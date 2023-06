﻿Kulinarische Zeitreise – Das Café Solo im Kulturpalast entführt in die 70er

Dresden. Früher war, so zumindest glaubt man sich in Anflügen von Nostalgie mitunter zu erinnern, alles besser. Das stimmt natürlich nicht immer, zumindest aber war so einiges anders als heute: Twix hieß noch Raider, die Hörspiele kamen von der Kassette und irgendwie haben wir es tatsächlich alle geschafft, ein Leben ganz ohne Smartphones zu führen. Tja.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und während wir heute immer wieder mal den Geist der „Goldenen 20er“ heraufbeschwören und die Hits der 80er und 90er so manche Tanzveranstaltung dominieren, frage ich mich manchmal, ob der heutige Zeitgeist irgendwann auch mal zum Motto einer Party werden wird – und wie diese dann aussehen wird.

Café im Stil der 70er

Das Café Solo jedenfalls, das Mitte März in einem Teil der ehemaligen Palastecke im Kulturpalast eröffnet hat, hat sich ganz dem Stil der 70er Jahre verschrieben. Zeit also für eine kleine Zeitreise, die ich an einem sehr sonnigen Freitagnachmittag nebst Begleitung und ohne Fluxkompensator antrete. Das gelingt gut, denn optisch macht das neue Lokal im „Kulti“ einiges her.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch das Geschirr fügt sich stilistisch in das Gesamtkonzept des Dresdner Lokals ein. © Quelle: Dietrich Flechtner

Sehr gemütlich und schön ist es hier: Originale, aufgearbeitete Sitzmöbel aus den 70ern strahlen im orange-, ocker- und petrolfarbenen samtenen Gewand. Auch die klassischen Narva-Tischlampen und Kugelleuchten haben noch Strahlkraft, ebenfalls authentisch ist die Makassar-Holztäfelung, auch die Tische sind im Ebenholz-Look.

Detailversessenheit, ohne die Schwelle zum Kitsch zu übertreten

Üppige Pflanzen wie Monstera und Bogenfarn sorgen für Behaglichkeit. An der Bar stehen Hocker aus den 70ern, auch das Geschirr fügt sich stilistisch ins Gesamtkonzept ein. Das trägt, es ist unverkennbar, die Handschrift von René Kuhnt, der auch das Bistro „Tutti“ im Kulturpalast, das T1 und die Kulturwirtschaft im Kraftwerk Mitte sowie einen Gasthof in Rennersdorf betreibt.

Auch hier hat er sein Faible für Dekoration und Detailversessenheit auf beste Art ausgelebt: Opulenz, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle am Kitsch kratzt, die Schwelle zu diesem aber nicht überschreitet. Auch auf der Trennwand zum Wissenschaftsforum hat sich Kuhnt künstlerisch ausgetobt, dort hängen großformatige, selbstgestaltete Gemälde.

Kurz bricht Chaos aus

Bestellt wird am Tresen – das dauert ein bisschen, zum Zeitpunkt des Besuchs hat das Solo erst seit wenigen Wochen offen, das Team ist noch nicht eingespielt. Wir entscheiden uns zunächst für eine Tasse Kaffee Crema (3,10 Euro), angesichts des üppigen Angebots an ausgesprochen gut aussehenden Kuchen und Torten von regionalen Bäckern kommt bei mir auch noch ein Stück dazu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hier bricht kurz Chaos aus, da nicht alle Beschriftungsschildchen richtig zugeordnet sind und die offenbar noch ganz frische Mitarbeiterin das Angebot nachvollziehbarerweise noch nicht komplett parat hat. Chef René Kuhnt springt in die Bresche und erklärt die in Frage kommenden Backwerke. Schließlich entscheide ich mich für ein Stück Schoko-Sahnetorte mit schokoladiger Knackschicht und üppiger Obstdekoration von der Bäckerei Eisold (4,60 Euro).

Hoflößnitz und Tim Strasser lassen es im Glas perlen

Der Kaffee ist ausgezeichnet, es gibt ein Wasser dazu (leider nicht überall eine Selbstverständlichkeit), und auch die Torte macht Spaß: Die dünne, knackige Schokoladendecke knackt vernehmlich, Feige, Himbeere, Blaubeere und Physalis bringen einen schönen, süß-säuerlichen Geschmack mit rein, die Cremeschichten harmonieren gut miteinander, und in der schön schokoladigen unteren Schicht verstecken sich auch noch fruchtige Beeren.

Lesen Sie auch

Wir begeben uns erneut zur Bar, um mit einem Prosecco auf das beginnende Wochenende anzustoßen (0,1 Liter für 6 Euro). Im Angebot sind übrigens auch ein Haussekt namens „Kulturperle“ vom Hoflößnitz, die „Palastrebe“, ein Sauvignon Blanc, kommt vom Weingut Tim Strasser.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch im Westen nichts Neues: mancher DDR-Klassiker

Auf der Kreidetafel ist das Speisenangebot aufgelistet, das im Wesentlichen aus DDR-Klassikern besteht: Es gibt Würzfleisch (6,40 Euro), wahlweise warmes oder kaltes Bratenbrot (8,90 Euro), Karlsbader Schnitte (7,90 Euro) und Geflügelcocktail (6,20 Euro). Letzteres ist mir freilich auch in meiner West-Kindheit durchaus mal begegnet, und auch Toast Hawaii (7,90 Euro) und Makkaroni mit Tomatensoße (11,60 Euro) kamen in meinem hannoverschen Elternhaus regelmäßig auf den Tisch, wenngleich nicht in der hier optional angebotenen Version mit Jäger- oder Gemüseschnitzel (je 14,90 Euro).

Außerdem stehen ein kleiner (5,90 Euro) und großer Salat (7,90 Euro) sowie Suppe (7,90 Euro) zur Auswahl. Letztere wechselt immer mal durch, heute gibt es Kartoffelsuppe, wahlweise mit Wiener. Wir entscheiden uns für Würzfleisch und Toast Hawaii – bestellt wird wieder am Tresen, die gefüllten Teller bekommen wir nach angemessener Wartezeit dann aber an den Tisch gebracht.

Altbackene Deko passt hier ins Konzept

Optisch bietet sich uns ein durchwachsener Eindruck: Das Würzfleisch kommt mit goldgebräunter Käsehaube, einem Zitronenschnitz nebst Petersilienblatt und zwei Toastdreiecken und macht einen recht ansprechenden Eindruck – Worcestersauce gibt’s natürlich auch dazu. Üppig dekoriert ist der andere Teller mit Rapunzel, noch nicht ganz reifen Erdbeeren und einer Orangenscheibe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nun bin ich bekanntlich kein Fan von essbarer Deko, die dann am Ende mangels Sinnhaftigkeit oder schlicht, weil sie nicht zum eigentlichen Gericht passt, gar nicht gegessen wird. Hier passt das, was ich das ein oder andere Mal schon als „etwas altbackene Dekoration“ bezeichnet habe, zumindest aber zum Konzept.

Der Toast Hawaii fällt durch

Zudem lässt sie die zwei Scheiben Toast Hawaii etwas besser aussehen, denn die sind ziemlich blass geraten. Das Brot hat lediglich an den Rändern eine leichte Bräunung, der Käse ist zwar geschmolzen, weist allerdings keine Bräunung auf und auch der Kochschinken bringt keinen nennenswerten Kontrast. Einziger Farbtupfer sind die Cocktailkirschen im Loch der überbackenen Ananasscheiben.

Der Toast Hawaii konnte auch beim zweiten Besuch nicht überzeugen. © Quelle: Dietrich Flechtner

Der erste Bissen ist dann auch kein wirkliches Vergnügen: Der Toast ist nahezu kalt und tatsächlich so gut wie nicht getoastet, wie ein Blick auf die Unterseite zeigt. Nun bin ich mit Formschinken generell eher wenig zu begeistern, wenn der dann aber noch kalt auf ebenso kaltem Weißbrot serviert wird, macht das gar keinen Spaß mehr. Nostalgie stellt sich da nicht ein, das geht wirklich besser – vor allem, weil für dieses Gericht immerhin auch knapp acht Euro aufgerufen werden. Dieser Toast fällt leider komplett durch und bleibt bis auf zwei Probierhappen liegen.

Ansprechende Zitronennote

Ganz okay finde ich hingegen das Würzfleisch – für meinen Geschmack kam vielleicht ein Schnuff zu viel Käse zum Einsatz, was es sehr fettig macht. Immerhin ist der aber gebräunt und schön zerlaufen und auch sonst passt hier die Temperatur. Das Ragout wurde mit Huhn zubereitet, was mir persönlich zwar entgegenkommt, trotzdem wäre ein Hinweis zum verwendeten Tier wünschenswert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Geschmacklich erinnert das ein bisschen an Mutterns Hühnerfrikassee, obgleich sich hier außer dem Fleisch keine weitere Einlage findet, dafür aber eine ansprechende Zitronennote. Insgesamt okay kann das Gericht vor allem damit punkten, dass das dazugehörige Toastbrot immerhin geröstet wurde.

Vielleicht nur ein schlechter Tag – Kaddi testet erneut

So schön das Ambiente im Solo auch ist – kulinarisch hat mich das so gar nicht begeistert. Deswegen besuche ich das Lokal einige Wochen später erneut, diesmal mit zwei Begleitungen, beide mit einschlägiger DDR-Küchen-Erfahrung. Immerhin ist es möglich, dass wir letztes Mal einfach keinen guten Tag erwischt haben.

Am Angebot hat sich im Wesentlichen nichts geändert, als Suppe gibt es an diesem Feiertags-Montag Soljanka, die auf unserer Bestell-Liste landet. Begleitung 1 erwählt neben dem Würzfleisch außerdem den Geflügelcocktail, Begleitung 2 möchte eigentlich Makkaroni. Die, so erfahren wir, gibt es heute aber nicht, da ja Feiertag sei. Wir sind amüsiert, passt ja, so Begleitung 2 nicht ohne Ironie, irgendwie auch zum Konzept.

Der Koch erweist sich als zuvorkommend

Er schwenkt um auf Karlsbader Schnitte, auf Nachfrage in der Küche gepimpt mit zwei Spiegeleiern. Außerdem bestellen wir erneut Toast Hawaii – vielleicht haben wir heute mehr Glück. Dazu gibt’s ein Glas Sauvignon Blanc von Tim Strasser (0,2 Liter für 7,10 Euro), Begleitung 1 nutzt die Gelegenheit für ein Wiedersehen mit dem Partygetränk ihrer Jugend und bestellt Grüne Wiese (7 Euro).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Café Solo wurde Mitte März in einem Teil der ehemaligen Palastecke im Kulturpalast eröffnet. © Quelle: Dietrich Flechtner

Diesmal bekommen wir einen Alarm mit, der uns darüber informieren soll, wenn alle Speisen servierfertig sind. Das dauert gar nicht mal so lange, obwohl wir einiges bestellt haben. Im Außenbereich sitzt es sich übrigens auch ganz hübsch, drinnen finde ich es aber gemütlicher. Abholen müssen wir die Teller diesmal selbst, die sehr freundliche Küchenkraft bietet allerdings sofort an, beim Tragen zu helfen und macht das auch.

Durchwachsene Begeisterung

Wieder draußen begutachten wir unsere Auswahl. Der Toast Hawaii hat diesmal deutlich mehr Hitze abbekommen, bei immerhin einer der Scheiben ist der Käse gut gebräunt. Etwas ansprechender sieht die Karlsbader Schnitte aus, was aber, darin sind wir uns einig, vor allem an den eigentlich nicht dazugehörigen Spiegeleiern liegt.

Im typisch hohen Cocktailglas serviert wird der Geflügelcocktail, dekoriert wurde mit frischen Himbeeren und glatter Petersilie. Von kräftiger roter Farbe ist die Soljanka, die Portion ist ordentlich. Schreiten wir also zum Geschmackstest: Recht gut schneidet der Geflügelcocktail ab, die Hähnchenbrust kam großzügig zum Einsatz, natürlich ist Mandarine dabei, weiter unten im Glas findet sich Feldsalat. Ein bisschen lasch finden wir die Mayonnaise, insgesamt aber solide.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Toast scheitert am Ofen

Die Soljanka kommt ebenfalls mit reichlich Fleisch- beziehungsweise Wursteinlage, ist sehr tomatig, allerdings eher lauwarm, geschmacklich finden wir die Suppe okay. Insgesamt kein Highlight, aber kann man machen. Begleitung 1 findet das Würzfleisch okay, vermisst aber Champignons. Auf Nachfrage erfahren wir, dass es mal eine Version mit Pilzen gegeben habe, viele Gäste dies aber nicht mögen.

Da diese aber ohnehin eine optionale Zutat sind und auch zu DDR-Zeiten verschiedene Haushalte verschiedene Familienrezepte zur Anwendung brachten, ist das auch völlig okay. Da wir aber gerade schon mal dabei sind, wollen wir wissen: Wieso ist der Toast Hawaii nicht getoastet? Der Grund, so der Dienst habende Koch, sei der, dass der verwendete Ofen eben nur von oben Hitze abgebe.

Gemischter Gesamteindruck

Wie der Vergleich zum letzten Mal und auch das sehr unterschiedliche Bräunungsergebnis heute auf dem Tisch zeigt, wohl auch nicht unbedingt gleichmäßig. Unser Vorschlag, das Brot vielleicht dann im Vorfeld zu rösten, wird jedoch positiv aufgenommen. So sind wir auch heute nicht begeistert, ungetoastet und allenfalls lauwarm wollen wir weder den Ananas-Toast noch die Karlsbader Schnitte aufessen.

Steckbrief Café Solo Adresse: Schlossstraße 2, 01069 Dresden, Telefon: 0351 21 72 59 52 Konzept: Café im Stil der 70er Jahre mit klassischer DDR-Küche Extras: Außenbereich, Torten Geöffnet: Mo bis So 11 bis 24 Uhr Preise: Speisen ab 5,90 Euro Gesamtnote (von max. 10): 6,3 – davon Essen: 5 (Anteil an der Gesamtnote: 60 Prozent), Service: 7 (20 Prozent), Ambiente: 9 (20 Prozent) Fazit: Tolles Ambiente, nettes Personal und schön zum Kaffee oder Wein trinken – das Essen hat uns kulinarisch nicht abgeholt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So bleibt der Gesamteindruck auch nach dem zweiten Besuch gemischt. Kulinarisch holt uns das Angebot nicht ab. Nun bin ich als Niedersächsin nur mit einem Teil der typischen Speisen aufgewachsen, wie ich finden aber auch die im Osten aufgewachsenen Begleitungen: Das geht deutlich besser. Einfache, kleine Gerichte sind super, sollten dann aber auch gut gemacht sein. Eventuell wäre hier auch ein moderner Twist ein Ansatz, um die Gerichte etwas spannender zu machen.

Auf einen nicht unerheblichen Teil der Speisen trifft das für uns aber nicht zu. Schade, würden wir aber nicht erneut bestellen. Zum Sitzen und Plauschen, Kaffeeklatsch mit leckerer Torte oder auf ein Glas Wein oder Sekt ist das Solo allerdings ein wirklich schönes Plätzchen mitten in Dresden mit absoluter Wohlfühlatmosphäre, so dass sich ein Besuch dennoch lohnt.

DNN