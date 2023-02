﻿Prozess vor dem Landgericht: Mädchen betrunken gemacht und missbraucht

Ein Freitaler füllte seine Stieftochter und deren Freundinnen in seiner Wohnung mit Alkohol ab, begrapschte sie und filmte alles. Nun steht der 40-Jährige vor dem Dresdner Landgericht.

Freital. „Ich wollte nicht, dass die Mädchen draußen trinken, deshalb haben wir bei mir in der Wohnung getrunken, damit ihnen nichts passiert“, erklärte Lars K. Draußen ist den Mädchen nichts passiert – aber in seiner Wohnung in Freital. Der 40-Jährige muss sich derzeit vor dem Dresdner Landgericht verantworten. Der Vorwurf: Er soll seine Stieftochter und drei ihrer Freundinnen – Mädchen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren – betatscht und missbraucht haben.