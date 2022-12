﻿Gastkommentar: Wo finden sich heute noch Wunder? In der Kunst!

Wunder gibt es schon länger als Weihnachten – und auch heute sind sie zwischen all den Fakenews und alternativen Fakten zu finden. DNN-Kolumnistin Gwendolin Kremer entdeckt in der Kunst die Begegnung von Mensch und Natur, von Sehnsüchten und Ängsten, Wünschen und Träumen, die keine dystopische Schreckenswelt zeigt, sondern eben Wunder .

Dresden. In den letzten Tagen vor Weihnachten erreichen uns auf einer Vielzahl von Wegen die unterschiedlichsten Wünsche zum Fest, aber auch für das bereits in den Startlöchern stehende neue Jahr, das wir einerseits hoffnungsvoll, andererseits bang erwarten.

Ob im christlichen Sinne oder ganz profan als Jahresendfeier interpretiert, schwingen „zwischen den Jahren“ in uns und um uns große und kleine Rückblicke und Ausblicke mit. Die guten Wünsche laden uns selbst nicht nur dazu ein, in einer scheinbar kurzen Aufhebung von Zeitlichkeit und Schnelllebigkeit das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen, sondern erheben im gleichen Moment auch den Anspruch, das Erlebte und zukünftige Handeln in einen größeren geschichtlichen Zusammenhang zu stellen.

Wunderglauben gibt es auch außerhalb des christlichen Abendlandes

Zu kurz kommt dabei meines Erachtens die Betrachtung des Wunders, obgleich Weihnachten im christlichen Verständnis natürlich eine Potenzierung von Wunderglauben bedeutet – angefangen bei der unbefleckten Empfängnis Marias bis hin zur Prophezeiung der Geburt und zum Wirken des Heilsbringers. Wunder gab es bereits vor dem Alten Testament, vor den Heilsbringungen Jesu, es geht folglich zurück bis in die hellenistische Antike, in der bereits von Mächten und Kräften erzählt wird, deren Wirken unserem heutigen Verständnis von Naturgesetzen und Vernunft zu widersprechen scheint.

Ganz unabhängig von dieser heutigen eurozentristischen, also auf eine europäische Kulturgeschichte verengten Darstellung, sind Denkfiguren von Wunder und Magie in nicht-westlichen Kulturen gleichermaßen seit jeher präsent und wirkmächtig. Beschäftigt man sich mit der Wissensgeschichte des Wunders, was in unserer christlich geprägten Gesellschaft kurz vor Weihnachten naheliegend ist, fällt es mir bei allen Leugnungen, Fake-News und Desinformationen wie Schuppen von den Augen, dass wir „an merkwürdigen Geschichten arm“ sind, wie der deutsche Philosoph und Kulturkritiker Walter Benjamin (1892–1940) in seinem Text über die „Kunst zu erzählen“ festhielt. In dem kurzen polemischen Essay beanstandete er, dass „jeder Morgen uns über die Neuigkeiten des Erdkreises“ zwar berichte, aber jegliches Ereignis bereits plausibel begründet bzw. durcherzählt sei.

Wo sind unsere heutigen Wunder?

Wo also sind unsere heutigen Wunder, die eben keine alternativen Fakten sind, nicht ideologisch aufgeladenem extremen Gedankengut anhängen und uns dennoch eine Ahnung von Erstaunen, von einem ‚aus der Welt heraustreten‘ und Innehalten vermitteln? Ich behaupte, dass uns diese feinsinnigen und tief berührenden Wunder, so wie sie mir vorschweben, ich sie mir erträume und herbeiwünsche, in der Kunst begegnen können.

Seit knapp einem Monat haben wir das seltene Glück, in der Einzelausstellung mit dem poetischen Titel „Im Himmel ist Jahrmarkt“ von Beate Hornig (*1958 in Zittau) dem Wundersamen gewahr zu werden. In der Dresdner Galerie Gebr. Lehmann am Neustädter Markt zeigt die in der Oberlausitz lebende Künstlerin noch bis Ende Januar knapp 20 Hinterglasmalereien, die in den vergangenen zwei Jahren entstanden sind.

Expressionisten revolutionierten Kunststil

So eigentümlich, eigensinnig und exzeptionell die Bilderzählungen auf ihren meist kleinen Formaten sind, so außergewöhnlich und letztlich auch selten ist die Technik, in der diese besonderen Bilder gemalt wurden. Die Hinterglasmalerei kennen wir heute vor allem aus der Volkskunst, als Devotionalien dienen sie der Andacht und Frömmigkeit. Im frühen 20. Jahrhundert waren es insbesondere die Künstlerinnen und Künstler im Umfeld der expressionistischen Gruppe Blauer Reiter, die die Technik revolutionierten, indem sie weltliche Themen hinter Glas festhielten.

Auch Beate Hornig ist weit davon entfernt, konventionelle Heiligenbildchen herzustellen. In ihren Gemälden treffen erhabene Landschaftsdarstellungen, die sie der eigenen Anschauung von weiten Himmeln und Landstrichen entnimmt, auf obskure und an der Grenze zum Unheimlichen und Surrealen angesiedelte Darstellungen vom Menschen und seinen irdischen Bedingtheiten, Wünschen und Träumen. Wundersam ist hier jede Begegnung von Mensch und Natur, von Mensch und Tier, von Mensch und Welt. Die Vereinzelung von Hornigs Figuren spiegelt dabei übergeordnete Fragen unserer weltlichen Verfasstheit in geheimnisvollen Sinnbildern zwischen Leben und Tod.

Das Geheimnis erschreckt und fasziniert zugleich

Beate Hornig schreibt über ihre ,Kunst zu erzählenʻ folgendes: „Warum ich seit Kindesbeinen male? Vielleicht um mir die Langeweile auszutreiben? Nein, auch unter vielem anderen, um mich mitzuteilen. Es spielt bestimmt ein Geheimnis eine Rolle, was auch bitte so bleiben soll…!“

Rätselhaft und sich offensichtlichen Deutungsversuchen entziehend, ist es eben jenes ,Geheimnisʻ, von dem die Künstlerin spricht, das uns in ihren Bilderkosmos hineinzieht und fasziniert, gleichzeitig erschreckt und abstößt, auf uns selbst zurückwirft. Der vorherrschende erzählerische Tenor ihrer Bilder ist bedingt durch die zeitliche Vergänglichkeit der Natur, die stille Beobachtung der kleinen Wunder zwischen Werden und Vergehen.

Frage nach dem Zusammenwirken von Mensch und Natur

Ich lese Beate Hornigs Bilder als Allegorien auf unsere Gegenwart, in der Fragen nach dem Zusammenwirken von Mensch und Natur, von möglichen Lebensentwürfen und den damit verbundenen Ängsten und Sehnsüchten wie unter einem Brennglas sichtbar werden.

Dass vor dem Hintergrund des Klimawandels, der globalen gesellschaftlichen Transformationen mit Fluchtbewegungen und Kriegen, dennoch keine dystopische Schreckenswelt gezeichnet wird, ist jenen kleinen und großen Wundern geschuldet, die ich in den Bildern der Lausitzer Künstlerin zu entdecken glaube. Es handelt sich dabei nicht um effekthascherische und kurzlebige Behauptungen von Wundern, vielmehr um ebenjene merk- und denkwürdige Wunder, die unser Herz berühren.

Gwendolin Kremer ist Kunsthistorikerin und Kuratorin, sie arbeitet in der Kustodie der TU Dresden. In ihren Ausstellungsprojekten und Veröffentlichungen beschäftigt sie sich mit Kunst nach 1945 in Ost und West sowie mit Gegenwartskunst und den Wechselbeziehungen von Art & Science.

