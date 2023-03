Nach Gasexplosion in Dresden: Linie 1 fährt wieder planmäßig ab Bahnhof Mitte

In der Dresdner Friedrichstadt war es am 22. März zu mehreren Explosionen gekommen.

Dresden. Nach der Gasexplosion vergangene Woche auf der Kreuzung Hamburger Straße/Waltherstraße fährt die Straßenbahnlinie 1 ab Mittwoch, 14 Uhr wieder planmäßig vom Bahnhof Mitte über Schäferstraße und Hamburger Straße nach Leutewitz. Die Buslinie 68 wird zum gleichen Zeitpunkt im Fahrtweg angepasst, teilen die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Buslinie 68 bedient Haltestellen der 1 mit

Der Bus fährt zwischen Bahnhof Mitte und Flügelweg ebenfalls über die Weißeritzstraße, Schäferstraße und Hamburger Straße und bedient die Stationen der Linie 1 mit. Dafür entfallen die Haltestellen Weißeritzstraße, Krankenhaus Friedrichstadt, Vorwerkstraße und Betriebshof Waltherstraße. Am 22. März kam es auf der Kreuzung Hamburger Straße/Waltherstraße zu einem Brand und mehreren Explosionen, nachdem eine Gasleitung bei Bauarbeiten beschädigt worden war. Der Energieversorger konnte nach mehreren Stunden die undichte Stelle wieder schließen. Verletzt wurde niemand.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Erhebliche Schäden für DVB an der Waltherstraße

Allerdings hinterließ das Unglück erheblichen Schaden. Während die ÖPNV-Anlagen auf der Schäferstraße und Hamburger Straße kurzfristig repariert werden konnten, müssen die Straßenbahngleise und Fahrleitungseinrichtungen an der Waltherstraße laut DVB nachhaltig ersetzt werden. Hierfür fertigen die Mitarbeiter in der DVB-eigenen Gleisbauwerkstatt neue Weichen und Bogengleise an, was allerdings mehrere Wochen dauern wird. Die Reparaturkosten werden voraussichtlich mindestens im sechsstelligen Bereich liegen.