Auf der Overbeckstraße ist am Dienstagabend eine Fußgängerin angefahren worden. Gesucht wird nun die beteiligte Autofahrerin, die einen dunklen Wagen mit Meißner Kennzeichen fuhr.

Frau in Dresden-Mickten angefahren – Zeugen gesucht

Dresden. Eine Fußgängerin ist am Dienstagabend auf der Overbeckstraße in Dresden-Mickten von einem Auto angefahren worden. Die Fahrerin des Pkw wird nun gesucht. Sie hatte die Frau kurz nach 18 Uhr auf der Kreuzung zur Washingtonstraße beim Rechtsabbiegen in Richtung Flügelwegbrücke erfasst.

Die 23-Jährige wollte gerade zu Fuß die Overbeckstraße an der Ampel in Richtung Elbepark überqueren. Wie die Polizei mitteilt, hielt die Autofahrerin nach dem Zusammenstoß an, erkundigte sich nach dem Befinden und fuhr dann davon, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Die Fußgängerin bemerkte erst später, dass sie sich verletzt hatte und informierte die Polizei.

Gesucht wird nun die Fahrerin des dunklen Autos, das ein Meißner Kennzeichen hatte. Sie ist 30 bis 35 Jahre alt und hatte dunkelbraune Haare.

Hinweise:(0351) 483 22 33