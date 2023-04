﻿Freie Fahrt für Linienbusse auf dem Flügelweg in Dresden

Der Flügelweg ist eine stauanfällige Verkehrsachse. Jetzt plant die Stadtverwaltung, eine Fahrspur zu streichen und eine Busspur einzurichten. Das steckt dahinter.

Dresden. Die Stadtverwaltung will auf dem Flügelweg zwischen der südlichen Tunnelausfahrt und der Raimundstraße in Altcotta einen der beiden Fahrstreifen in Richtung Süden (Löbtau) zu einer Umweltspur umgestalten. Das bedeutet, dass der Fahrstreifen dem Rad- und Busverkehr vorbehalten bleibt und der Fahrzeugverkehr mit einer Spur auskommen muss. An der Kreuzung Tonbergstraße/Cossebauder soll die Aufteilung der Fahrstreifen bestehen bleiben, sodass die Leistungsfähigkeit für den Kfz-Verkehr an dieser Stelle nicht verändert werde, so die Verwaltung. Die Pläne sollen im Sommer umgesetzt werden, hieß es aus dem Rathaus.