﻿Gewöhnen an die Freiheit: Wie der Strafvollzug in freien Formen bislang läuft

Stacheldraht und Gefängnismauern: Das gibt es beim Strafvollzug in freien Formen in Dresden nicht.

Dresden. 34 Prozent: So hoch ist das Risiko, dass ein Ex-Straftäter nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis wieder kriminell wird. Das zeigte eine 2020 vom Bundesjustizministerium veröffentlichte Studie. Dabei könnte man meinen, Erinnerung an die Haft und neuerlangtes Freiheitsgefühl seien der beste Schutz vor dem Rückfall.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach Entlassung besonders hohes Rückfallrisiko

Doch gerade die Rückkehr in die Freiheit scheint darüber zu entscheiden, ob jemand wieder straffällig wird oder nicht. "Die Entlassung aus der JVA stellt oft eine relativ scharfe Kante dar, an der das Alte wegbricht und das Neue noch nicht gut genug vorbereitet ist", sagt Anke Söldner. "Umso größer ist dann das Rückfallrisiko." Söldner arbeitet für den Verein für soziale Rechtspflege (VSR) Dresden, der seit etwa einem Jahr in Kooperation mit der Dresdner Justizvollzugsanstalt und dem Sächsischen Justizministerium das Projekt Pier 36 koordiniert und dafür sorgt, dass "das Neue" besser vorbereitet ist.

Anke Söldner, Vorstand des Vereins für soziale Rechtspflege (VSR) Dresden, betreut das Projekt Pier 36 mit. © Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Projekt Pier 36: Mehr Freiheit und Hilfe, aber auch Pflichten

Anstatt hinter Gefängnismauern leben Straftäter bei Pier 36 wie in einer WG, mit offenen Zimmern, Gemeinschaftsküche und Ausgang bis spätestens 22 Uhr. Neben dem großen Maß an Freiheit sieht das Konzept umfangreiche Hilfe bei der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt und der Wohnungssuche, regelmäßige Gespräche mit Sozialarbeitern, aber auch Gruppensitzungen und Haushaltsdienste vor. Während die Arbeitspflicht in sächsischen Gefängnissen 2016 weggefallen ist, müssen die Teilnehmer bei Pier 36 mindestens 20 Stunden die Woche arbeiten. Ziel des „Strafvollzugs in freien Formen“, den es in dieser Art für erwachsene Straftäter nach Einschätzung des VSR an keinem anderen Ort Deutschlands gibt, ist eine nachhaltige Resozialisierung. Doch wie gut funktioniert das bislang?

Lesen Sie auch

Anke Söldner zeigt sich zufrieden über das erste Projektjahr: „Die Teilnehmer konnten bei uns ihre sozialen Beziehungen wiederbeleben und festigen“, sagt die 44-Jährige. „Und die meisten haben es geschafft, einen festen Arbeitsvertrag abzuschließen und zwar in Bereichen, die auch wirklich zu ihnen passen.“ Rückfällig sei bislang niemand seit seiner Entlassung geworden. Schwieriger gestalte sich die Wohnungssuche, was Söldner aber nicht auf den Faktor kriminelle Vergangenheit zurückführt sondern als Problem im gesamten sozialen Sektor sieht. „Aber auch in solchen Fällen finden wir meist eine Lösung, indem die Männer bei Familienmitgliedern oder Freunden unterkommen.“

Bislang keine Fluchtversuche laut Justizministerium

Fünf Teilnehmer aus sächsischen Gefängnissen zählt Pier 36 bislang. Mitmachen darf nur, wer eine umfangreiche Eignungsprüfung der JVA Dresden durchlaufen hat. Ein akutes Suchtproblem, akute psychische Krankheit, offene Strafverfahren oder Verbrechen in der organisierten Kriminalität sind Ausschlusskriterien. Zudem gehe es darum, das Risiko kleinzuhalten, dass der Teilnehmer die neue Freiheit missbraucht. Flucht oder Fluchtversuche habe es bei Pier 36 bislang (Stand November) nicht gegeben, teilt das Justizministerium auf DNN-Anfrage mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Großes Freiheitsgefühl flaut bei Teilnehmern wieder ab

In der Regel verbringen die Ex-Straftäter ihr letztes Haftjahr in dem Projekt des VSR. Dabei durchlaufen sie ein Stufenmodell, bei dem jede Stufe mehr Freiheiten mit sich bringt. Zum Schluss dürfen die Männer bis 22 Uhr unterwegs sein, müssen aber über ihr Handy erreichbar bleiben und sich zeitnah zurückmelden. Was zunächst im Vergleich zum Gefängnis paradiesisch klingt, kann auch herausfordernd sein. „Der Anfang ist immer ganz freudig“, berichtet Anke Söldner vom VSR. „Allein schon, weil ich mein Zimmer selbst verlassen darf.“ Doch das große Freiheitsgefühl flaue auch wieder ab. „Weil es hier einen fest strukturierten Tagesablauf gibt mit Arbeit und gemeinsamen Abendessen und weil ständig jemand nachfragt, wie es dir geht.“ An so ein enges Miteinander müssten sich viele erst gewöhnen. Zum Vergleich: Während bei Pier 36 zwei Sozialarbeiter für maximal fünf Bewohner da sind, kommen in einer sächsischen JVA im Schnitt 35 Gefangene auf einen Sozialarbeiter, wie das sächsische Justizministerium mitteilt.

Wissenschaftliche Auswertung des Projekts geplant

Ob Rahmenbedingungen wie bei Pier 36 Straftäter langfristig vor einem Rückfall in die Kriminalität bewahren, soll eine wissenschaftliche Evaluierung zeigen. Diese werde aktuell vorbereitet, heißt es aus dem Justizministerium, das das Projekt mit 309 000 Euro im Jahr 2022 finanziert hat. Den „Strafvollzug in freien Formen“ soll es auch noch in den nächsten Jahren geben, wobei die Fortsetzung noch vom Beschluss des Doppelhaushalts 2023/2024 abhängt.