„Gastmahl für alle“ zum sechsten Mal in Dresden

gemeinsam Schlemmen und dabei ein Zeichen für Toleranz setzen: Bereits zum sechsten Mal hat am Montag das „Gastmahl für alle“ stattgefunden. Entstanden war das Format 2015 – als Reaktion auf die drastischen Proteste gegen die Aufnahme von Flüchtlingen.

Teilnehmer an der Veranstaltung "Gastmahl für alle" unter dem Motto "Dresden is(s)t bunt", sind auf der Augustusbrücke unterwegs. Institutionen und Vereine wollen mit dieser Aktion erneut ein Bekenntnis zu Vielfalt und Weltoffenheit ablegen. In diesem Jahr ist eine 340 Meter lange Festtafel auf der Augustusbrücke und dem Schlossplatz aufgebaut © Quelle: Robert Michael/dpa

Dieses Mal dienten die historische Augustusbrücke und der Schlossplatz als Kulisse, konnten die Gäste an einer 340 Meter langen Tafel Platz nehmen. Kulinarisch gegen Diskriminierung einstehen – besser geht‘s nicht. Jetzt lesen

Trotz der wirtschaftlichen Auswirkungen des Ukraine-Krieges, anhaltender Lieferkettenprobleme und der sehr dynamischen Inflation wird der Haushaltsvollzug in Dresden im geplanten Rahmen bleiben. Peter Lames Finanzbürgermeister in Dresden, der am Montag im Finanzausschuss einen Zwischenbericht vorgestellt hat.

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Corona in Dresden: 374 Neuinfektionen am Wochenende bestätigt: Das Dresdner Gesundheitsamt hat die Coronastatistiken vom Wochenende veröffentlicht. Mehr als 370 Corona-Neuinfektionen wurden bestätigt. Jetzt lesen

Erste Anerkennungen von Corona für Berufsunfähigkeit: Die Debeka-Versicherungsgruppe meldet erstmals auch Corona als Grund für eine anerkannte Berufsunfähigkeit verbunden mit einer Invalidenrente. Bei längeren Erkrankungen fließen beispielsweise zunächst Lohnersatzleistungen. Jetzt lesen

Erste Impfungen mit neuen Corona-Impfstoffen wohl schon diese Woche: Vergangene Woche erteilte die EMA die Genehmigung für die an Omikron angepassten Corona-Impfstoffe. Nun sollen in Kürze auch die ersten Impfungen mit den neuen Vakzinen durchgeführt werden. Damit wird bereits in dieser Woche gerechnet. Jetzt lesen

Erst 2023 werden die Vonovia-Mieter die jetzt steigenden Energiepreise zahlen müssen. © Quelle: Oleksandr Kondriianenko

Betriebskosten: Darauf müssen sich Vonovia-Mieter in Dresden einstellen

Die Energiekosten sind dramatisch gestiegen, doch Vonovia-Mieter spüren das noch nicht. Erst mit der Betriebskostenabrechnung für 2022 kommt es zum bösen Erwachen. Das erwartet die Vonovia-Mieter in Dresden. Jetzt lesen

Die Spitzen der Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP haben ein drittes Entlastungspaket in Höhe von 65 Milliarden Euro vereinbart. © Quelle: IMAGO/Future Image

Neues Entlastungspaket: Wann greifen die einzelnen Maßnahmen?

Die Ampelkoalition hat ein neues Entlastungspaket auf den Weg gebracht, unter anderem mit Einmalzahlungen für Rentner und Studierende, einer Strompreisbremse und einem Nachfolger für das 9‑Euro-Ticket. Ein Überblick, wann welche Maßnahmen greifen. Jetzt lesen

15.30 Uhr: „Senioren-Schwofen“ - Tanztee für Junggebliebene in der Börse Coswig, Hauptstraße 29, Coswig

17 Uhr: Sitzung des Wohnbeirates der Stadt Dresden - im öffentlichen Teil geht es unter anderem um den Mietspiegel 2023/24, ein schlüssiges Konzept zur Ermittlung der Angemessenheitsgrenzen (Kosten der Unterkunft) und Herausforderungen auf dem Wohnungsmarkt aufgrund aktueller Entwicklungen (u. a. Steigerung Energiekosten) Ort: Neues Rathaus, Beratungsraum 3, 3. Etage, Raum 13, Dr.-Külz-Ring 19, 01067 Dresden

18 Uhr: Sitzung des Stadtbezirksbeirates Pieschen - Im öffentlichen Teil geht es unter anderem um Fördergelder für die Erweiterung und Aufwertung des Jugendhauses Roter Baum sowie die Sanierung des Gehweges an der Stephanstraße zwischen Kronenstraße und Burgsdorffstraße, die DVB stellen die Strategie zum zukünftigen ÖPNV vor, SachsenEnergie informiert über aktuelle Baumaßnahmen und Verkehrseinschränkungen und das Stadtplanungsamt zum Fördergebiet „Dresden-Nordwest“. Ort: Vereinsheim des KGV „Sommerfrische“ e. V. Stöckelstr. 96 , 01127 Dresden

20.30 Uhr: Best of Cinema in der Schauburg - Für einen Tag kehrt der legendäre „Highlander“ zurück auf die Kinoleinwand.

Kinder drogenabhängiger Eltern haben oft einen schweren Start ins Leben. (Symbolbild) © Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Die Jugend- und Drogenberatungsstelle und die Radebeuler Sozialprojekte gGmbH laden heute ab 14 Uhr zu einer Ausstellung über Kinder drogenabhängiger Eltern in die Zentralbibliothek des Kulturpalastes, Eingang Schloßstraße, ein. Die Ausstellung zeigt konkrete Fallbeispiele, die zum Hinschauen und Handeln aufrufen. Die Schau wird ab 14.30 Uhr von Impulsreferaten zur Lebenssituation von betroffenen Familien und zu Hilfsangeboten begleitet. Anschließend ist Zeit für Fragen und einen Fachaustausch. Da die Plätze begrenzt sind, wird um Anmeldung mit Angabe des Namens unter drogenberatung@dresden.de gebeten.

Zwei Exemplare der Kahlrückigen Waldameise (Formica polyctena), auch Kleine Rote Waldameise genannt, betasten sich. © Quelle: dpa

... das große Krabbeln: Spannende Fakten über das faszinierende Leben der Ameisen

Sie organisieren ihren Staat perfekt, leben in einem klimatisierten Palast und haben ein eigenes Navigationssystem für die Nahrungssuche: Ameisen führen ein bemerkenswertes Leben. Die kleinen Tiere können für uns Menschen zwar anstrengend sein – aber ein friedliches Zusammenleben ist möglich, wenn wir sie besser verstehen. Jetzt lesen

