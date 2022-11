Ein Mann belästigte mehrere Frauen in Dresden. Die Polizei ermittelt wegen sexueller Belästigung und sucht nach Zeugen.

Mehrere Frauen in Dresden belästigt – Zeugen gesucht

Dresden. Am Dienstag, dem 15. November, wurden gegen 11 Uhr mehrere Frauen von einem Mann in Dresdenbelästigt. Der Unbekannte war im Bereich der Wiener Straße in der Nähe des Großen Gartens aktiv.

Zunächst umfasste er eine 32-Jährige, welche gerade ein Auto auf Höhe der Beethovenstraße belud, von hinten. Anschließend berührte er sie unsittlich. Die Frau konnte sich losreißen und um Hilfe rufen. Ein Passant half ihr.

Nur kurz darauf fiel der Täter erneut auf. Er sprach eine 45-jährige Frau an, die in einem Markt an der Ecke Franz-Liszt-Straße und Wiener Straße einkaufte. Obwohl die Frau ihre Tochter dabei hatte, ließ der Mann nicht davon ab, sie zu beleidigen und belästigen. Zwei Passanten eilten zur Hilfe und vertrieben den Angreifer.

Der Mann ist ungefähr 30 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß. Er trug eine schwarze Jacke und Hose, dazu weiße Schuhe. Er hatte schwarze Haare, die in einer V-Form nach hinten gekürzt waren und sprach gebrochen Deutsch.

Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls, insbesondere nach den Helfern. Hinweise: (0351)483 22 33

