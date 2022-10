﻿Farbenfroh und was fürs Auge: So schmeckt’s in der Cantina in Striesen

Tapas gehen immer – wenn sie denn gut gemacht sind. In der Cantina in Striesen gibt’s außerdem noch ein üppiges Weinangebot und tolle Atmosphäre obendrauf.

Dresden. Dass der Herbst ohne viel Federlesens Einzug gehalten hat, ist wohl nicht mehr wegzudiskutieren. Natürlich hat die goldene Jahreszeit durchaus einen Haufen Vorteile. Schon Balu, der Bär, sang seinerzeit ein Loblied auf die Gemütlichkeit. Und jenseits von Bindfadenregen und Grautönen präsentiert sich die Natur immerhin sehr farbenfröhlich und hübsch anzusehen. Dennoch vermisse ich gerade in der Übergangszeit sommerliche Temperaturen und laue Abende im Freien schmerzlich. Was Ärzte und Apotheker an dieser Stelle empfehlen, vermag ich nicht mit Sicherheit zu sagen, gastronomisch allerdings gibt es da durchaus ein paar Stellschrauben.

Und so verschlug es uns an einem maximal verregneten Abend kürzlich in größerer Runde in die Cantina in Striesen. Sie offeriert mit „Tapas y Vino“ so ziemlich genau das, was sich das sonnenanbeterische Herz kulinarisch ersehnt. Zudem stand das Restaurant schon lange auf meiner To-do-Liste für die Gastro-Tests.