Der Abend beim Italiener an der Zwinglistraße startete gut. Warum er trotzdem mit einem Missklang endete, lesen Sie im aktuellen Gastro-Test.

Dresden. Ach, wie haben wir alle geflucht und gestöhnt, als der Sommer mit geballter Sonnenstrahlkraft über Dresden hereinbrach. Inzwischen hat sich das Blatt wieder gewendet und nach einigen Tagen voll gräulicher Tristesse, Regen und sogar Sturm wünschen wir uns 1,2,3 den Sommer schnell wieder herbei. Tja. Man will eben doch immer am meisten das, was man gerade nicht haben kann.