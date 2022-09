﻿Hype um Frauenfußball: Was beim 1. FFC Fortuna Dresden angekommen ist

Seit der EM im Juli ist die Rede vom Frauenfußball-Hype. Was ist draus geworden? Wir haben mit Steve Maschik und Lilian Menberger vom 1. FFC Fortuna Dresden gesprochen. Über steigende Nachfrage, fehlendes Publikum und Vorteile gegenüber den Jungs.

Dresden. 18 Millionen: So viele Fernsehzuschauer haben im Schnitt das Finale der Europameisterschaft im Frauenfußball am 31. Juli 2022 verfolgt. Ein neuer Rekord seit 2011. Indes prognostiziert die Uefa dem Frauenfußball in einer aktuellen Studie einen kommerziellen Wert, der sich in den nächsten zehn Jahren versechsfachen und eine europäische Fangemeinschaft, die sich mehr als verdoppeln könnte.

Ein Hype, der auch in Dresden zu spüren ist? Wollen hier mehr Mädchen das Toreschießen lernen als früher? Wir haben beim 1. FFC Fortuna nachgefragt, Dresdens einzigem Verein, in dem nur Mädchen und Frauen spielen. Im Gespräch: Lilian Menberg von der 1. Mannschaft und ihr Trainer Steve Maschik.