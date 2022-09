Blick in die Große Gruft der Wettiner in der Kathedrale.

Dresden. Im Hinblick auf das Haus Wettin kann die Erinnerungskultur der Dresdner sehr ungerecht sein. Albertstadt, Albertbrücke, Alberthafen, Albertplatz, Albertstraße, Albertpark, Albertinum – was ist nicht alles benannt nach Albert (1828–1902), Sachsens König von 1873 bis zu seinem Tod. Dass ausgerechnet er die meisten Denkmäler im Freistaat hat, findet Christoph Pötzsch sehr seltsam. „König Albert hat so gut wie nichts geleistet.“ Aus der Politik habe er sich weitgehend rausgehalten, Parlament und Regierung machen lassen.

Nach einem anderen hingegen ist nichts benannt, aus der sächsischen Geschichtserinnerung ist er völlig verschwunden: Friedrich Christian (1722–1763). Womöglich, weil er bis zu seinem plötzlichen Tod – die Pocken rafften ihn dahin – nur etwas mehr als zwei Monate Kurfürst war. Dabei sei kaum einer für seine und die folgende Zeit derart wichtig gewesen. Dieses erinnerungspolitische Versagen möchte Christoph Pötzsch nun, zum 300. Geburtstag des Kurzzeit-Herrschers am 3. September, wieder gut machen, mit gleich zwei Sonderführungen durch die fünf Grüfte unter der Kathedrale, der früheren Katholischen Hofkirche – am 10. und 11. September.

Christoph Pötzsch während der Führung durch die Gruft der Wettiner in der Kathedrale in der Neuen Gruft. © Quelle: Dietrich Flechtner

Friedrich Christians Lebensleistung zeige sich in der Zeit vorher und nach ihm. Deswegen muss der Hobbyhistoriker, bis zu seinem Ruhestand 2017 Leiter des Katholischen Büros, kurz ausholen, um ihn in die Familie einzuordnen. Sein Großvater: Friedrich August I., Barockfürst „August der Starke“, „diese charismatische Champagnerflasche“. Er zeigt auf die Nische in der Wand der Stiftergruft, wo des Kurfürsten Herz in einer Kapsel ruht. Sein Körper ist in der Wawel-Kathedrale des Krakauer Schlosses bestattet. „In der ersten Regierungshälfte hat er das Geld mit vollen Händen zum Fenster rausgeworfen, in der zweiten hat er das Land konsolidiert.“

Ein Leben im Rollstuhl

Der Vater: Friedrich August II., als polnischer König August III. Pötzsch legt die Hand auf einen der bronzenen Särge neben der Nische. „Kaum ist er 1733 im Amt, gibt er das Geld mit vollen Händen aus. In Italien kauft er ganze Bildersammlungen auf. Damals eine Katastrophe. Heute knien wir vor diesem Mann nieder.“ Für Politik habe er sich nicht interessiert, die Korruption grassierte.

Führung, Gruft, Personen Führung: „Geheimnisse, Intrigen und Leid einer Familie“ mit Christoph Pötzsch am 10. und 11. September, jeweils 14 Uhr, Teilnahmebeitrag 10 Euro; Anmeldung nötig per E-Mail an info@historisches-dresden.de Grüfte: die Führung führt durch fünf Grüfte, in denen insgesamt 48 Särge stehen – Stiftergruft, Königsgruft, Große Gruft, Neue Gruft, Bischofsgruft Kurfürst: Jubilar ist Friedrich Christian (1722–1763), 1763 für nur 74 Tage bis zu seinem Tod im Amt Frau: Kurfürstin Maria Antonia Walpurgis von Bayern (1724–1780) Großvater: „August der Starke“ (1670-1733), als Friedrich August I. Kurfürst von Sachsen, als August II. König von Polen Vater: als sächsischer Kurfürst Friedrich August II. (1696-1763), als August III. auch König von Polen Bruder: Franz Xaver, Prinz von Sachsen (1730-1806), in morganatischer Ehe mit Hofdame Clara Maria Spinucci, später Gräfin von der Lausitz Sohn: zunächst als Friedrich August III. Kurfürst, von 1806 an als Friedrich August I. (1750-1827) erster sächsischer König; sein Sarg trägt daher eine Krone

„In diesem barock-korruptiven Leben nun wächst Friedrich Christian auf, in der Erwartung, Kurfürst zu werden.“ Einer Regelung aus dem Hause Wettin von 1499 zufolge hat er als ältester Sohn Anspruch darauf. Doch seine Eltern wollen das nicht, denn er ist körperlich behindert. Von Geburt an hat er ein Rücken- und Hüftleiden, seine Beine sind gelähmt, zeitlebens kann er sich nur mit Hilfe anderer im Rollstuhl bewegen, nie auf einem Pferd sitzen. „Doch er kämpft darum, sagt: Ich will Kurfürst werden, es ist mein Amt.“ Die Eltern, vor allem die Mutter Maria Josepha, wollen zuerst prüfen, ob er für Nachwuchs sorgen kann, verheiraten den Prinzen 1747 mit Prinzessin Maria Antonia aus dem Hause der bayerischen Wittelsbacher. Es funktioniert, sie bekommt neun Kinder.

1763 wird zu einem Jahr bedeutender Veränderungen

Das Interessanteste an ihm, sagt Christoph Pötzsch: „Er ist ein kritischer, aufklärerischer Geist und hat einen deutlichen Rochus auf diese barocke Korruption.“ Schon als Prinz beginnt er, ein geheimes politisches Tagebuch zu schreiben, in dem er alles notiert, was er vorfindet und was er besser machen will.“ Zum Beispiel erklärt er darin: „Der Fürst ist für das Volk da.“ Er habe sich als erster Diener am Volke gesehen. Er will die Folter abschaffen und die Todesstrafe für Eigentumsdelikte, eine Brandversicherung einführen. Die Korruption will er bekämpfen und vor allem Schluss machen mit dem Ständesystem. Damals kauften sich Adlige in Ämter ein. Er hingegen möchte die nach Fähigkeit besetzen, nicht nach Zugehörigkeit zum Erbadel.

1763 wird zu einem Jahr bedeutender Veränderungen. „Für Sachsen damals ein Jahr wie für uns 1989“, sagt Christoph Pötzsch. Alles bricht zusammen, alles muss neu geordnet werden. Der Siebenjährige Krieg endet, es endet die Barockzeit. Das Land liegt in Agonie. Kurfürst Friedrich August II. kehrt schwer krank aus Polen zurück und stirbt.

Friedrich Christian wird zum Modernisierer

Friedrich Christian wird als neuer Kurfürst zum Hoffnungsträger, zum Modernisierer. In den zwei Monaten, die ihm bleiben, beginnt er ein neues Programm: Er entlässt Premierminister Graf Heinrich von Brühl wegen dessen verfehlter Finanzpolitik und Mitschuld am Siebenjährigen Krieg, kurze Zeit später stirbt dieser. Er entlässt die alten Adligen, ernennt Leute aus dem Großbürgertum zu Ministern, Thomas von Fritsch oder Christian Gotthelf von Gutschmid aus Leipzig etwa. Doch nach etwas mehr als 70 Tagen stoppt der Tod den Reformer.

„Nun ist Sachsen in einer tiefen Krise.“ Sein Sohn, der neue Kurfürst Friedrich August III., ist erst zwölf, bis zur Volljährigkeit muss er unter Administratur gestellt werden. Sein Administrator ist Friedrich Christians jüngerer Bruder Franz Xaver. Doch der gerät mit der engagierten Mutter des Zwölfjährigen, Maria Antonia, Friedrich Christians Witwe, in Streit darüber, wer das Sagen hat. „Es gibt richtig Krach im Hause“, erzählt Christoph Pötzsch. „Die Frau ist ein absoluter Kontrollfreak. Man kann das bis heute sehen“, scherzt er, zeigt auf eine Beule am Kopfende ihres Sargs. „Die will raus.“ Letztlich habe sie sich mit dem ältesten Trick der Welt durchgesetzt: ihre hübsche Hofdame Clara Maria Spinucci auf den ledigen Mann angesetzt. Die beiden kommen zueinander. Maria Antonia drängt ihn, das Aufgebot zu bestellen. Er tappt in die Falle. Die Ehe mit einer Bürgerlichen nämlich gilt als „morganatische“, nicht standesgemäße. „Damit ist er raus.“ Die Mutter hat den Sohn nun allein im Griff.

„Aber er hat von Xaver und aus dem politischen Tagebuch seines Vaters sehr viel gelernt.“ Als er mit 18 Jahren Regent wird, entlässt er korrupte Regierungsmitglieder, schafft die Folter ab, die Todesstrafe für Eigentumsdelikte. So verwirklicht er das Programm seines Vaters. „Die Bedeutung von Friedrich Christian liegt also nicht in den zwei Monaten seiner Amtszeit“, resümiert Christoph Pötzsch. „Sein Sohn ist es, der all das realisiert – eine große Sache.“

Von Tomas Gärtner