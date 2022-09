Bereits am 8. September wurde eine Frau in einer Straßenbahn in Dresden-Johannstadt von einem Unbekannten verletzt. Vorausgegangen war ein Streit um Sitzplätze.

Zeugen gesucht: Frau in Straßenbahn in Dresden-Johannstadt verletzt

Dresden. Am 8. September wurde eine Frau in Dresden-Johannstadt von einem Unbekanntne verletzt. Gegen 7.40 Uhr fuhr sie mit einer Straßenbahn der Linie 2 in Richtung Gorbitz. Zwischen den Haltestellen „Karcherallee“ und „Straßburger Platz“ geriet sie mit einem Unbekannten in Streit. Dieser hatte seinen Rucksack auf einem Sitzplatz abgelegt und weigerte sich, Platz zu machen.

Daraufhin schob die 48-Jährige den Rucksack zur Seite und setzte sich hin. Der Mann stieß sie anschließend vom Sitz. Dabei erlitt die Frau Verletzungen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können. Dieser war etwa 20 Jahre alt und dunkel gekleidet. Hinweise:(0351) 483 22 33

Von Sp