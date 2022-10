﻿Für alle Dresdner: Die „Stiftung Kunst und Musik“ feiert Jubiläum

Dresden. Lieber Dresdnerinnen und Dresdner, herzlichen Glückwunsch zum 10-jährigen Jubiläum Ihrer „Stiftung Kunst und Musik“ für Dresden! „Ihrer“ Stiftung – also meiner? Jawohl! Diese Kulturstiftung der Landeshauptstadt Dresden wurde durch Stadtratsbeschluss in 2011 aufgelegt, im November 2012 von der Landesdirektion genehmigt und ist seitdem sozusagen „amtlich“. Sie ist eine von Dresdner Bürgern errichtete Stiftung und somit von Ihnen allen für uns alle da.

Seit Beginn bin ich die ehrenamtliche Vorstandsvorsitzende dieser Stiftung, seit einigen Jahren gibt es einen Stellvertreter, der sich um das Finanzielle kümmert, und heute möchte ich Sie in unsere Arbeit und unser Engagement mitnehmen und Sie einladen, sich zu interessieren, zu engagieren vor allem aber, den Nutzen Ihrer Stiftung zu genießen.

Martina de Maiziére

Jan Vogler, der seinerzeit noch neue Intendant der Dresdner Musikfestspiele, hatte die Idee, und er konnte Helma Orosz als damalige Oberbürgermeisterin schnell begeistern, den Stadtrat einzubeziehen. Ihr Amtsnachfolger Dirk Hilbert setzte das Engagement gerne fort. Ostsächsische Sparkasse und Commerzbank gaben das Stiftungskapital dazu – immerhin 1,5 Millionen Euro. Aber was sollte der Zweck sein in einer Stadt, die so viel – augenscheinlich durchfinanzierte – Kultureinrichtungen und -angebote hat?

Kunst und Musik: Ein herausfordernder Titel

Der Intendant wünschte sich die finanzielle Beinfreiheit für mehr „moderne“ Projekte und Aufführungen bei den Musikfestspielen, und die OB mit dem Stadtrat wünschten sich mehr Sichtbarkeit von zeitgenössischer bildender Kunst in einer Stadt, die vor allem als Hochburg des Barock gilt. Daher also der uns herausfordernde Titel Kunst und Musik.

51 unterstützte Projekte, sechs Künstlerstipendiaten aus dem Ausland, vier große öffentliche Vorträge und Förderausgaben von 620.000 Euro später ziehen wir eine positive Bilanz!

Als erstes können wir dankbar konstatieren, dass unsere Förderungen zu fast 100 Prozent durch Spenden ermöglicht wurden. Spenden kommen von vielen Dresdnern aber auch von außerhalb, z.B. den neudeutsch: Followern der Dresdner Musikfestspiele. Besonders hervorheben möchte ich die Familie Arnhold, die von Beginn an in unserem Stiftungsrat vertreten ist, und sich jährlich auch finanziell bei uns engagiert. Das Mäzenatentum dieser im Dritten Reich aus Deutschland vertriebenen Familie und ihre emotionale Bindung an ihre Herkunftsstadt Dresden ist wirklich beispielhaft. Mit den Erträgen aus unserem Stiftungskapital (die leider aus bekannten Gründen reichlich abgenommen haben in den letzten vier Jahren) finanzieren wir unser Stiftungsgeschäft, die Orga sozusagen, bei der uns eine auf geringfügiger Basis beschäftigte Kunsthistorikerin sagenhaft hilft.

Kunst provoziert

Als zweites sehen wir Anregungen, die wir in die Stadt gegeben haben. Als wir uns in 2017 für das „Monument“, die drei Busse vor der Frauenkirche von Manaf Halbouni stark gemacht haben, kamen viel Zuspruch und auch Spendenangebote von außerhalb – und durchaus Contra von innerhalb Dresdens. Die an mich persönlich gerichtete Kritik hat mich seinerzeit zunächst getroffen, aber das, was an Gespräch und Interaktion in der Folge initiiert wurde, halte ich für uns alle in dieser Stadt für sehr bedeutsam. Kunst tut, was sie immer getan hat: sie provoziert und löst Gefühle aus, und im besten Fall die Diskussion über Themen, die uns alle angehen. Mit den von uns veranstalteten Vorträgen in der Reihe „Impuls Dresden“ konnten wir weitere Anregungen geben.

Als drittes erlebten wir über die Jahre sechsmal einen jungen Menschen, fünf davon aus dem Ausland, der einen von uns finanzierten und organisierten Residenzaufenthalt in Dresden für das Schaffen von bildender Kunst oder musikalischer Komposition nutzen konnte. Die Vernetzung in die Kulturszene und auch die kulturinteressierte Bürgerschaft war vielfältig und eine Bereicherung für die Stadt.

Und als viertes verstehen wir es als unsere Aufgabe, die weniger sichtbaren zeitgenössischen Musiker und bildenden Künstler zu zeigen und Ihnen Auftritte, Ausstellungen und Arbeitsräume zu ermöglichen.

Zehn Jahre Stiftung Kunst und Musik für Dresden waren für uns ein Anlass, einen einmalig vergebenen Preis – dotiert mit 10.000 Euro – zu stiften. Eine Jury hat die derzeit in Dresden arbeitende polnische Künstlerin Zorka Wollny ausgewählt. Sie macht das, was wir in unserem Auftrag verbinden: sie komponiert (Musik) und gestaltet mit Musikerinnen und Laien Performances in öffentlichen Räumen (zeitgenössische bildende Kunst).

Kultur ist aufregend und manchmal langweilig

Was haben wir auch gelernt? Kunst/Kultur ist aufregend und manchmal langweilig. Vertiefte Beschäftigung damit eröffnet Perspektiven, die man vielleicht zuvor nicht gesehen hatte, und verlangt einen Standpunkt. Sprachlich wird öfter mal reichlich „heiße Luft geblasen“, es fehlt so mancher/manchem die Bereitschaft, ein klares Wort zu sagen und man verliert sich in pseudophilosophischem Sprachgebrauch. Es gibt wenig sachliche Kritik, wenn etwas qualitativ mäßig ist, aber das bringt eine Künstlerin/einen Künstler, Kuratoren ja nicht weiter. Manches Mal sind die Maßstäbe, an denen man sich messen will, zu niedrig oder übertrieben hochgesteckt.

Und dennoch: Kunst ist eine Bereicherung für die Seele! Man kann sich anregen oder anstecken lassen. Und manches ist „einfach nur“ schön, wie z.B. das Altarbild der südafrikanisch/niederländischen Künstlerin Marlene Dumas in der Annenkirche, an dessen Finanzierung wir beteiligt waren.

Martina de Maizière Unsere Gastautorin ist eine kunstbegeisterte Netzwerkerin und engagiert sich in vielfacher Hinsicht für andere Menschen. Martina de Maizière war unter anderem eine der Gründungsmütter des Dresdner Kinderhilfsvereins „Aufwind“ und ist Vorstandsvorsitzende der Stiftung Kunst und Musik für Dresden. Als Frau des damaligen Bundesverteidigungsministers Thomas de Maizière übernahm sie 2012 die Schirmherrschaft über die Familienbetreuung der Bundeswehr.

Lassen Sie sich anstecken von den Angeboten Ihrer Stiftung Kunst und Musik für Dresden! Wir engagieren uns gerne für Kunstschaffende und Kulturerlebnisse, die man sonst nicht so auf dem Schirm hat. Und wenn Sie sich bei uns im Förderkreis oder als Spenderinnen/Spender engagieren, sind Sie an Kulturereignissen in dieser Stadt beteiligt, Sie erfahren von den manchmal im Verborgenen vorkommenden Pflanzen und sind an der Seite der Kreativen, die sich im Neuen, im Unbekannten und mit manchmal ungewissem Ausgang bewegen.

Das bewirken Sie mit Ihrer Stiftung – nochmals: herzlichen Glückwunsch!

kunst-musik-dresden.de

Von Martina de Maiziére