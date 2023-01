Polizei stellt Strom in Freital ab - Frau auf Mast geklettert

Eine Frau ist am Mittwochvormittag auf einen Strommast in Freital geklettert. Der Strom musste abgestellt werden, Polizei und Höhenrettung der Feuerwehr sind vor Ort. Der Einsatz läuft noch.

Freital. Am Mittwochvormittag ist eine Frau auf einen Hochspannungsmast am Deubener Weg geklettert. Daher musste der Strom in Freital abgestellt werden, so die Polizei. Beamte und die Höhenrettung der Feuerwehr sind vor Ort. Sie versuchen, Kontakt mit der Frau herzustellen. Wie lange der Einsatz und damit die Abschaltung des Stroms dauert sei noch unklar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von luk