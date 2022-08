Dresden. Der Beginn der Unterschriftensammlung für die Forderungen des „Fuß- und Radentscheid Dresden“ muss warten. Das Wahlamt der Stadt Dresden hinterfragte in einer Vorprüfung, ob alle Teile des Begehrens rechtlich zulässig sein. Da der Initiative die rechtssichere Durchführung ein Anliegen sei, verschoben sie den zum Schulbeginn geplanten Start.

Zu umfangreiche Forderungen

Zehn verkehrspolitische Forderungen hatte der „Fuß- und Radentscheid Dresden“ an die Stadt gestellt. Dabei ging es um die „grundlegende Verbesserung für den Fuß- und Radverkehr in Dresden“, wie es seitens der Initiative heißt. So solle eine einfache und sichere Mobilität für alle ermöglicht werden. Die Forderungen umfassten unter anderem die sichere Umgestaltung von Kreuzungsbereichen, die Einrichtung von zusätzlichen Zebrastreifen und den Ausbau rollstuhlgerechter Fußwege. Ein zentrales Anliegen ist den Initiatoren dabei der schnelle Ausbau des Radwegnetzes mit geschützten Radfahrstreifen und Fahrradstraßen.

In anderen Städten geht es doch auch

Die Stadt bemängelte in ihrem Rechtsgutachten den Forderungskatalog – dieser sei zu umfangreich und somit uneindeutig. Jacob Horak, ein Sprecher der Initiative, kündigt die Prüfung entsprechend den Vorgaben der Stadt an. „Verwundert sind wir aber über die Kritik am Umfang der Forderungen, da ähnliche Bürgerbegehren bereits in mehr als 40 deutschen Städten durchgeführt wurden und umfangreichen Rechtsprüfungen standgehalten haben. Wieso dies in Dresden anders sein sollte, erschließt sich uns nicht“, sagt Horak.

Nun gehe es in den Austausch mit weiteren deutschen Bürgerbegehren und der Stadt Dresden. Sobald diese die rechtliche Zulässigkeit signalisiert, soll die Sammlung der Unterschriften beginnen. Bis dahin plant die Gruppe Aktionen im Stadtraum, die „einen Fokus auf Gefahrenstellen für den Fuß- und Radverkehr im Umfeld von Schulen legen“, kündigt diese an.

