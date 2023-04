Als eine Frau am Freitagnachmittag ihr Wohnhaus an der Prohliser Allee betrat und mit dem Fahrstuhl fuhr, stieg ein Mann hinzu. Dieser näherte sich der Frau und entbößte dabei sein Geschlechtsteil.

Frau in Dresden belästigt: Mann entblößte sich im Fahrstuhl

Dresden. Am Freitagnachmittag belästigte ein bisher Unbekannter eine Frau, indem er ihr sein Geschlechtsteil zeigte. Wie die Polizei mitteilte, betrat die 25-Jährige ihr Wohnhaus an der Prohliser Allee und stieg anschließend in den Fahrstuhl. Ein unbekannter Mann stieg zu und näherte sich der Frau. Dabei sah sie, dass er sein Geschlechtsteil entblößt hatte. Die Frau verließ den Fahrstuhl kurz darauf.