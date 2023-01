﻿Frauenkirche in Dresden geschlossen

Statt Besuchern gehen eine Woche lang Handwerker ein und aus - der Neujahresputz steht an, zusätzlich wird 1000 Meter Internetkabel verlegt - gibt es bald WLAN in der Kirche!?

Elektriker bei Wartungsarbeiten an den Strahlern im Hauptkuppelraum in der Frauenkirche.

Dresden. Eine knappe Woche bleibt die Frauenkirche Dresden Handwerkern vorbehalten. Eine Ruhepause ist das für das Gebäude dennoch nicht: Zahlreiche Wartungs- und Reinigungsarbeiten stehen an. Vom 9. bis zum 14. Januar gehen in der Frauenkirche ausnahmsweise keine Gäste, sondern Tischler, Maler, Restauratoren, Techniker und Reinigungsfachkräfte ein und aus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dann werden elektrische Anlagen gewartet, das Holzgestühl aufgearbeitet sowie Tür- und Wandflächen ausgebessert. In den letzten beiden Tagen wird die Kirche von der Laterne bis zur Unterkirche gründlich gereinigt. „Viele Aufgaben der Schließwoche sind jährlich anfallende Tätigkeiten, gerade was technische Wartungsarbeiten, die Pflege des Holzgestühls und die Reinigung von Böden und sonstigen Oberflächen angeht“, erklärt Thomas Gottschlich, leitender Architekt der Stiftung Frauenkirche Dresden.

W-Lan im Kirchraum geplant

Er plant und überblick die Arbeiten der Schließzeit, die es seit 2008 stets Anfang Januar gibt. „Zusätzlich werden wir in diesem Jahr fast 1000 Meter Kabel zum perspektivischen Aufbau eines W-Lan-Netzes verlegen lassen, es werden Gerüste in den Treppentürmen für spätere Arbeiten an den Fenstergauben gestellt und Restauratoren nehmen sich des alten Kuppelfundstücks im Hauptkuppelraum und einer Altarfigur besonders an“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Insgesamt werden über 40 Personen aus 15 Gewerken vor Ort sein. Damit sie zügig und in enger Taktung arbeiten können, bleibt die Kirche in dieser Zeit komplett geschlossen, auch der Kuppelaufstieg ist zu. Nachdem bis einschließlich Samstag alle Arbeiten abgeschlossen sind, kann am 2. Sonntag nach Epiphanias, am 15. Januar, 11 Uhr, wieder regulär Gottesdienst gefeiert wer den. Der Kuppelaufstieg öffnet voraussichtlich bereits am Samstag, dem 14. Januar (10-16 Uhr) wieder.

Renovierung kostet 45.000 Euro

Die Schließtage sind notwendig, um Maßnahmen zu ermöglichen, die ein kontinuierliches Arbeiten über mehrere Tage erfordern, z.B. das Aufbringen und Trocknen von Lasuren und Farbaufträgen. Bewusst wird hierfür eine eher besucherschwache Zeit genutzt. Auf diese Weise wird der Kirchraum für die Nutzungsanforderungen des Jahres ertüchtigt und in gutem Zustand erhalten.

Für die Maßnahmen der Schließwoche wendet die Stiftung jährlich ca. 45 000 EUR auf – Kosten, sie sie selbst schultern muss. „Die gemeinnützige Stiftung Frauenkirche Dresden trägt sich wirtschaftlich komplett selbständig. Spendenmittel sind dabei ein wesentliches Standbein“, so Geschäftsführerin Maria Noth. „Wir sind außerordentlich dankbar für jede finanzielle Unterstützung von Menschen aus nah und fern, gerade in diesen herausfordernden Zeiten. Die Kosten der Energiekrise schlagen natürlich auch bei uns stark durch“.

Von Christian Essler