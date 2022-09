﻿Frischer Wind in der CDU Dresden

In der Dresdner CDU weht ein frischer Wind. Mehrere Ortsverbände haben neues Personal gewählt und sich verjüngt. Jetzt wird auch der Ortsverband im Dresdner Norden von einer Frau angeführt.

Dresden. Frischer Wind in der Dresdner CDU: Der Ortsverband Dresdner Norden hat einen neuen Vorstand und an der Spitze steht eine Frau. Die stellvertretende CDU-Kreisvorsitzende und Klotzscher Stadtbezirksbeirätin Bettina Kempe-Gebert löste den langjährigen Vorsitzenden Steffen Sickert ab. Die neue Vorsitzende wurde mit deutlicher Mehrheit ins Amt gewählt.

Der Vorstand wird von den stellvertretenden Vorsitzenden Holger Liskowsky und Holger Voigt, dem Schatzmeister Ulrich Knöpfle, dem Schriftführer Richard Neun, der Mitgliederbeauftragten Stephanie Pötzsch sowie den Beisitzern Ulrich Link, Jan Pratzka und Eva-Maria Stegemann ergänzt.

Die CDU zur führenden kommunalpolitischen Kraft entwickeln

Kempe-Gebert will den CDU-Ortsverband beleben, seine Wirkung in und für die Gesellschaft stärken und die CDU zur führenden kommunalpolitischen Kraft entwickeln. „Ich freue mich, dass wir im neuen Vorstand ein motiviertes und tatkräftiges Team aus erfahrenen und neuen Mitgliedern bilden.“ Die CDU im Norden werde sich noch stärker in die Sacharbeit einbringen und auch Umwelt- und Wirtschaftsthemen mit Sachverstand aufgreifen.

CDU fordert Ersatz für 100 Parkplätze

Erstes Sachthema, dem sich die CDU stellt: Die Parkplatzsituation an der Karl-Marx-Straße, an der zum Schutz des Radverkehrs gut 100 Parkplätze wegfallen. "Hier muss der Grüne Baubürgermeister zügig Ersatz schaffen", fordern die CDU-Stadtbezirksbeiräte in einem Antrag.

Zwei Ortsverbände haben schon gewählt

Zuvor hatten bereits die CDU-Ortsverbände Neustadt und Schönfeld-Weißig ihre Vorstände mit neuem Personal besetzt. In Neustadt wurde Barbara Oehlke zur Vorsitzenden gewählt und in Schönfeld-Weißig der 33-jährige Felix Stübner.