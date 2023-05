﻿Freispruch nach Tankstellenraub in Dresden – ein anderer gestand die Tat

Dresden. Fünf Monate saß Silvio Z. in Untersuchungshaft. Ins Gefängnis war er durch einen dummen Zufall gekommen, dank eines glücklichen Zufalls ist er jetzt wieder ein freier Mann. In dem ganzen Wirrwarr um den 49-Jährigen spielen Zufälle eine große Rolle. Rückblick: Im März vergangenen Jahres betrat ein vermummter Mann die Shell-Tankstelle an der Löbtauer Straße, bedrohte den Kassierer mit einer Pistole und forderte Bargeld: „Spiel hier nicht den Helden.“ Er bekam etwas über 100 Euro und verschwand.

DNA auf Pappkarton gefunden

Der Täter hatte in der Tankstelle einen leeren Pappkarton stehen lassen, unter dem er zuvor die Waffe versteckt hatte. Darauf wurde die DNA von Silvio Z. gefunden. Der wurde festgenommen und wegen schweren Raubes vor dem Landgericht angeklagt. Der 49-Jährige beteuerte zwar von Anfang an seine Unschuld, aber die DNA sprach gegen ihn. „Ich kaufe öfter in dem Discounter an der Tankstelle ein, packe im Laden immer alles in einen Karton und lass die Pappe dann draußen liegen, vielleicht ist so meine DNA draufgekommen“, erklärte er im Gericht. Es war wirklich so: Der wahre Täter, der Handschuhe trug, hatte sich zufällig eine Pappe von dem 49-Jährigen gegriffen.

Anderer gestand die Tat

Dass das Ganze rauskam, war ebenfalls ein Zufall. Im März dieses Jahres, wenige Tage vor der Verhandlung, wurde ein 27-Jähriger nach dem Überfall auf eine Jet-Tankstelle festgenommen und offenbarte seinem Anwalt so nebenbei, dass er auch die Tankstelle in Löbtau überfallen habe. Zufällig ist der Anwalt der Kollege des Verteidigers von Silvio Z., wusste also von dem Fall und dass der Angeklagte die Tat leugnete.

Angeklagter wurde freigesprochen

Der 27-Jährige sagte im Prozess aus und gestand die Tat. „Ich will nicht, dass jemand anderes für meine Sünden leiden muss.“ Er wurde zum Entlastungszeugen für Silvio Z. Nachermittlungen der Polizei entlasteten den 49-Jährigen dann noch weiter. Das Landgericht sprach Silvio Z. nun frei, für die zu Unrecht erlittene U-Haft steht ihm eine Entschädigung zu.