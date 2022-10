﻿Gastkommentar: Kreative Kommunalpolitik ist die Zukunft der Demokratie

Unsere Autorin bricht eine Lanze für alle kreativen, zukunftsorientierten Kommunalpolitiker und Verwaltungsmitarbeiter. Denn vor Ort in den Gemeinden entscheidet sich die Zukunft der Demokratie.

Dresden. Liebe Dresdnerinnen und Dresdner, ich werde mich hüten, Öl in die aktuelle Diskussion um Bürgermeisterposten in der Landeshauptstadt zu schütten, nein, ich möchte gerade vor diesem Hintergrund daran erinnern, was Bürgermeister kleinerer Kommunen bewältigen müssen und wo eigentlich gerade wirklich die Frage verhandelt wird, ob Sachsen Demokratie kann oder nicht.

Ich bin viel im Freistaat unterwegs und treffe aufgrund meines Tätigkeitsfeldes viele Bürgermeisterinnen kleinerer Städte und Gemeinden. Unabhängig von der parteipolitischen Zugehörigkeit bin ich regelmäßig begeistert, was motivierte Stadtoberhäupter bewegen können, aber ich bin auch regelmäßig desillusioniert, wie viel bürgerschaftliches Engagement durch verkrustete Machtstrukturen verhindert werden kann.