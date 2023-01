﻿Wenn dem Dirigenten die Klamotte fehlt: Besuch in den Kostümwerkstätten der Semperoper Dresden

Karnevalisten und modischen Exzentrikern bietet die Semperoper Dresden am Sonntag Kostüme aus ihrem Fundus an. Wir haben den Ort ihrer Entstehung besucht. Von Produktion nach Plan bis zu modischer Notfallversorgung.

Clarissa Wulff-Woesten gehört zu den rund 50 Schneidern und Schneiderinnen in den Kostümwerkstätten der Sächsischen Staatstheater in Dresden.

Dresden. Bequem im Alltag, warm bei Kälte, eng für die Radtour: Kleider erfüllen fast immer auch einen Zweck. Anders in den Kostümwerkstätten der Sächsischen Staatstheater in Dresden, einem Mikrokosmos, in dem Trends und Dresscodes, Massen- und Wettertauglichkeit nichts zu sagen haben. Hier ist möglich, was sich die Fantasie eines Kostümbildners ausmalen kann.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zum Beispiel ein bodenlanges, voluminöses Kleid mit Korsage, blauem Samtkragen und Vermeers „Frau mit den Perlenohrringen“, die dem Betrachter von Rock, Ärmeln und Oberteil aus in die Augen blickt. 2009 hatte das Kleid seinen ersten Auftritt, bei der Premiere von „Cardillac“ in der Semperoper. Das beweist das eingenähte Etikett am Kleidrücken. „Rolle: Volk“ steht da in roten Lettern, der Darstellername schwarz übermalt.

50 Schneider machen 2000 Kostüme

Jedes der rund 2000 Kostüme, die jährlich in den Werkstätten der sächsischen Staatstheater für Semperoper und Schauspielhaus entstehen, trägt so ein Etikett. Hinter nicht wenigen stecken über 100 Arbeitsstunden. Genäht haben sie gut 50 Damen- und Herrenschneider, die die Ideen der Kostümbildner in Stoff verwandeln.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neben Schneidern arbeiten in den Werkstätten auch Gewandmeister. Sie leiten die Kostümproduktion. © Quelle: Anja Schneider

Eine von ihnen ist Clarissa Wulff-Woesten. Seit fast fünf Jahren arbeitet sie hier. Warum sie sich für Bühnen- statt Alltagskleidung entschieden hat? „Weil man hier ganz andere Sachen machen kann als in einem gewöhnlichen Betrieb“, sagt die 23-Jährige, während im Hintergrund das Dampfen der Bügeleisen und Rattern der Nähmaschinen zu hören sind. Hier sei sie „Teil der Theaterkunst.“ Umso lieber setzt sie sich zu den Premieren ins Publikum und schaut sich ihre Werke an den Körpern der Darsteller an.

Gerade arbeitet Clarissa Wulff-Woesten an einer Steppjacke für den Start von „Die Gespenstersonate“ von Aribert Reimann am 17. Februar. Eigentlich war das Teil längst fertig, doch wegen Corona hat sich Inszenierungsstart um fast zwei Jahre verschoben und die Sängerin, die die Jacke tragen wird, wurde zweimal gewechselt. Also muss die Schneiderin anpassen. Enger oder weiter? „Jeder Körper ist anders“, winkt Clarissa Wulff-Woesten gekonnt ab und streicht mit ihrer Hand über das quietschblaue Satin, das sie mit Volumenvlies gefüttert und mit zahllosen Nähten in hunderte gepolsterte Vierecke geteilt hat.

Von der Komparsin zur Kostümschneiderin

Dass sie Mode für die Bühne machen will, war der Dresdnerin schon früh klar. „Als Kind stand ich öfter als Komparsin auf der Bühne“, erzählt die Frau mit langen roten Haaren und Cateye-Brille. Als sie auf den Gängen die Kostüme gesehen hat, dachte sie: Das will ich auch einmal nähen können.

Mary Poppins lässt grüßen: Das blaue Samtkleid ist seit Donnerstag bei „Garland“ im Staatsschauspiel Dresden zu sehen. © Quelle: Anja Schneider

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

2018 hat Clarissa Wulff-Woesten ihre Lehre in den Kostümwerkstätten begonnen – ein begehrter Posten, wie der Direktor Ralph Lederer sagt. Auf einen Ausbildungsplatz kämen locker 100 Bewerbungen. Trotzdem sei der Fachkräftemangel auch hier zu spüren, wenn Schneiderstellen länger offen bleiben als früher. Wer Ralph Lederer begegnet, könnte den 52-Jährigen auch hinter einem Bankschalter vermuten. Mit grauem Anzug, dezent gemustertem Hemd und schlichten Lederschuhen hat er auf den ersten Blick wenig mit dem Mikrokosmos voll Samt und Seide, Tüll, Federn und Pailletten zutun, der sich auf drei Etagen der Theaterwerkstätten an der Ostra-Allee abspielt.

Notfalländerungen und Wochenendarbeit

„Ich bin zuständig für die Organisation“, sagt Lederer. „Problemlöser.“ Welche Probleme? „Wir haben fast täglich mit Umbesetzungen zutun, dann müssen Kostüme oft schnell geändert werden.“ Passt der neue Darsteller nicht rein, kann das für die Schneider auch Wochenenddienst bedeuten. Einmal, erzählt Lederer, kam ein Dirigent für eine Vorstellung angereist, dessen Koffer unterwegs verschwunden war. Auch in solchen Momenten müssen seine Mitarbeiter erste Hilfe leisten.

Seit 1989 ist Ralph Lederer Teil der Kostümwerkstätten der Sächsischen Staatstheater. Als gelernter Herrenschneider und anschließend als Gewandmeister schnitt und nähte er anfangs noch selbst, ging dann in die Leitung, bis er 2019 den Posten als Direktor übernahm. Rund 100 Mitarbeiter hat er heute. Neben den Schneidern unterstehen ihm Schuhmacher, Modisten, Kostümmaler.

Seit 2019 ist Ralph Lederer Direktor der Kostümwerkstätten. Hier steht er im Stofflager, das rund 8600 Stoffe und Materialien beherbergt. © Quelle: Anja Schneider

Semperoper veranstaltet Kostümverkauf am 22. Januar

Was sie zaubern, landet früher oder später im Fundus. Rund 50 000 Teile lagern die Sächsischen Staatstheater an drei verschiedenen Standorten in Dresden. Adressen: geheim. Zu groß die Sorge, dass Modefreaks die Räume stürmen. Weil es in den Fundi mittlerweile zu eng geworden ist, lädt die Semperoper am Sonntag von 10 bis 15 Uhr zum Flohmarkt in ihr Garderoben-Foyer ein. Hunderte Kostüme zum Preis von 3 bis 99 Euro warten auf die Besucher, ausgewählt von Fundusverwalterin Astrid Stölzel. Dabei sind Teile aus den Inszenierungen "Nabucco", "Le nozze di Figaro", "Carmen", "La Cenerentola", "Dr. Faust" oder "Mathis der Maler". Sakkos, Hosen, Kleider und T-Shirts, aber auch "Gürtel mit Gemüse", "Kopfbedeckung mit Obst" und "Schwänze", wie Ralph Lederers Artikelliste für den Fundusverkauf verspricht. Raus dürfen auch Stoffreste und Bühnendeko.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

„Der Fundus wird ja nicht größer“

Es ist der erste Kostümverkauf, den die Semperoper in diesem Format macht. „Der Fundus wird ja nicht größer“, sagt Ralph Lederer. Angeboten werden die Sachen, die wenig Chancen haben, noch einmal auf die Bühne zu kommen, weil sie beispielsweise zu speziell sind. So wie die Eule aus Jean-Philippe Rameaus Ballett-Oper „Platée“, die wenige Tage vor dem Verkauf im Besprechungsraum neben Ralph Lederers Büro sitzt. „Da suchen wir noch nach einem Preis“, sagt der Direktor und bringt mit seinen Händen die fingerlangen Wimpern des Webpelzvogels zum Klimpern, die riesigen grünen Augen zum Leuchten. „90 Euro? Das wird’s schon sein.“

Kostüme mit 40 Jahren Bühnengeschichte

Seit Jahrzehnten wird in den Kostümwerkstätten geschneidert. Im Fundus hängen noch Teile von Giacomo Puccinis „La Bohème“, die 40 Jahre Spielzeit auf dem Buckel hat. Ins Kostümlager darf nur, was gereinigt ist. „Sonst kommen die Motten“, sagt Ralph Lederer. Seit Corona, als Viren plötzlich zum Endgegner wurden, haben die Werkstätten auch einen eigenen Ozonschrank, einen luftdichten Behälter aus Chromstahl, der dank einer chemischen Reaktion alle Stoffe von sämtlichen Keimen befreit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wer am Sonntag fündig wird, darf sich den Gang zur Reinigung also sparen. Ob für Fasching, die nächste Mottoparty oder modische Abenteuer: Die Kostüme dürfen nur für private Zwecke genutzt werden und nicht auf anderen Bühnen auftauchen. Schließlich haben alle Kostümbildner Rechte an ihren Entwürfen. Das weiß auch Ralph Lederer, der sich für Karneval einmal ein Nonnenkostüm aus dem Fundus ausgeliehen hat. „Nichts besonderes“, sagt der Mann im grauen Anzug und lacht. „Aber wir waren sechs Männer, alle als Nonne verkleidet. Das hat schon Eindruck gemacht.“