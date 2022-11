﻿Gastkommentar: Erst kommt Dresden, dann erst die Partei

Demokratie lebt von unten. Im Rat der Stadt Dresden, seinen Ausschüssen und in den Stadtbezirksbeiräten engagieren sich einige hundert Menschen in der Dresdner Kommunalpolitik. Ihnen sei Dank gesagt, für ihren – mitunter sehr zeitintensiven – Einsatz. Im täglich lauter werdenden Unmut über die Politik im Allgemeinen geht unter, was politisch motivierte Menschen in Parteien und Wählervereinigungen vor Ort leisten. Viel zu selten wird diese Arbeit für das Gemeinwesen gewürdigt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kommunalpolitik ist die Königsdisziplin der Demokratie. Hier treffen Menschen aus der Kommune, die von ihrer Gemeinde gewählt wurden, Entscheidungen für den Ort. Anders als im Land- oder Bundestag stehen Kommunalpolitikerinnen keine Mitarbeiterstäbe zur Verfügung. Es gibt auch keine gehaltsgleichen Diäten, sondern maximal eine Aufwandsentschädigung. Nicht selten nimmt das Ehrenamt mitunter mehr Zeit in Anspruch als eine gewöhnliche Arbeitswoche. Und wie in den großen Parlamenten dauern die Sitzungen des Rates, der Ausschüsse und Fraktionen häufig bis in die späten Abendstunden. Demokratie vor Ort zu leben, ist eine zeitintensive und anstrengende Aufgabe.

Politisches Klima in Dresden ist gestört

Man denke nur an die vielen städtischen Gesellschaften. Ob Energie, Wasser, Abwasser, Abfall, Friedhofswesen, Öffentlicher Verkehr, Schwimmbäder, Krankenhäuser, Wohnungsbau und andere Themen der Daseinsvorsorge: Die Kontrolle über die zuständigen städtischen Gesellschaften üben auch ehrenamtliche Bürgerinnen und Bürger aus. In einer Metropole wie Dresden geht es bei wirtschaftlichen Entscheidungen immer um Millionenwerte. Die so genannten „Feierabendpolitiker“ tragen eine große Verantwortung. Nicht zuletzt für das politische Klima in der Stadt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und da ist es in Dresden nicht zum Besten bestellt. Der nunmehr seit Monaten anhaltende Streit zwischen dem Oberbürgermeister und den Fraktionen von CDU, Grünen, SPD und Linken über die Besetzung der Bürgermeistersessel enthält alle Elemente jener Unkultur, die das Ansehen der Politik beschädigt. Es geht um parteipolitisches Postengeschacher, Kungelei zum eigenen Vorteil und den Versuch der Besitzstandswahrung. Ob alle Beteiligten wissen oder ahnen, wie dieses öffentlich zelebrierte Ringen beim Publikum ankommt? Ist es eine Flut Dresdner Wassers auf die Mühlen der Politikverdrossenheit?

OB von Beginn an in zweifelhafter Rolle

Der Oberbürgermeister, als primus inter pares eigentlich von Amts wegen prädestiniert, den Ausgleich verschiedener Interessen in der Stadt zu gestalten, hat sich von Beginn an in eine zweifelhafte Rolle begeben. Verständlich war noch sein Anliegen, Veränderungen im Personaltableau der Bürgermeisterriege herbeizuführen. Dies sowohl mit programmatischen Punkten als auch mit einer parteipolitischen Personalie und der Ankündigung zu verbinden, vorerst alle Kandidatinnen abzulehnen, war kein geschickter Schachzug.

Dass die oben aufgeführten Parteien eine Absprache haben, alle Posten intransparent unter sich aufzuteilen, ist kein guter Stil. Solche Abreden unterlaufen einen bundesweiten Wettbewerb um die besten Kandidatinnen und Kandidaten. Wer hat schon Lust, sich in Dresden als Bürgermeister zu bewerben, wenn die lokalen Akteure schon vor der Ausschreibung ihre Entscheidung getroffen haben? Warum schauen sie nur auf das Dresdner Reservoir an geeigneten Personen?

Dresden hat besseres verdient als Kirchturmpolitik

Menschlich mag der Wunsch nachvollziehbar sein, den verdienten Parteifreund für seinen langjährigen Einsatz mit einem attraktiven Posten zu belohnen. Doch solches Handeln zeugt von einem Verlust des politischen Kompasses. In Anlehnung an ein Diktum von Willy Brandt möchte man den Dresdner Kommunalpolitikern zurufen: Erst kommt die Stadt, dann erst die Partei. In Rechnung stellend, dass Bürgermeister politische Wahlämter ausüben, ist es die verdammte Pflicht der Parteien, bundesweit nach den Besten Ausschau zu halten. Dresden hat Besseres verdient als Kirchturmpolitik. Während Wissenschaft und Wirtschaft versuchen, weltweit die Besten der Besten nach Dresden zu locken, darf der eigene Kreisverband nicht die ultima ratio der Personalsuche sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neben den öffentlich bekannten Ränkespielen rund ums Dresdner Rathaus bekam man dieser Tage Einblick in das Innenleben einer Partei. Ein Dresdner Kommunalpolitiker aus dem Stadtzentrum erklärt auf seiner Internetseite öffentlich, warum er seine Partei nach 10 Jahren Mitgliedschaft verlässt. Mit demokratischer Willensbildung, dem Verfassungsauftrag der Parteien gemäß dem Grundgesetz, hat das, was dieser Herr beschreibt, nichts zu tun. Eher handelt es sich um ein Zeugnis des Schreckens über den Zustand der innerparteilichen Demokratie.

Auf Dauer verliert die Demokratie an Reputation

Um den gesellschaftlichen Zusammenschluss in Deutschland ist es schlecht bestellt. Was man ahnen konnte, wenn man die Nachrichten und die Diskussionen im Internet verfolgte, liegt nun mit repräsentativem Ergebnis vor. In einer Umfrage der ARD schneiden Politik und Parteien als Instrument des Zusammenhaltes mal wieder ganz besonders schlecht ab. Wie oben beschrieben sind Politik und Parteien an dieser negativen Einschätzung alles andere als schuldlos. Auf Dauer wird nicht nur das Ansehen der Akteure in Mitleidenschaft gezogen, sondern die Demokratie selbst verliert dabei an Reputation.

Freuen können sich über eine solche Entwicklung nur jene, die wie die Aasgeier darauf lauern, dass die Demokraten sich gegenseitig zerlegen und die Bürger im einsetzenden Chaos nach der starken Frau rufen – wie in Italien gerade erlebt. Soweit darf es nicht kommen. Alle, wirklich alle, die im Dresdner Rathaus eine Aktie am aktuellen Streit haben, sollten sich besinnen. Sie sollten wahrnehmen, wie dieser Streit in der Bürgerschaft ankommt und welcher Schaden für das Renommee der Kommunalpolitik bereits entstanden ist. Alle Streithähne und -hennen sollten sich auch selbstkritisch fragen, ob ihre Maßstäbe aus der Vergangenheit noch die richtigen sind. Angesichts der aktuellen Krisen brauchen wir ein handlungsfähiges Rathaus, ein starkes Leitungsteam in der Verwaltung und nicht zuletzt eine funktionierende Demokratie in dieser Stadt. Es reicht, dass Dynamo selbst in der 3. Liga nur mittelmäßig spielt.

Gerhard Ehninger ist Geschäftsführer mehrerer Biotechnologiefirmen und früherer Lehrstuhlinhaber für Hämatologie, Onkologie und Infektiologie des Universitätsklinikums der TU Dresden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von Gerhard Ehninger