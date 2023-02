﻿Gastkommentar: Analog im Dialog – Die Grenzen des Digitalen

Die Rasanz, mit der unser Alltag digital wurde, ließ uns kaum Zeit, Regeln für den Umgang damit aufzustellen und unsere Kommunikations- und Arbeitsweisen daran anzupassen, meint DNN-Kolumnistin Claudia Muntschick.

Dresden. Wenn man im Jahr 1985 in Bautzen ein Telefongespräch führen wollte, gab es drei Möglichkeiten. Entweder gehörte man zu den sechs Prozent der Glücklichen, die über einen privaten Anschluss verfügten. Oder man gehörte zu denen, die Jemanden aus dieser exklusiven Gruppe in der Nachbarschaft hatten und dort für eine Flasche Radeberger mit der Verwandtschaft telefonieren konnten. Oder man suchte eine Telefonzelle auf. Unvergessen der Geruch des Plastehörers und das Klicken der Kleingeldmünzen im Automaten. Mein größter Traum war es, beim Anrufen auch das Gesicht des Anderen sehen zu können – Bildtelefonie, dachte ich, was wäre das für eine tolle Sache!