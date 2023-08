Fünf Radfahrer bei Zusammenstößen in Dresden verletzt

Dresden. Fünf Radfahrer haben am Sonntag bei Unfällen in Dölzschen, Mickten und der Inneren Neustadt teils schwere Verletzungen erlitten.

Gegen 12 Uhr bog ein Auto von der Scharfenberger Straße in Mickten in den Kreisverkehr ein und stieß gegen einen Radfahrer, der den Kreisverkehr befuhr. Der 50-Jährige stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Der Sachschaden beträgt rund 1 200 Euro.

Am späteren Nachmittag gegen 15.45 Uhr haben sich zwei Radfahrer auf dem Elberadweg in der Inneren Neustadt touchiert und sind gestürzt. Beide waren in Richtung Waldschlößchenbrücke unterwegs, als sie sich auf Höhe des Rosengartens seitlich berührten. Beide Männer wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 350 Euro.

Auf dem Geh- und Radweg der Tharandter Straße im Plauenschen Grund sind zwei Pedelecfahrer am Abend gegen 22.15 Uhr zusammengestoßen. Der 41-Jährige war in Richtung Freital unterwegs, als er kurz vor dem Ortsausgang mit dem 35-Jährigen im Gegenverkehr kollidierte. Beide stürzten, wobei der 41-Jährige schwer und der 35-Jährige leicht verletzt wurde. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1 100 Euro.

DNN