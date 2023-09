Dresdner Stimmen: Kinder brauchen Schutz – und Selbstvertrauen

Dresden. Heute vor drei Wochen wurden die neuen Erstklässler eingeschult – I-Dötzchen werden sie in meiner Heimat genannt. Wir wohnen 50 Meter von einer Grundschule entfernt, und ich liebe es, das Kinderstimmengewirr vom Pausenhof zu hören – es hat etwas von Fröhlichkeit, Unbeschwertheit und Leben. Weniger liebe ich das morgendliche Chaos, wenn die Eltern ihre Kinder zur Schule fahren. Aufgestoßene Fahrertüren gefährden radelnde Schulkinder, die kleinen I-Dötzchen sind zwischen haltenden Autos kaum zu sehen, haltende Pkw versperren die Straße … Es stört mich persönlich null, aber es ist eine Gefahr für die Kinder.

Selbständigkeit fördern

Weshalb lassen die Eltern ihre Kinder nach ein paar Wochen nicht einfach zu Fuß gehen? An befahrenen Kreuzungen gibt es bei jedem Wetter Schülerlotsen, die Kinder sind in einer Gegend, die eher Wohnbebauung als Gewerbe hat, meines Erachtens relativ sicher auf dem Fußweg. Und: Kinder finden Freunde auf dem gemeinsamen Schulweg. Was könnte also passieren? Den Eltern geht es um Sicherheit, gut gemeintes Behüten – und um Bequemlichkeit. Anstrengungen möglichst minimieren, man nennt das neuerdings: Rasenmäher-Eltern. Diese Eltern mähen alle Hindernisse und Schwierigkeiten vor den Kindern weg, und damit auch die Herausforderungen, an denen ein Kind seine Selbständigkeit entwickeln und ausbilden kann. Selbständigkeit fördert auch Selbstbewusstsein: „ich kann das“; „ich schaffe schon das und das“; „ich finde allein den Weg“.

Freiwillige Helfer lotsen an befahrenen Kreuzungen die Schüler über die Straße (Symbolbild). © Quelle: Jörg Carstensen/dpa

Wir wollen starke und selbstbewusste Kinder in unserer Gesellschaft haben – das trägt bei zu ihrer Resilienz. Sachen ausprobieren, Fehler machen etc., das gehört dazu. Eltern wollen, dass ihre Kinder sicher und geschützt sind. Das ist in Maßen gut. Eltern können manche Dinge in der Hand haben, andere nicht.

Das Widerliche gab es schon immer

Ich meine: Worauf sie vor allem anderen achten müssen, ist, ihre Kinder vor Grenzüberschreitungen aller Art zu bewahren. Und wenn sie es nicht können oder ihnen die Möglichkeiten fehlen, so muss doch die Gesellschaft, genauer: das Lebensumfeld von Kindern, dafür sorgen. Beinahe täglich lesen wir von Ermittlungen zu Kinderpornografie – Durchsuchungen, Festnahmen, Sicherstellung von Dateien gigantischer Größe, die durchs Netz kursieren.

Als ich als Sozialarbeiterin Ende der 1980-er Jahre anfing, im Themenfeld Kinderschutz zu arbeiten, konnten wir uns überhaupt nicht vorstellen, dass es ein solches Ausmaß einmal geben wird. Heute wissen wir: Auch schon vor der digitalen Zeit gab es Täter, die Aufnahmen machten und untereinander tauschten – das Widerliche gab es schon immer, das Geschäft mit den weltweit verbreiteten, bleibenden Bildern erst seit wenigen Jahrzehnten.

Jedes fünfte Kind wird Opfer von Missbrauch

Die I-Dötzchen, unbeschwert und fröhlich ... viele von ihnen (lt. aktuellen Studien etwa jedes fünfte Kind unter 18 Jahren) haben bereits einen „Ernst des Lebens“ kennenlernen müssen, den man sich kaum vorstellen kann. Sie sind Übergriffen und sexualisierter Gewalt ausgesetzt – und leider ist der Haupttatort der familiale Nahbereich: Eltern, Großeltern, Geschwister, Verwandte und auch enge Freunde der Familie sind zumeist die Täter – Menschen, die das tiefe Vertrauen der innerfamilialen Bindung nutzen und sich in ihr gleichzeitig sicher fühlen, machen zu können, was sie wollen.

Aktuellen Studien zufolge wird etwa jedes fünfte Kind unter 18 Jahren Opfer von Übergriffen und sexualisierter Gewalt (Symbolbild). © Quelle: Nicolas Armer/dpa

Mit Geheimhaltungsverpflichtungen und Einschüchterungen halten sie ihre Opfer in Schach! Sie wählen Kinder aus, die wenig Selbstbewusstsein haben, schüchtern sind, sich unsicher fühlen und wenig(er) Beachtung durch ihre Eltern haben – auch ein solches Kind braucht Zuwendung, und dieses Bedürfnis nutzen Täter weidlich aus. Es geht um Machtgefühle, Macht ausüben können, Manipulation. Daraus gewinnen (häufig sogenannte Ich-schwache) Täter ihre Stärke. Es geht nicht etwa um einen „aus der Kontrolle geratenen Sexualtrieb“, wie viele Menschen meinen.

Kinder vor dem schützen, was aus dem Netz kommen kann

Was hilft? Vor allem starke Kinder! Kinder, die Nein sagen können. Kinder, die wissen, was überhaupt da passiert und es benennen können. Kinder, die ihrem unguten Gefühl trauen und es aussprechen können. Kinder, die wissen, dass man sich Hilfe holen kann und wo. Und da kommt unsere Gesellschaft ins Spiel. In ihren institutionellen Angeboten, Kita, Schule, Hort, aber auch Sportverein, Musikschule, Abenteuerspielplatz müssen Kinder geschützt sein! Im Internet oder vor dem, was aus dem Internet kommen kann, müssen Kinder geschützt werden.

Das bedeutet: Es gibt Präventionskonzepte in Einrichtungen, es gibt Schulungen dazu, unbedingt auch für die Eltern. Und es gibt Aufklärung über Täterstrategien und über Anzeichen – auch für Kinder, über ihre Grenzen, über ihre Gefühle und in angemessener Form über Sexualität, besonders darüber, was Erwachsene nicht mit Kindern machen dürfen!

Im Internet oder vor dem, was aus dem Internet kommen kann, müssen Kinder geschützt werden, so Martina de Maizière. © Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Hier wünschte ich mir Rasenmäher-Eltern: das Hindernis des Wegschauens beseitigen, das Hindernis des Darüber-spricht-man-nicht abmähen, das Hindernis der mangelnden Vorstellungskraft bei Erwachsenen auflösen! Was aus dem Internet in puncto Cybergrooming angerichtet werden kann, zeigt ein Spot der Deutschen Telekom gerade sehr eindrucksvoll. Liebe Eltern: Schauen Sie sich den bitte an und ziehen Sie Ihre Schlüsse zum Schutz Ihrer Kinder daraus.

I-Dötzchen – unbeschwert und fröhlich sein heißt auch: seiner-Selbst-bewusst-sein, und ein Gefühl davon haben, was ich bin und was ich kann und was ich nicht muss!

Martina de Maizière war unter anderem eine der Gründerinnen des Dresdner Kinderhilfsvereins „Aufwind“ und ist Vorstandsvorsitzende der Stiftung Kunst und Musik für Dresden. Als Frau des damaligen Bundesverteidigungsministers Thomas de Maizière übernahm sie 2012 die Schirmherrschaft über die Familienbetreuung der Bundeswehr.

