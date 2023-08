Die „DNN am Sonntag“ gibt’s nur digital – was am 20. August 2023 drinsteht

Dresden. „Hey, Mr. DJ, everybody’s ready to party“: Diskotheken gibt es in Deutschland seit Ende der Fünfzigerjahre. Seitdem haben Generationen ihre Wochenenden auf der Tanzfläche verbracht. Aber unsere Titelstory zeigt: Junge Menschen nennen die Disco heute Club – vor allem aber gehen sie immer seltener tanzen. Ein Grund dafür, dass in den vergangenen Jahren zwei Drittel der Discos schließen mussten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Versagen der Diplomatie: Lange sah es so aus, als ob Russland und der Westen verlässliche Partner würden. Seit dem Einmarsch Moskaus in die Ukraine ist klar: Beide waren lange nicht so voneinander entfernt wie jetzt. Wie die russische Diplomatie an Einfluss verlor und Wladimir Putin zunehmend beratungsresistent wurde.

Frauen, Fußball, Frieden: Eine Ukraine-Friedenskonferenz, Gespräche mit dem Iran, mehr Rechte für Frauen – Saudi-Arabien öffnet sich und drängt auf die internationale Bühne. Der Wandel sei nachhaltig, weil sich viele der internen Reformen nicht mehr zurückdrehen ließen, sagt der Saudi-Arabien-Experte Sebastian Sons vom Thinktank Carpo im Interview.

Alles muss raus: Wegen einer Flugzeugpanne muss Außenministerin Annalena Baerbock ihre Reise in die Pazifik-Region abbrechen. Der Pilot musste insgesamt 160 Tonnen Kerosin in der Luft ablassen. Solche „Fuel Dumpings“ sind nicht selten. Wie schädlich ist das Flugbenzin für Mensch und Umwelt?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Urlaub ist eine Flucht“: Urlaub kann verdammt viel Arbeit sein, sagt der renommierte Tourismusforscher Jürgen Kagelmann. Doch was ist erholsamer: mehrere Kurzurlaube oder eine längere Reise? Ein Gespräch über Erwartungsdruck, stundenlanges Achterbahnfahren und Diensthandys am Pool.

Verändern Supraleiter die Welt? Meldungen über einen angeblichen Durchbruch bei Supraleitern erregten in den vergangenen Tagen große Aufmerksamkeit. Ein solches Material wäre der Beginn einer energieeffizienteren Welt. Wurde der heilige Gral der Festkörperphysik gefunden? Oder kommt die Vorfreude zu früh?

Dazu gibt es weitere Hintergrundberichte zu aktuellen Themen, die Bilder der Woche, aktuellen Sport sowie Filmtipps. Schauen Sie gern rein in unser E-Paper am Sonntag. Viel Spaß beim Lesen!

Zum E-Paper der DNN geht es hier und wie sie das E-Paper als App aufs Smartphone oder Tablet bekommen, erfahren Sie hier für iOS und hier für Geräte mit Android-Betriebssystem.

DNN