Gastkommentar: Klimakrise könnte Anlass für erfüllteres Reisen sein

Dresden. Doch, man kann das Rad neu erfinden. Eine große Sache. Sie begann für mich am Aschergraben hoch über Geising im Osterzgebirge, ich war klein und hatte kein Gefühl dafür, dass die Fahrt dahin nicht lang war. Für mich war es eine richtige Reise, an deren Ende mein Großvater für mich aus Stöcken ein Wasserrad baute. Es drehte sich wirklich im plätschernden Wasser dieses Bergbaugrabens. Die Zeit stand für einen Moment still. Und ich: Hatte etwas verstanden. Wie Dinge in Bewegung kommen. Von der Schönheit der Landschaft und der Erfindungskraft der Menschen. Eine Reise der Erkenntnis.

Die Urlaube meiner Großeltern hatten nie lange Anfahrtswege. Eine Mühle im stillen Krippengrund in der Sächsischen Schweiz, FDGB-Ferienheim mit Frühstück, ein Zimmer in Hinterhermsdorf. Sie haben schöne Erinnerungen mitgebracht. In ihrer Kindheit waren Urlaubsreisen die Privilegien der Reichen, als junge Erwachsene der kleine Luxus der Nachkriegszeit, später die bescheidenen Angebote der DDR-Mangelwirtschaft.

Immer weiter, immer mehr – das kann nicht gut gehen

Noch später, in den aufblühenden Landschaften der Wohlstandsdemokratie, verfolgten meine Großeltern im Fernsehen die Wettervorhersagen für die Orte, an die ihre Kinder und Enkel nun reisen konnten. Es waren weit entfernte Orte. Und das Wort Klimakrise war noch unbekannt. Doch meinen Großvater beschlich schon damals eine Ahnung: Immer weiter und immer mehr – das kann nicht gut gehen. Das sah er, der Arbeiter aus dem Sachsenwerk, ganz klar. Die Erde und all ihre Dinge sind endlich. Es muss doch, sagte mein Großvater vor 30 Jahren am Küchentisch, auch wieder zurück gehen. Jetzt ist der Moment.

Oder besser gesagt: Dieser Moment ist schon lange vorbei. Zumindest, wenn man hätte das Klima rechtzeitig retten, Menschen und andere Lebewesen vor der Hitze und Dürre schützen wollen. Die Erde heizt sich längst auf, jeder der es wissen will, weiß es. Und jeder, der es wissen will, weiß auch, welchen Anteil unsere Reisen daran haben. Autofahrten, Flüge, Kreuzfahrten, es sind Fakten. Sie aufzuschreiben ist schwer, weil es so banal ist. So banal wie die Erkenntnis, dass Menschen sich durch solche Fakten nur ungern die Urlaubsfreude vermiesen lassen. Viel weniger Reisen, das geht – die Corona-Zeit hat es bewiesen. Aber viel Reisen ist schöner. Und Klimakleber zu hassen ist einfacher.

Irgendwann kann man die Eindrücke nicht mehr überbieten

Vielleicht geht es bei all dem auch gar nicht nur um die Schöpfung da draußen – sondern auch um die Welt in unserem Innern. Denn sie ist das eigentliche Ziel bei unseren Reisen in die Ferne: Weite wollen wir gewinnen – und Tiefe. Abstand – und Nähe. Die Frage ist, ob all das mit dem Flugzeug erreichbar ist.

Die Kalksteininseln der Halong-Bucht im nördöstlichen Vietnam. © Quelle: Olaf Schubert

Man kann die Felsen der Halong-Bucht in Vietnam und der portugiesischen Algarve gesehen – und nie einen stillen Moment erlebt haben. Man kann durch die Gassen von Rom und Venedig und Jerusalem geeilt sein – und trotzdem unberührt von den Jahrhunderte alten Dramen von Glauben und Zweifel in ihren Mauern bleiben. Man kann die höchsten Gipfel erblicken – und das Staunen verlernen. Weil irgendwann die Eindrücke nicht mehr zu überbieten sind. Was dann folgt, ist ein Völlegefühl wie nach einem zu reichlichen Essen.

Ein Gefühl der übersatten Leere

Man vergisst es leicht, aber der Massentourismus ist noch ein ganz junges Phänomen. Gerade einmal ein paar Jahrzehnte halten Menschen es für ein ganz normales Menschenrecht, sich mal schnell an einen völlig anderen Ort dieser Erde zu entrücken. Diesen Ort zu erkunden, seine Ressourcen zu kosten, zu besteigen. Ihn sich einzuverleiben. Als wäre die Welt ein All-you-can-eat-Buffet, etwas von diesem, etwas von jenem. Als wären andere Kulturen und die Natur Waren zum Gebrauch, schnell vernutzt mit einem Selfie. Am Ende mitunter mit dem Gefühl, sich überfressen zu haben. Und das Buffet ist geplündert.

Am Hafen von Stralsund, eine eher kleinere Reise führt dahin, fällt mir immer die Wurzel des Wortes Sünde ein. Mit Blick auf den Strelasund: Ein Sund ist etwas Tiefes, das trennt. Ein Spalt, ein Riss. Manchmal verläuft er nicht zwischen Landmassen, sondern auch mitten durch Seelen. Dann, wenn etwas nicht ist, wie es sein sollte. Man erkennt es oft an einem Völlegefühl, an einem Gefühl der übersatten Leere. Zum Beispiel auf einer weiten Reise, nach der man doch nur wieder an den eigenen Grenzen ankommt. Am Streit in der Ferienwohnung, der Hektik in den Touristenmeilen, der eigenen Figur in der Badehose. Und das Bier schmeckt auch noch schlechter als zu Hause.

Ein Moment zum Festhalten

Wahrscheinlich ist jetzt die Zeit, die inneren und die äußeren Kompassnadeln neu auszurichten. Die Innere mit der Frage: Wo will ich wirklich hin – und wo will ich wirklich ankommen? Die äußere Kompassnadel braucht keine Frage, weil die Antwort längst feststeht: Die Erde erträgt kein Immer-Mehr und Immer-weiter. Es wäre einen Versuch wert, zu prüfen, ob beide Nadeln auch in eine ähnliche Richtung zeigen könnten. Ob ein Verlust an langen Reisen vielleicht auch ein Gewinn sein könnte: an Tiefe, an Ruhe für Mensch und Natur, am Ende auch ein Gewinn für die regionale Wirtschaft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aussichtsfels auf dem Töpfer © Quelle: Frank Wehrmeister

Letztens waren wir auf dem Töpfer, diesem skurrilen Felsen hoch über dem Zittauer Gebirge, eine Regionalbahnfahrt entfernt. Der Blick ging weit, die Sonne schien, die Baude bot bestes Bier zu moderatem Preis. Ein Moment zum Festhalten. Meine Großeltern hatten mir einst von hier eine Karte geschrieben, mit Wald und Fels und Dampflok und in schwarz-weiß. Das war ihre Urlaubsreise, und sie war gut. Ich habe die Karte lange wie eine Kostbarkeit aufgehoben.

Andreas Roth ist Theologe, Autorund freiberuflicher Journalist.

DNN