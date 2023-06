﻿Dresdner Stimmen: Ossis sollten über ihre Fähigkeiten und Erfahrungen reden

Kostenfrei bis 11:06 Uhr lesen

Feuerwehr

Brand in Dachgeschosswohnung an der Wernerstraße in Dresden-Löbtau

Am Sonntagmorgen wurde die Feuerwehr zu einem Haus an der Wernerstraße in Dresden-Löbtau gerufen. Dort stand die Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Brand.