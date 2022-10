﻿Garage brannte in Kleinzschachwitz – ein Mensch wegen Rauchgas im Krankenhaus

In einer kleinzschachwitzer Garage hat es am Mittwochnachmittag gebrannt. Die Feuerwehr löschte den Brand schnell. Eine Person musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

