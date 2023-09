Bilanz: Dresdner waren 2023 seltener im Freibad

Dresden. Zwar wurde die Freibadsaison aufgrund des warmen Septembers noch einmal verlängert, trotzdem sind die Zahlen nur „zufriedenstellend“, informiert Bäderchef Matthias Waurick. Insgesamt begrüßten die neun Dresdner Freibäder 293 500 Besucher. Das sind etwa zehn Prozent weniger, als erwartet wurde. Im vergangenen Jahr waren es 303 500 Besucher.

Dennoch stimme das Ergebnis versöhnlich, sagen die Verantwortlichen. Immerhin sei die Witterung wochenlang kühl und regnerisch gewesen. „Es zeigt, dass die Dresdnerinnen und Dresdner sowie Touristen unsere Freibäder sehr gern besuchen, wenn das Wetter sommerlich ist“, sagt Geschäftsführer Waurick.

Am meisten Besucher im Georg-Arnold-Bad

Am beliebtesten war das Georg-Arnold-Freibad. Hier plantschten 53 500 Besucher in diesem Sommer. Gleich danach folgt das Stauseebad Cossebaude mit 46 800 Besuchern, das Naturbad Mockritz landet mit 38 000 Besuchern auf dem dritten Platz. Der besucherstärkste Tag war der 9. Juli. Hier suchten 18 500 Menschen Abkühlung in Dresdens Freibädern. Seine Ruhe hatte man am 29. August, da waren es gerade mal 77 Besucher.

Nächstes Jahr kein Luftbad Dölzschen

Die Dresdner Freibadsaison neigt sich dem Ende entgegen, in den kommenden Tagen werden die Anlagen winterfest gemacht. Im kommenden Jahr müssen sich die Dresdner dann mit nur acht Freibädern und zwei Badestellen zufriedengeben. Das Luftbad Dölzschen hat vom Gesundheitsamt keine Verlängerung bekommen und die Mittel für die notwendige Sanierung sind erst beantragt worden. Wenn sie genehmigt werden, können die Bauarbeiten nächstes Jahr starten.

DNN