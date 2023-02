﻿Gas-Explosion am Otto-Dix-Ring: Mieter vor Gericht

Dresden. Am 27. August vergangenen Jahres rumste es 20 Minuten vor Mitternacht in einer Erdgeschosswohnung auf dem Otto-Dix-Ring in Strehlen gewaltig, danach stand die Wohnung in Flammen. Der Mieter kam mit schweren Brandverletzungen in eine Spezialklinik, danach ins Krankenhaus nach Arnsdorf. Die Nachbarn kamen mit dem Schrecken davon, der Schadenschaden belief sich auf rund 100.000 Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nun steht der Mieter wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion vor dem Landgericht. Er hatte die Explosion selbst verursacht. Es geht nicht um eine Freiheitsstrafe, sondern um eine mögliche Unterbringung. Der junge Mann leidet unter Depressionen und psychotischen Episoden und war, so die Staatsanwaltschaft, zur Tatzeit nicht schuldfähig.

Klug, aber schnell überfordert

Der 32-Jährige ist ein kluger, studierter Mann, der nie auffiel, eher sehr in sich gekehrt und sehr ehrgeizig war und schnell unter Druck geriet, wenn es auf dem Gymnasium oder beim Studium nicht lief. „Ich fühlte mich dann überfordert und bekam Depressionen“, erzählte er. Mehrmals war er seit 2013 in psychiatrischen Kliniken und wurde medikamentös eingestellt. Danach ging es ihm gut, er setzte von sich aus die Medikamente ab und schlitterte in die nächste Episode, litt unter Verfolgungswahn, wollte sich sogar einmal umbringen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

An jenem Tag waren seine Eltern bei ihm zu Besuch, alles lief gut, dann gab es Diskussionen um das Auto seiner Mutter, das er ein paar Tage nicht nutzen konnte. Der 32-Jährige fühlte sich missverstanden und reagierte völlig ungewöhnlich: er rief die Polizei an – er würde angegriffen. Der herbeigerufene Notarzt riet den Eltern, ihn ein paar Tage in Ruhe zu lassen. Die gingen dann.

Wie im Wahn gehandelt

Ihr Sohn steigerte sich in eine Wahnvorstellung hinein. „Ich dachte, mein Vater ist in einem Geheimbund und will meine Mutter umbringen, da wollte ich mich selbst opfern“, erklärte er. Als seine Eltern weg waren, öffnete er in der Küche eine Propangasflasche und hielt dann ein Feuerzeug daran. Der Prozess wird fortgesetzt.