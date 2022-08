Am 5. September findet auf der Augustusbrücke das „Gastmahl für alle“ statt. Die Cellex-Stiftung will mit dem Format auch gegen die Negativnachrichten über Dresden ankämpfen.

Dresden. Brücken haben bekanntermaßen etwas Verbindendes. Wohl auch deshalb haben die Macher des „Gastmahls für alle“ sich dazu entschieden, ihre Tafel in diesem Jahr auf der frisch sanierten Augustusbrücke aufzubauen. Das Motto lautet nach wie vor: „Dresden is(s)t bunt“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Auf kulinarische Weise das vermeintlich Fremde kennenlernen“

„Wir machen einen Brückenschlag zwischen Altstadt und Neustadt, verschiedenen Herkünften und Weltanschauungen“, sagt Dirk Hilbert (FDP), Oberbürgermeister und Schirmherr der Veranstaltung am 5. September. Für ihn ist das Gastmahl ein Symbol der Gemeinschaft, des friedlichen Miteinanders in Dresden, auch zwischen Ukrainern und Russen, Juden und Muslimen. „Die Menschen sollen über kulinarische Weise das vermeintlich Fremde kennenlernen“, sagt Hilbert.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Über 300 Meter lange Tafel von Schlossplatz über Augustusbrücke

Mit 240 Tischen auf 340 Metern Länge fällt das „Gastmahl für alle“ in diesem Jahr so groß aus wie noch nie seit seinem Start 2015. Über 100 Kulturpartner laden von 16 bis 20 Uhr an ihren Tischen auf Augustusbrücke und Schlossplatz zum Essen und Trinken ein, aber auch, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Einen Tisch haben unter anderem der Verein für afrikanisch-europäische Verständigung „Afropa“, die AIDS-Hilfe, der Christopher Street Day (CSD), die Caritas, Mission Lifeline, das Montagscafé des Staatsschauspiels und das Ukrainische Koordinationszentrum. Neben Kulinarischem haben viele Akteure auch Musik-, Theater- und Tanzeinlagen sowie Angebote zum Mitmachen vorbereitet.

Gerhard Ehninger: „Die Mehrheit schweigt oft“

Auch in diesem Jahr findet das Gastmahl an einem Montag statt – ein Wochentag, der in Dresden in der öffentlichen Wahrnehmung vor allem für die Proteste der vom sächsischen Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuften Pegida-Bewegung steht. "Wir wollen den Montag neu besetzen", sagt Gerhard Ehninger von der Celllex-Stiftung Dresden, die sich für den internationalen Austausch im Bereich Wissenschaft und Forschung einsetzt und das Gastmahl gemeinsam mit der AWO Sachsen, dem CSD und dem Verein "Dresden – Place to be!" organisiert.

Angesichts des Brandanschlags am vergangenen Wochenende auf eine Flüchtlingsunterkunft in Leipzig mahnt Ehninger: "Es ist wichtig, dass wir uns unterhaken und gemeinschaftlich engagieren." Nicht nur für mehr Einheit, sondern auch, um gegen die Negativnachrichten über Dresden anzukämpfen. "Wir sind die Mehrheit", sagt der Vorsitzende des Cellex-Stiftungsrates. "Doch die Mehrheit schweigt oft." Umso wichtiger sei es, am 5. September auf der Augustusbrücke ein lautes Zeichen zu setzen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Über 70 Sponsoren unterstützen das Gastmahl in diesem Jahr, unter anderem die Technische Universität Dresden, Globalfoundries, die Dresdner Verkehrsbetriebe und SachsenEnergie.