﻿Fisch auf den Tisch: Ein Besuch im Da Miri im Italienischen Dörfchen

Dresden. In meiner – zugegeben inzwischen etwas sehr weit zurückliegenden – Jugend, habe ich tatsächlich eine ganze Weile lang komplett auf Fleisch verzichtet. Schuld war ein cineastisch gar nicht mal so gut umgesetzter Film mit Ethan Hawke, der die wahre Geschichte einer in den Anden abgestürzten Rugby-Mannschaft und deren titelgebendes „Überleben“ erzählte und mir für einige Zeit so richtig den Appetit verdorben hat.

Ganze zwei Jahre lang hielt ich mit einer für mich selbst überraschenden Konsequenz wacker durch, statt der mütterlichen Weihnachtsgans gab es für mich Rotkohl, Klöße und Esskastanien und genervtes Augenrollen. Bei irgendeinem Familien-Grillen kapitulierte ich schließlich und bin fleischlichen Freuden seither wieder durchaus aufgeschlossen, so sie denn qualitativ überzeugen können.

Früher war hier das Brunetti beheimatet

Nicht verzichten konnte und wollte ich allerdings auch in dieser Phase meines Lebens auf Fisch. Ob man das damals schon Pescetarismus nannte, weiß ich gar nicht, allerdings ist die vegetarische und auch vegane Küche heute um einiges vielfältiger, origineller und auch geschmacklich spannender als damals, weswegen ich, froh über diese kleine „Schummelei“, mit Freuden auch das ein oder andere Schuppentier verspeiste.

Auch heute noch habe ich ein Faible für frischen Fisch, weswegen ein Besuch in Da Miris Fischrestaurant schon seit einer Weile auf der kulinarischen To-do-Liste stand. Das hat vor einer ganzen Weile schon das Brunetti im italienischen Dörfchen abgelöst. Bei bestem Wetter schreiten wir an einem Donnerstagabend zur Tat.

Das Fisch-Motto zieht sich konsequent durch die Karte

Auf dem Balkon mit bestem Blick auf die Elbe bekommen wir unseren reservierten Tisch zugeteilt und werfen einen Blick auf das Angebot. Dies ist recht umfangreich, weswegen wir zunächst einen halben Liter Rosé (12,80 Euro) ordern, um auf den Abend anzustoßen.

Nicht nur die Elbe, auch die Semperoper kann man vom Balkon aus betrachten. © Quelle: Michael Lukaszewski

Schon die Suppen lassen keinen Zweifel daran aufkommen, dass wir uns hier in einem Fischrestaurant befinden, neben Bouillabaisse (15 Euro) gibt es auch eine klare „Zuppa die Mare“ mit Meeresfrüchten, Kartoffeln und Koriander (12 Euro). Uns steht angesichts des warmen Wetters der Sinn jedoch eher nach einer kalten Vorspeise. Die Auswahl klingt schon mal sehr gut.

Austern für den Gönn-dir-Modus

Neben klassischer Antipasti (11 Euro) und verschiedenen Salaten (ab 8 Euro) gibt es etwa Lachs-Carpaccio mit Himbeeren und Limone mit Wildkräutersalat und Fenchel (14 Euro), Fritto Misto aus Meeresfrüchten, Blumenkohl und Brokkoli (19 Euro) oder Krabben-Cocktail mit Feldsalat und Avocado (14 Euro). Spannend finden wir die gratinierten Jakobsmuscheln mit roter Bete und Kumquat (22 Euro). Das ging aber offenbar auch schon anderen Gästen vor uns so – diese Vorspeise ist leider schon aufgegessen.

Wir schwenken um auf „Tartare di Lupo“ (19 Euro), Tatar vom Wolfsbarsch mit Limette und Avocado. Und weil jeder Tag ein guter Tag für den Gönn-dir-Modus ist, landet auch noch je eine Fines de Claire Auster (4,50 Euro) auf unserem Bestellzettel. Der Wein mundet vortrefflich und auch auf unsere Vorspeisen müssen wir nicht lang warten.

Die Vorspeisen sind nicht nur optisch ein Knaller

Optisch ist das auf jeden Fall schon mal ein Knaller, das Tatar ist in drei gut portionierten Häufchen auf Avocadocreme hübsch angerichtet und mit Brunnenkresse getoppt, dazu gibt es neben hauchdünnen Radieschenscheiben einen Zitronenschnitz, Brom- und Himbeere. Die Austern werden, wie es sich gehört, auf Eis serviert, dazu gibt’s je einen Pumpernickel-Frischkäse-Würfel und frische Passionsfrucht.

Auf ganzer Linie überzeugt uns das Tatar: Der Wolfsbarsch ist merklich frisch und von guter Qualität, toll abgeschmeckt und mit feinen Zitrusnoten. Schön dazu die noch leicht stückige Creme aus ebenfalls sehr frischer Avocado, die den viel gerühmten Bums nicht vermissen lässt. Bin ich bekanntermaßen kein Fan unnötiger Obst- und Gemüsedekoration, habe ich hier nichts zu meckern, denn die Kresse bringt ebenso wie das Radieschen eine leichte Schärfe mit ins Spiel, die sehr gut passt. Die süß-säuerlichen Beeren bilden einen feinen Kontrast – sehr schöne Vorspeise.

Fisch gibt’s auch mit Pasta und Pizza

Die französischen Austern sind ebenfalls frisch und haben den typischen leichten und feinen Geschmack, die frische Passionsfrucht dazu gefällt uns sehr gut, das malzig-kräftige Pumpernickel-Türmchen passt ebenfalls gut dazu – hier gefällt uns auch, dass der gern verwendete Chester gegen einen etwas leichteren und gut abgeschmeckten Frischkäse ersetzt wurde.

Inzwischen haben wir auch das Hauptspeisen-Angebot inspiziert: Weil Da Miri in Dresden auch noch zwei italienische Restaurants betreibt, überrascht es wenig, dass sich auch eine Auswahl Pasta und Pizza auf der Karte findet. Erstere folgen aber dem roten Faden und präsentieren sich in meerestierlicher Gesellschaft. Neben recht klassischen Spaghetti mit Meeresfrüchten und Knoblauch-Tomatensoße (15 Euro) gibt es auch interessante Kompositionen wie Gnocchi mit Shrimps und Safran (15 Euro) oder mit wechselndem Fisch gefüllte Ravioli (17 Euro).

Die volle Dröhnung Fisch im Trio

Das Pizza-Angebot ist klein, aber fein und reicht von Margharita (9 Euro) über Frutti die Mare und Lachs-Spinat (je 12 Euro) bis hin zur vegetarischen Verdure (12 Euro). Wir sind aber ja schließlich nicht zum Spaß hier, sondern zum Fischessen und guter Dinge, dass der Spaß sich trotzdem oder gerade deswegen einstellen wird. Die Fleischalternativen in Gestalt von Scaloppine al Forno (29 Euro) oder Rinderfilet (ab 33 Euro) lassen wir daher links liegen.

Wir wollen die volle Dröhnung Fisch und entscheiden uns daher für „Tris de Pesce“, eine gemischte Fischplatte. Bestellen kann man diese ab zwei Personen, pro Person werden 31 Euro aufgerufen. Was wir super finden: Die je drei Fischsorten können unabhängig voneinander individuell gewählt werden. Zur Auswahl stehen gegrillter Pulpo (26 Euro als Solo-Hauptspeise mit Kartoffeln und Gemüse), Wolfsbarsch (29 Euro), Steinbuttfilet (31 Euro) oder Garnelen (27 Euro). Wir entscheiden uns beide für Wolfsbarsch und Steinbutt, bei mir kommen Garnelen dazu, die Begleitung wählt gegrillten Pulpo.

Top gebratene Garnelen und glasiger Fisch

Kurz bin ich vom Risotto Milanese (17 Euro) angefixt und frage, ob hier eine kleinere Portion möglich ist. Unsere sehr freundliche Service-Mitarbeiterin rät allerdings ob der Mächtigkeit des Reisgerichts davon ab. Na gut, dann eben nicht. Nach kurzer Zeit geht es dann auch schon weiter. Beide Teller sind erneut schön angerichtet, als Beilage gibt es jeweils gegrilltes Gemüse, etwas Beilagensalat und Rosmarin-Kartoffelspalten aus dem Ofen.

Gamberoni al livornese: Garnelen vom Grill in einer Livornesesauce mit Rosmarinkartoffeln und Ofentomate. © Quelle: Michael Lukaszewski

Beide Fische haben den Garpunkt gut getroffen, außen könnten sie einen Schnuff krosser sein, das Innenleben ist schön glasig – so soll es sein. Gewürzt wurde eher dezent, das gefällt uns gut, denn der qualitativ gute Fisch muss mit seinem feinen Eigengeschmack keinesfalls hinterm Berg halten. Meine beiden sehr großen Garnelen im Butterfly-Cut sind top gebraten. Macht ja nicht immer Spaß, so eine Garnele. Diese hier sind super!

Diese Noppen kann nichts toppen

Das trifft auch auf den Pulpo zu. Als großer Fan des intelligenten Tintenfischs bestelle ich diesen schon aus Prinzip eher ungern – ich mag die Viecher einfach viel zu gern lebendig. Hinzu kommt, dass mir die genoppten Arme auf der Zunge meist so gar nicht behagen, diese auszusortieren aber erst Recht frevelhaft wäre. Weil die Begleitung sich vor Begeisterung aber gar nicht mehr einkriegt, probiere ich ein Stück – und finde es mega. Das Fleisch ist superzart, die unliebsamen Noppen so kross gebraten, dass ich das Mundgefühl ausnahmsweise als sehr angenehm empfinde – würde ich hier sogar als Teil des Fischtrios erneut für mich allein bestellen.

Die Kartoffeln finden wir ein bisschen weich und wie das etwas sehr ölige Gemüse ein wenig basic, aber völlig in Ordnung und eine solide Beilage. Auch der Salat reißt uns zwar nicht vom Hocker, ist aber ebenfalls total okay. Ein bisschen Risotto wäre, so stellt das innere Risotto-Monster mit Bedauern fest, allerdings schon noch gegangen. Naja, dann muss es eben die Dessert-Karte richten.

Das Dessert fällt etwas ab

Diese bietet Tiramisu im Glas (8 Euro), Zitronensorbet mit Prosecco (6 Euro) und Crème Brûlée (8 Euro). Wir finden die Canneloni mit Pistazien-Frischkäse-Füllung und Vanillesoße (8 Euro) ganz interessant und teilen uns eine Portion. Das klappt gut, denn ganze vier Waffelröllchen finden schließlich den Weg an unseren Tisch. Dekoriert mit Beeren, Schokoladensoße und Cremespiegel sieht auch dieser Teller hübsch aus.

Geschmacklich finden wir diese Komposition ganz gelungen, die Pistazie in der Creme kommt gut raus und findet sich auch in gehackter Form als „Verschlusskappe“ der Röllchen wieder. Die Waffel selbst ist für unseren Geschmack allerdings ein bisschen zu lang gebacken und insgesamt auch zu dick, was es im Endergebnis trotz Cremefüllung etwas trocken im Mund macht.

Steckbrief Restaurant Da Miri Adresse Theaterplatz 3, 01067 Dresden. Telefon: 0351 30 95 26 87 / Internet: www.enotriadamiri.de/enotria-im-italienischen-doerfchen Konzept italienisch inspiriertes Fischrestaurant Extras großer Balkon mit Elbblick Geöffnet Mi bis So 12-23 Uhr Preise Hauptgerichte ab 12 Euro Gesamtnote (von max. 10) 8,8 Essen: 9 (Anteil an der Gesamtnote: 60 Prozent) Service: 8 (20 Prozent) Ambiente: 9 (20 Prozent) Fazit tolle Fischgerichte, der Qualität angemessene Preise und ein phänomenaler Blick auf die Elbe

Das mag aus Stabilitätsgründen notwendig sein, so richtig holt uns das Gesamtergebnis dann aber doch nicht ab. Als Fischrestaurant hat uns Da Miri dennoch überzeugt: Gute, qualitativ hochwertige Produkte, tolle Umsetzung und ein schöner Blick auf die Elbe – gerade im Sommer auf jeden Fall ein guter Anlaufpunkt, den wir uns merken werden für den Fall, dass der Appetit auf Fisch mal wieder mit der Flosse wedelt.

