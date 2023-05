﻿Gastkommentar: Das Smartphone als Droge

Dresden. Liebe Leserinnen und Leser, als Therapeutin stelle ich immer wieder fest, wie zerstörerisch sich die Nutzung von Medien auswirkt. Smartphones und Co., diese flimmernden Wesen, stehen nicht nur zwischen Liebespartnern, Eltern und ihren doch eigentlich geliebten Kindern, Lehrern und Schülern sowie Studenten. 52 Prozent der Erwachsenen haben nur einmal im Monat Sex, dafür jedoch innigen Kontakt mit diesem piepsenden, 85 Mal am Tag ablenkenden, intrusiven Diktator! Jeder Mensch lädt ihn eigenverantwortlich in sein Familien- und Liebes-Leben ein – selbst ins Schlafzimmer, denn meist ist man zu viert im Bett!

Das Lebensenergie fressende Smartphone lädt zur Verwahrlosung ein

Und was macht das mit den Kindern? Insgesamt gelten acht Prozent der Bevölkerung als pathologisch mediensüchtig, somit auch junge Eltern, und ca. 40 Prozent befinden sich auf dem Weg in die Sucht mit Beziehungsstörungen, hoher Reizbarkeit, Lebens-Einengung, ADHS und vermehrtem Pornographie-Konsum. Diese Ehekiller, Familienzerstörer und Lebens-Energie-Fresser laden zur Verwahrlosung ein, wie bei hunderttausenden Japanern Mitte 30 (Hikikomoris), die seit Jahrzehnten nicht aus ihren Kinderzimmern herausgekommen und durchgefüttert werden müssen, weil sie quasi mit ihrem Computer verwachsen sind: Absolut arbeits- und kontaktlos!

Der weltberühmte Mitbegründer und vehemente Kritiker des Internets, Jaron Lanier, schrieb 2018 der jetzigen jungen Eltern-Generation spezielle Charaktereigenschaften zu: Sie sei unsicher, herablassend, streitsüchtig, egomanisch und rechthaberisch. „Etliche Studien legen nahe, dass junge Männer durch soziale Medien aggressiver, junge Frauen … depressiver werden … die Zahl der Teenagerselbstmorde in den USA steigt ... Dagegen sind es fast ausschließlich junge Männer, die sich aufwieglerischen, nationalistischen, internetbasierten Quatschströmungen wie der Alt-Right-Bewegung … anschließen“.

Online auf dem Spielplatz: Eine Mutter sitzt am Laptop, neben sich den Kinderwagen. © Quelle: Annette Riedl/dpa

Generation Fernseher

Und: „All die Eltern, die bei Google und Facebook arbeiten, erlauben ihren Kindern nicht, diese Produkte zu benutzen. Die Kids im Silicon Valley kriegen alle keine Handys und dürfen sich vor keinen Bildschirm setzen. Da sind all diese Techväter und Techmütter, und die sagen ihren Kindern: Vorsicht, fass das nicht an, das hat meine Firma gebaut.“

Diese Generation ist mit dem Fernseher, den Spielkonsolen, Playstations und Videofilmen aufgewachsen. Darüber schrieb Walter Wüllenweber 1994: „Wir sind das Ergebnis eines 30jährigen Feldversuches… Als ich 1962 auf die Welt kam, war der Fernseher schon da und gehörte zur Familie. Ein Verwandter, der uns Kindern näherstand als Großmutter. Sicher hat es einmal eine Zeit ohne ihn gegeben … doch keiner aus meiner Familie kann sich daran noch so recht erinnern … Noch vor dem Lesen und Schreiben haben wir das Glotzen gelernt. Wir wurden zu Wirklichkeitsflüchtlingen … wir waren immer nur Publikum des Lebens.“

Das süße Gift der raschen Abwechslung

Die Generation dieses Feldversuches wusste, dass das süße Gift der raschen Ablenkung ständig vorhanden war. Also wurde jedes Verbot mit schlechter Laune und Wutanfällen den Eltern heimgezahlt sowie mit bösen Trotzanfällen bei den kleinesten Anforderungen: Tischdecken, Hausaufgaben, Rasenmähen. Auch hatten Vielfernsehkinder ein schlechteres Selbstwertgefühl, weil sie sich ja durch eigenes Spielen, Bauen, Basteln und Musizieren keinerlei analoge Selbstbestätigung schufen.

Und ihre Kinder heute? Der Kinderärzteverband fordert, dass sie vor dem 11. Lebensjahr keine Smartphones erhalten sollen, um Schlafmangel, Sprachentwicklungsstörungen (30 Prozent!), Natur-Defizite, Depressionen, Ängste, Schulversagen, Bewegungsmangel und Diabetes nicht aktiv zu fördern. Und: Der Zusammenhang zwischen mütterlicher Mediennutzung und Schlafstörungen bei Babys ist erwiesen; häufige Mediennutzung der Eltern macht ihre Kinder tendenziell hyperaktiv, jammernd, schmollend und aggressiv, weil die permanent zur Seite guckenden Eltern sie tief frustrieren.

Schule wird als tödlich langweilig, weil mental viel zu anstrengend empfunden

Es gibt die neue Diagnose des ISO-Syndroms: I = Internetsucht (die häufigste psychiatrische Jugenderkrankung), S = schulvermeidendes Verhalten und O = Obesitas, also krankhaftes Übergewicht (10–19 Prozent). Wer eines dieser drei Symptome hat, entwickelt oft auch die beiden anderen! Diese Schulverweigerer produzieren Kopf-, Bauch- und Rückenschmerzen, um nicht zur Schule gehen zu müssen, die sie als tödlich langweilig, weil mental viel zu anstrengend empfinden. Ein unglückliches Leben wird da oftmals angelegt.

Hebammen müssen immer häufiger Eltern vormachen, wie sie mit ihren Babys reden, singen, Spaß haben können. Sie erleben bei Besuchen nahezu verstummte Eltern, die mit dem Blick gereizt am eigenen Smartphone kleben und den Sinn des analogen Sprechens quasi nicht mehr einsehen. Auch in Kitas wird oftmals ein Handyverbot für die Eltern ausgesprochen, um realen Kontakt mit den ErzieherInnen und den Kindern zu ermöglichen.

Kinder ertrinken, weil Eltern aufs Handy starren

Oder: Der Bundesverband der Bademeister beklagte im Jahrhundertsommer 2018, dass Eltern mehr auf ihre Smartphones starren denn auf ihre Kinder aufpassen, sodass einige deswegen ertrunken seien bzw. vor dem Ertrinken gerettet werden mussten.

Bäderbetreiber warnen: Eltern lassen sich immer stärker vom Handy ablenken. © Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Oder: Eine junge Mutter, die Kinder 11 und 5 Jahre alt, arbeitet nur halbtags und sagt von sich, dass sie sieben Stunden jenseits ihrer Arbeitszeit online wäre und bestimmt 200 Mal täglich auf das Display schauen würde. Ihr Mann möchte, dass die Söhne draußen spielen, sie sind extra dafür an den Rand eines hübschen Dorfes gezogen, aber die Mutter lässt sie nur online vor sich hin wabern. Liebe und Sex sind verödet, dafür ist die Aggressivität bei ihr und den Söhnen extrem hoch! Sie verwehrt sich und ihnen jeglichen körperlichen, sozialen, emotionalen und selbstwirksamen Austausch mit der Welt. Da stellt sich die Frage, ob sie eigentlich erziehungsfähig ist?

Das Handy ist wichtiger als das Kind

Und berühmte „Still Face Experimente“ zeigen, was Babys alles tun, wenn ihre Mütter plötzlich ein starres Gesicht bekommen, weil sie auf ihr Handy schauen: Sie versuchen sie über Späße und Laute zu erreichen, wedeln immer hektischer mit Armen und Beinen bis hin zum verzweifelten Weinen, Dutzende Male am Tag. Die Botschaft bei jedem unterbrochenen Kontakt lautet eindeutig: Du bist unwichtig, wichtiger ist mein Handy! Ein Philosoph konstatierte, dass es nur eine Währung gibt, wie man Liebe messen kann! Die Währung ZEIT, wie viel unabgewandte Zeit möchte ich mit dem geliebten Menschen verbringen?





Selbst eine englische Restaurantkette befand sich auf der Höhe der Wissenschaft, als sie 2019 pro Familie jeweils einem Kind eine freie Mahlzeit offerierte, wenn alle Familienmitglieder ihre Handys vorher abgaben!

Der Hunger nach Mitmenschlichkeit bleibt

Ein neues Phänomen greift um sich: die „Nomophobie“ (No Mobil Phone Phobia), die Angst, vom Smartphone abgeschnitten zu sein, welche Panikattacken und Pseudoamputations-Schmerzen verursachen können. Satt macht es jedoch nicht, fördert deswegen die Gier nach mehr! Doch wer emotional nicht satt ist, erstarrt innerlich, bleibt hungrig nach Mitmenschlichkeit, treibt sich selbst immer stärker in die innere Emigration bzw. in die Hektik, Unruhe oder Wut: Der Schmerz des Ungeborgenseins mit dem flimmernden, diktatorischen Wesen, des Nicht-gemeint-Seins wird sich irgendwann Bahn brechen und zur aktiven Wut gegen Irgendwen/Irgendetwas im realen Leben führen.

Mehr Selbstregulierung

Dies ist natürlich kein Plädoyer für die Abschaffung der Medien, vielmehr eine Anregung aus therapeutischer Sicht zu mehr Selbstregulierung, um für Glück in menschlichen Beziehungen freie Kapazitäten zu schaffen!

* Astrid v. Friesen ist Diplom-Pädagogin, Gestalt-, Trauma- und Paar-Therapeutin in Dresden und Freiberg, sie arbeitet in der Lehrerfortbildung sowie als Supervisorin und war 20 Jahre Lehrbeauftragte an der TU Freiberg. Ihre beiden jüngsten Bücher mit Gerhard Wilke: „Generationen als geheime Macht – Wechsel, Erbe und Last“ (2020) und „Die Macht der Wiederholungen – Von quälenden Zwängen zu heilenden Ritualen“ (2021).

www.astrid-von-friesen.de