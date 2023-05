﻿Marktzeit: Pillnitz lädt wieder zum Gartenwochenende ein

Dresden. Das Pillnitzer Gartenwochenende ist ein beliebter Markt. Wer für seinen grünen Freiraum – sei es Garten, Balkon, Terrasse oder einfach nur die Fensterbank – etwas Besonderes sucht, findet dort viele Angebote.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Über 60 Verkaufsstände neben der Maillebahn

Am Wochenende vom 20. und 21. Mai 2023 ist es wieder so weit. Nach langer Coronapause findet zum nunmehr 15. Mal in der Nähe des Schlosses das Pillnitzer Gartenwochenende statt.

Regionale und überregionale Produzenten und Fachhändler offerieren an über 60 Ständen ihre Produkte. Für den Veranstalter – die Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH – ist ein Kriterium bei der Auswahl der Anbieter entscheidend: Der Markt soll Besonderes bieten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Viele Pflanzenraritäten und Gartendekoration

Die Besucher werden zum einen ausgesuchte Gehölze und seltene Wildstauden, mediterrane Pflanzen, Kakteen und winterharte Kiwis finden. „Hinzu kommen Rosenraritäten, Kletterpflanzen und Obstbäume aus biologischem Anbau“, so Antje Heinze vom Schlösserbetrieb. Zum anderen sind aber auch Gemüsepflanzen und diverse Kräuter im Angebot.

„Für die Garten- und Balkondekoration gibt es Accessoires, Böttchererzeugnisse, Gartenkeramik und Sandsteinskulpturen“, so Heinze weiter. Des Weiteren kann man sich über biologische Pflanzenstärkungsmittel und Düngung informieren und das Passende auch gleich erwerben. Gartenscheren sind ebenfalls im Angebot. Des Weiteren ist die Mitteldeutsche Kameliengesellschaft vor Ort. Und auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Eintritt auf das Marktgelände ist frei

Das Pillnitzer Gartenwochenende ist sowohl am Sonnabend, 20. Mai, als auch am Sonntag, 21. Mai, jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt zum Marktgelände neben der Maillebahn aus Richtung Leonardo-da-Vinci-Straße und aus Richtung Elbradweg ist frei. Wer durch den Pillnitzer Schlosspark laufen will, muss dort Eintritt (5 Euro, erm. 4 Euro) zahlen.

Botanikführung im Schlosspark

Am 21. Mai gibt es 11.30 Uhr eine Botanikführung durch den Park. Tickets zum Preis von 19 Euro inklusive dem Tagesticket für Park und Museen gibt es online auf www.schlosspillnitz.de und an der Tageskasse. In allen drei Palais von Schloss Pillnitz findet zudem eine Sonderausstellung unter dem Titel „Pflanzenfieber. Botanik, Mensch, Design“ statt. Geöffnet ist sie 10 bis 17 Uhr. Das Tagesticket kostet 12 Euro, Kinder bis 16 Jahre frei.

DNN