Gab es in Dresden früher öfter Weiße Weihnachten?

alle Jahre wieder wünschen sich Weihnachtsfans vor allem eins: eine weißgepuderte Landschaft an Heiligabend und den Feiertagen. Geklappt hat das in Dresden gefühlt schon lange nicht mehr. Doch stimmt das überhaupt oder trügt die Erinnerung? Und wie stehen die Chancen auf eine Weiße Weihnacht in diesem Jahr?

Ein geschmückter Christbaum steht im Garten eines Bauernhofes. (Symbolfoto) © Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wir wollten es genau wissen und haben uns mit den harten Fakten auseinandergesetzt. Was die historischen Daten des Deutschen Wetterdienstes belegen, können Sie hier nachlesen.

Wir sind alarmiert. Zwar gibt es diese RSV-Infektionen jedes Jahr, doch noch nie in einem vergleichbaren Ausmaß wie jetzt. Prof. Dr. Christian Vogelberg Kinderpneumologe am Dresdner Uniklinikum, über die aktuelle RSV-Welle bei Kleinkindern

Die Corona-Nachrichten

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Corona in Dresden: Inzidenz steigt den dritten Tag in Folge: Einmal mehr ist Dresdens Inzidenz gestiegen. Am Freitag liegt der ermittelte Wert knapp über 128. Jetzt lesen

Dresden und die Region

Die Kinderkliniken in Deutschland sind derzeit am Limit wegen einer bislang nicht gekannten Welle von Atemwegsinfekten © Quelle: Marijan Murat

Engpässe in Kinderkliniken – Dresdner Mediziner sind alarmiert

Auch Dresdner Kinderkliniken haben mit einem Ansturm von RSV-Patienten zu kämpfen. Doch weder Städtisches Klinikum noch Uniklinikum mussten bislang kranke Kinder an andere Einrichtungen umleiten. Jetzt lesen

Der russische Präsident Wladimir Putin hat Deutschland und seinen Verbündeten in einem Telefonat mit Bundeskanzler Olaf Scholz eine „zerstörerische Linie“ mit Blick auf den Ukraine-Krieg vorgeworfen. (Archivbild) © Quelle: IMAGO/SNA

Putin wirft Scholz am Telefon „zerstörerische Linie“ des Westens vor

Bundeskanzler Olaf Scholz hat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zum Krieg gegen die Ukraine telefoniert. Nach Angaben des Kremls warf Putin Deutschland und seinen Verbündeten eine „zerstörerische Linie“ vor. Zudem habe er eine Aufklärung der Nord Stream-Sabotage gefordert. Jetzt lesen

Neues Alzheimer-Medikament von Medizinern als „revolutionär“ bezeichnet Das Mittel Lecanemab verlangsamte den Abbau im Gehirn bei Patienten mit Alzheimer im Frühstadium. Die Daten wurden Anfang dieser Woche vorgestellt. © Quelle: Reuters

Sonnabend, 9 Uhr bis 12 Uhr: Bewerbertag an der Fachschule für Technik und am Beruflichen Gymnasium des Beruflichen Schulzentrums für Elektrotechnik Dresden. Ort: Berufliches Schulzentrum für Elektrotechnik Dresden, Strehlener Platz 2, 01219 Dresden.

Sonnabend, 11 Uhr: Dresdner Stollenfest - Eröffnung mit einem Konzert der Fanfarenzüge auf dem Theaterplatz. Dann geht es im einem großen Festumzug zum Striezelmarkt, wo das Festprogramm stattfindet.

Sonnabend, 11 Uhr bis 17 Uhr: Straßenbahnmuseum - Weihnachtlicher Öffnungstag mit Besichtigungen und Führungen. Ort: Straßenbahnmuseum Dresden, Trachenberger Straße 38, 01129 Dresden.

Sonntag, 21 Uhr: Orgelnacht bei Kerzenschein in der Dresdner Frauenkirche. Tickets gibt es hier

Ein Bäckermeister, schneidet mit einem Messer einen geformten Christstollen. © Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Seit 1994 widmen die Mitglieder des Schutzverbandes Dresdner Stollen ihrem Dresdner Christstollen ein eigenes Fest. Gemeinsam mit Zehntausenden Gästen aus aller Welt feiern sie uch heute beim Dresdner Stollenfest die jahrhundertealte Backtradition.

Der deutsche Schiedsrichter Daniel Siebert musste förmlich in die Kabine flüchten.

... der deutsche WM-Schiedsrichter, der vor den Spielern in die Kabine flüchten musste

Beim entscheidenden WM-Duell zwischen Uruguay und Ghana stand ein deutscher Schiedsrichter ungewollt im Fokus: Daniel Siebert verwehrte den Südamerikanern zwei mögliche Strafstöße und wurde nach Abpfiff angefeindet. Ex-Schiedsrichter Manuel Gräfe rechnet mit keinen weiteren Einsätzen des DFB-Referees. Jetzt lesen

