﻿Rücken an Rücken: In Dresden ruhen jüdische und evangelische Verstorbene fast nebeneinander

Dresden. Auf dem 1867 eröffneten Neuen Israelitischen Friedhof in Dresden-Johannstadt ging manches, was anderswo unmöglich war. Nahe dem Eingang steht zum Beispiel Dresdens ältestes Denkmal für Soldaten, die im Ersten Weltkrieg starben, möglicherweise sogar das erste in Deutschland, wie Irina Suttner erzählt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Historikerin vom Verein Hatikva hat herausgefunden, dass es bereits am 28. Mai 1916 festlich eingeweiht wurde. Entworfen hat es der jüdische Architekt Wilhelm Ze’ev Haller aus Leipzig, der 1933 nach Palästina auswanderte und das moderne Gesicht Tel Avivs prägte. Initiator war Max Elb (1851-1925), Gründer einer Chemischen Fabrik und Ehrenvorsitzender der Jüdischen Gemeinde „Die Dresdner Stadtverordneten dagegen debattierten noch 1917 darüber, wo der beste Standort für ein Gefallenendenkmal wäre. Aufgestellt wurde es nie.“

Warum ausgerechnet die jüdischen Einwohner schneller waren, hat mit ihrem unsicheren Stand in der Stadtgesellschaft zu tun. „Bis zum Ersten Weltkrieg waren sie nie als gleichberechtigt angesehen“, erzählt Irina Suttner. „Erst als Soldaten waren sie es.“ 1916 hatten die Behörden mit einer „Juden-Zählung“ beweisen wollen, dass sich die Juden vor dem Kriegsdienst drückten. „Das Ergebnis zeigte: Es stimmte nicht.“

Familiengräber erzählen Dresdens jüdische Stadtgeschichte

Noch bis 1938 feierte die Dresdner Ortsgruppe des „Reichsbundes jüdischer Frontsoldaten“ wie jedes Jahr am Volkstrauertag ihre feste Verbundenheit mit ihrem deutschen Vaterland. „Angeordnet sind die 60 Namen auf den Granitplatten so, dass sie die Form einer Leviten-Kanne ergeben“, erklärt Irina Suttner. Aus der gossen die Leviten einst im Tempel das Wasser, um die Hände der Priester zu reinigen. „Das soll symbolisieren, dass diese Männer mit reinem Herzen in den Krieg zogen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beim Bombenangriff 1945 war das Denkmal aus Postaer Sandstein schwer beschädigt worden, die Tafeln herabgefallen, wie Matthias Voigt erzählt, Fachingenieur für Denkmalpflege. 2022 haben Handwerker es restauriert.

Matthias Voigt, Fachingenieur für Denkmalpflege, erklärt Besuchern die Grabmale auf dem Neuen Israelitischen Friedhof an der Mauer zum evangelischen Trinitatisfriedhof. © Quelle: Michael Lukaszewski

Derzeit sind sie an der Westmauer beschäftigt. Die prächtigen Familiengräber dort erzählen vom jüdischen Kapitel der Dresdner Stadtgeschichte. Da sind die des Bankiers Georg Arnhold; der Familie Messow, die Kaufhäuser in Zittau und Leipzig eröffneten, oder das der Familie der Gebrüder Selowsky, die in Dresden Zigaretten der Marken Zenith Cabinet oder Victoria produzierten. Emil Lehmann (1829-1898) ist hier bestattet. Der Anwalt, Journalist, Chronist und Vorsteher der Gemeinde setzte sich für Reformen ein, etwa für Gesang und Gebete auf Deutsch neben dem Hebräischen in Gottesdiensten. Er ist direkter Nachfahre von Berend Lehmann (1661-1730), jenes Bankiers, der August dem Starken mit seinem Geld 1697 den Erwerb der polnischen Königskrone ermöglichte.

Die Grabmale waren 1945 schwer beschädigt, bis 1956 wieder aufgestellt worden, wie Matthias Voigt erzählt. Doch inzwischen hat sich ihr Zustand verschlimmert. Er zeigt auf eine Grabplatte, die sich zehn Zentimeter nach vorn neigt. „Sie ist einsturzgefährdet.“ Efeu und wilder Wein sind in Spalten hineingewachsen und drücken sie auseinander. „Die Grabsteine drohen abzukippen.“ Feuchtigkeit verbiegt Marmorplatten. Regenwasser dringt in Mauerfugen. Gefriert es, treibt sie alles auseinander. Deshalb werden die Sandsteinquader der Mauer jetzt neu verfugt. Die Grabmale werden abgebaut, dann wieder aufgestellt und neu befestigt. Die Anker dafür werden durch die Mauer geführt - von der anderen Seite.

Einzigartige Galerie der Dresdner Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur

Auf der befindet sich der evangelische Trinitatisfriedhof, 1816 eröffnet, später mehrfach erweitert. Etliche der Wandgrabstellen lagern derzeit auf dem Rasen und warten auf ihren Wiederaufbau, wie Friedhofsleiterin Beatrice Teichmann erläutert. „Die Grabmale waren ganz von Efeu überwuchert. Der war zum Teil armdick dahinter gewachsen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Friedhofsleiterin Beatrice Teichmann auf der anderen Seite der Mauer, auf dem evangelischen Trinitatisfriedhof. © Quelle: Tomas Gärtner

Im Oktober 2022 haben die Arbeiten begonnen. Rund 120000 Euro kosten sie, zu 90 Prozent finanziert aus Fördermitteln des Freistaates, 10 Prozent kommen von der Stadt.

Tonnenschwere Steine müssen bewegt werden. „Beim Wiederaufbau haben wir jetzt die Chance, einige der jüdischen Grabmale auf der anderen Seite durchzuankern, sie damit zu befestigen, ohne sie abbauen zu müssen“, sagt Beatrice Teichmann. Die Wand, die Bestattungsplätze unterschiedlicher Religionen trennt, wird zum verbindenden Element bei der Bewahrung historischer Zeitzeugnisse.

Lesen Sie auch

„Das ist eine einzigartige Galerie der Dresdner Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur“, sagt Matthias Voigt. Handwerker, Industrielle, Offiziere, Beamte haben hier ihre letzte Ruhestätte - „das typische Dresdner Bürgertum“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf dieser Seite steht man vor „Lutherer’s Ruhestätte“, auf der anderen Seite sieht man von hinten das Grab der jüdischen Familie Levi, bewacht von zwei Löwenskulpturen. Steinerne Erinnerung, Rücken an Rücken.

Die Druckwellen der Bomben im Februar 1945 haben die Grabplatten zerbersten, Säulen herausfallen lassen - auf beiden Seiten, ohne Unterschied. Nun werden sie zusammen repariert. Aber nicht alle Schäden werden beseitigt, wie Matthias Voigt sagt. „Wir dokumentieren in ihnen auch den Moment der Zerstörung.“

DNN