﻿Idyll im Großen Garten: So schmeckt’s im Carolaschlösschen

Eine schönere Aussicht, als auf der Terrasse des Carolaschlösschens gibt’s ja fast gar nicht. Was aber hat das Restaurant kulinarisch zu bieten?

Dresden. Es ist wie es ist: Der Große Garten war für mich lange ein unergründliches Mysterium. Wie das dauergestresste weiße Wunderland-Kaninchen geriet ich Haken schlagend stets an irgendeinem Punkt in Panik, sobald es darum ging, von dort aus den Weg zur richtigen Bahnhaltestelle oder einem zuvor vereinbarten Treffpunkt zu finden. Nirgendwo in Dresden habe ich mich häufiger verlaufen, kein Areal so oft unfreiwillig ganz oder teilweise umrundet. Geschimpft habe ich dabei wie der sprichwörtliche Rohrspatz, das mir als Pädagogin durchaus gut bekannte Prinzip „Lernen durch Misserfolg“ wollte jedoch partout nicht greifen.