Fünfjähriger verläuft sich beim Pilzesammeln in der Dresdner Heide

Am Wochenende hat eine Familie beim Pilzesammeln in der Dresdner Heide ein fünfjähriges Kind aus den Augen verloren. Ein Zeuge bemerkte den weinenden Knirps an einer Haltestelle nahe des Waldgebiets.

Dresden. Es ist Pilzzeit und eine Familie nutzte die Gelegenheit, um am Wochenende in der Dresdner Heide auf die Suche zu gehen. Allerdings verlief sich der fünfjährige Spross der Familie und wurde am Sonntag kurz vor Mittag weinend an der Haltestelle „Infinon Süd“ von einem Zeugen gefunden.

Der 33-Jährige informierte die Polizei, die dem Kleinen zunächst mit einem Trösteteddy beruhigte und dann auf die Suche nach den Eltern ging. Die meldeten sich zwischenzeitlich ebenfalls per Notruf. So konnten die Beamten das Kind kurze Zeit später an die Mutter übergeben.

Von fkä