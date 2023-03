﻿Gaia in der Frauenkirche: Was macht diese Erdkugel so besonders?

Dresden. Haben Sie sie schon gesehen? Falls nicht – Sonntag ist die letzte Möglichkeit, die Erde in der Kirche zu sehen, schauen Sie sich das an, genaugenommen: lassen Sie das über sich kommen und nehmen Sie es in sich auf!

Seit einigen Wochen hängt eine Weltkugel, ein aufgeblasener Ballon mit Satellitenfotos bedruckt, im Rund der Dresdner Frauenkirche. An sich nichts Neues, wir alle kennen solche Satellitenbilder aus Magazinen, dem Fernsehen, dem Netz als Begleiter von Berichten über Raumfahrtmissionen, Wetterkapriolen, schützenswertes Leben etc. Aber: Sie in dieser Größe und rund im Raum, also dreidimensional, zu erleben, ist für mich ein faszinierender neuer Eindruck!

Was ist das Besondere an dieser Erdkugel?

Als die Frauenkirche 1743 als „Kirche Unserer Lieben Frau“ fertiggestellt wurde, wussten die Menschen zwar längst, dass die Erde keine Scheibe (mehr) ist, aber sie hatten keine Chance auf eine solche Perspektive, wie wir sie heute haben. Denn mittels einer Rakete kann der Mensch sich außerhalb der Erdatmosphäre begeben und unsere Erde in Augenschein nehmen. Wie überwältigend dieser Anblick ist, haben viele Astronautinnen und Kosmonauten geschildert – auch, dass sie dadurch ein ganz anderes Verständnis und einen neuen Zugang zu den Dingen bekommen haben, die die Welt, genaugenommen die Erde, beeinflussen.

Was ist denn das Besondere? Früher haben die Menschen sich solche Perspektiven doch bereits gebaut: Globen mit Karten bemalt, sogar in der richtigen Neigung der Achse aufgestellt, ganze Planetensysteme wurden konstruiert. Im letzten Jahrhundert dann konnten wir sie in anschaulich gestalteten Projektionen in Planetarien sehen. Man hat immer wieder versucht, sich diese Perspektive, von außen oder von „oben“ auf die Erde zu schauen, zu vergegenwärtigen. Was also ist das Besondere?

Mich hat vor allem ihr Leuchten überwältigt. Von der Sonne beschienen, erlebt man ganz intensiv das lichte Blau des Wassers (so viel Wasser auf der Erde, immerhin rund zwei Drittel vom Ganzen), das ja auch den Beinamen „Der blaue Planet“ geprägt hat. Und dann folgt in meiner Wahrnehmung das viele Weiß an der Antarktis, wenn man direkt unter der Kugel in der Frauenkirche steht. Da spürt man quasi die Schwere, die der aus der griechischen Mythologie bekannte antike Atlas auf seinen Schultern zu tragen hat – wenn man hingegen von einer der Emporen schaut, dann schwebt die Kugel im Raum.

DNN-Kolumnistin Martina de Maiziere © Quelle: Dietrich Flechtner

Die Empfindung „ich bin nur ein µ (sächsisch „müh“) im Universum“ fällt quasi über einen und damit das dankbare Staunen „ich gehöre dazu, bin ein Teil davon, lebe da drauf – auf so etwas Schönem“. Als Christin kamen mir die Worte aus Psalm 31 in den Sinn: „Du stellst meine Füße auf weiten Raum“. Da geht es um das Vertrauen in Schutz und Behütung und die Optionen von Weite und Vielfalt, die ich in meinem Leben haben darf.

Naturwissenschaft trifft auf Schöpfungsglaube

In der Frauenkirche treffen also ein Bild von einem naturwissenschaftlichen Phänomen (die Erdkugel, aus Gas und Stein und Wasser etc. entstanden) und Schöpfungsglauben und -geschichte (Gott hat die Erde geschaffen) aufeinander. Die uralte Frage des „Wo kommen wir her?“ wird hier einmal mehr mit dieser Installation gestellt. Zu Zeiten des Baus der Frauenkirche im 18. Jahrhundert glaubten fraglos annähernd 100 Prozent der im Abendland lebenden Menschen daran, dass alles von (dem christlichen) Gott erschaffen ist – heute sind es in Deutschland nicht einmal mehr 50 Prozent – in Sachsen noch reichlich weniger.

Und von denen stellen sich viele die Frage, wie man dermaßen logisch daherkommende wissenschaftliche Erkenntnisse und Schöpfungsglauben zusammenbringen kann. Die Dresdner Frauenkirche lässt beides miteinander auf uns wirken, den hochprotestantischen Raum in seiner „alten“ barocken Ausmalung und die Ballonseidenkugel im modernen Fotorealismus. Der spirituell aufgeladene runde Raum schenkt dem Erdball Geborgenheit, könnte man sagen.

Alles, was wir hier sehen, ist von Menschen gemacht: das Gebäude, darin der Ballon, die Konstruktion seiner Aufhängung, die Komposition des Ganzen. Aber es stellt etwas dar, dessen „Macherin“ uns verborgen bleibt. Und trotzdem weckt es in uns ein Verstehen für das, was uns allen zusammen wie auch jedem/jeder einzelnen wichtig ist, wichtig sein kann auf dieser Welt…..kugel. Mir ist es wichtig, dass wir die Freude am Leben erleben, dass wir das Staunen über die Schönheit um uns und das Betrübt-Sein über das Hässliche und das Zerstörerische unter uns empfinden. Dass wir schätzen, was uns bereichert und dass wir hüten, was fragil ist. Dass wir aushalten, was „anders“ ist und neugierig auf Fremdes sind. Dass wir über den Tellerrand Dresdens, Deutschlands, Europas hinausschauen, dass wir uns als Teil eines Ganzen wahrnehmen und uns selbst nicht zu wichtig nehmen.

In diesem Sinne: erleben wir die Welt aus einer bisher nicht erlebten Perspektive!

P.S. ein besonderes Erlebnis ist die Gaia (so heißt die Installation in der Frauenkirche) übrigens bei Nacht – Samstagabend noch einmal anzusehen!

Martina de Maizière war unter anderem eine der Gründerinnen des Dresdner Kinderhilfsvereins „Aufwind“ und ist Vorstandsvorsitzende der Stiftung Kunst und Musik für Dresden. Als Frau des damaligen Bundesverteidigungsministers Thomas de Maizière übernahm sie 2012 die Schirmherrschaft über die Familienbetreuung der Bundeswehr.