So ein Schmarrn

Weil wir den Abend noch nicht so richtig als beendet betrachten wollen, werfen wir alsdann einen Blick in die Rubrik Desserts. Dort gibt es handgedrehten Apfelstrudel mit Vanilleeis oder -soße, hausgemachte Schokoküchlein mit Buttermilch-Holunder-Eis und Kirschragout und Original Wiener Kaiserschmarrn (je 9,5o Euro). Wir entscheiden uns für Letzteres, bitten aber um eine kleine Portion, die letztlich mit 6,50 Euro berechnet wird.

Steckbrief: Augustiner Adresse An der Frauenkirche 16/17, 01067 Dresden Telefon: 0351 49 77 66 50 / Internet: www.augustiner-dresden.com Konzept: Liebenswert sächsisch & zünftig bayerisch Extras: Außenterrasse, Events Geöffnet täglich ab 11 Uhr Preise Hauptgerichte ab 13,90 Euro Gesamtnote (von max. 10) 8,4 Essen: 8 (Anteil an der Gesamtnote: 60 Prozent) Service: 9 (20 Prozent) Ambiente: 8 (20 Prozent) Fazit: Perfekt für einen bierlaunigen Abend mit toller, bodenständiger Küche

Erwartungsgemäß ist diese üppig genug, dazu gibt es Apfelmus. Geschmacklich finden wir den Schmarrn okay, allerdings ist der in der Pfanne karamellisierte Klassiker uns zu wenig fluffig und erinnert sehr an Kuchen – nicht unser Ding. Trotzdem waren wir seit dem Test inzwischen mehrfach erneut zu Gast im Augustiner – auch, weil jetzt im Sommer die Außenterrasse ein wirklich formidabler Platz mit bestem Blick auf die Frauenkirche und das Geschehen drumherum ist und bei Sonnenschein, tollem Bier und Essen immer einen Besuch lohnt.

