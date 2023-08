Fußgänger nach Unfall weggefahren – Zeugen gesucht

Dresden. Am Dienstagmorgen gegen 7.55 Uhr ist ein Fußgänger auf der Reicker Straße mit einem Kleintransporter zusammengestoßen. Das Fahrzeug war in stadtwärtiger Richtung unterwegs. An der Haltestelle „Wieckestraße“ stand eine Straßenbahn. Als die Bahn die Türen schloss, fuhr er langsam an dieser vorbei. Als er an der Front der Bahn war, kam ein Fußgänger von links gerannt und kollidierte mit dem Transporter.

Nachdem der Mann, der offensichtlich unverletzt blieb, der Transporterfahrer sowie der Bahnfahrer kurz Kontakt hatten, stieg der Fußgänger in die Bahn und fuhr davon. Es handelte sich um einen etwa 50 bis 55 Jahre alten Mann mit Halbglatze. Dieser war etwa 1,90 Meter groß, kräftig und trug grau-blaue kurze Hosen sowie schwarze Sicherheitsschuhe. Er sprach deutsch mit sächsischem Dialekt.

Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen, die Angaben zu dem Geschehen oder zum Fußgänger machen können. Hinweise bitte an die Polizeidirektion Dresden unter der 0351 483 22 33.

